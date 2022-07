Conto deposito vincolato: quando sceglierlo

Il conto deposito è tra gli strumenti di risparmio e investimento più sicuri e, probabilmente, è anche per tale motivo che viene scelto da molti italiani. Parliamo d'altronde di un'alternativa più che valida al classico conto corrente, che merita di essere presa in considerazione se l'obiettivo è quello di far fruttare i propri risparmi senza per questo rischiare di perdere del denaro.

Un dubbio che rimane è però quello relativo alla tipologia di conto deposito da scegliere: se quello libero oppure quello vincolato. Anche se quest'ultimo è più vantaggioso in termini di guadagno, prima di prendere una decisione vale la pena capire se si tratta della formula migliore per le proprie esigenze. Vediamo insieme come funziona il conto deposito vincolato e in quali casi si può rivelare l'opzione giusta.

Conto deposito vincolato: cos'è e come funziona

Il conto deposito vincolato è una tipologia specifica di conto deposito che prevede delle particolari limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di prelevare il denaro versato. A differenza di quanto avviene con quello libero, infatti, con il conto deposito vincolato non si può usufruire dei propri risparmi perché questi sono congelati. Ciò significa che non possono essere prelevati prima della scadenza del periodo previsto dal contratto, a meno che non si sia disposti a pagare una penale oppure a percepire un tasso ridotto, detto in alcuni casi “tasso di svincolo”.

Di contro, il conto deposito vincolato prevede dei tassi d'interesse più elevati. Risulta dunque più vantaggioso in termini di guadagno rispetto a quello libero. Si tratta insomma di una soluzione interessante, che in alcuni casi conviene maggiormente.

Al giorno d'oggi quasi tutte le banche offrono la possibilità di aprire un conto deposito online, sia nel caso si optasse per quello vincolato che per quello libero. Ciò consente di risparmiare moltissimo tempo nella gestione delle pratiche d’apertura ma anche di avere sempre il pieno controllo della situazione e verificare in ogni momento il capitale che si è maturato.

Conto deposito vincolato: quando sceglierlo

A questo punto viene da chiedersi in quali casi sia meglio scegliere il conto deposito vincolato piuttosto che quello libero: vediamo nel dettaglio le situazioni in cui conviene maggiormente questa soluzione.

Quando si vogliono far fruttare il più possibile i propri risparmi

Se l'obiettivo è quello di far fruttare il più possibile i propri risparmi, allora il conto deposito vincolato rappresenta la soluzione migliore. Come abbiamo accennato, infatti, il tasso d'interesse è superiore rispetto al conto libero e dunque si raggiunge un guadagno più consistente.

Quando si hanno altri risparmi da parte

Il conto deposito vincolato non consente di prelevare denaro, dunque può essere un'ottima soluzione per coloro che hanno già alcuni risparmi da parte, che possono essere utilizzati per gestire eventuali emergenze, e che vogliono investirne alcuni per trarne del profitto. Al contrario, non è consigliato a chi ha una scarsa liquidità e potrebbe dover attingere ai propri risparmi in caso di necessità impreviste.

Quando si ha un capitale da investire

Allo stesso modo, il conto deposito vincolato è una soluzione perfetta per chi ha un capitale extra da investire e non vuole correre troppi rischi.