Cosa sono i robot di criptovalute?

Ti stai chiedendo cosa sono i robot criptovalute e come utilizzarli nel trading per aumentare i tuoi profitti? Sei nel posto giusto, perché ti mostreremo tutto quello che c’è da sapere sui robot criptovalute e su Bitsgap, un sistema sempre più utilizzato da migliaia di trader.

Robot criptovalute: cosa sono?

I robot criptovalute vengono usati nel trading e sono dei programmi che, grazie all’utilizzo di algoritmi predefiniti, riescono a monitorare le operazioni di mercato e a piazzare autonomamente delle operazioni. Uno dei programmi automizzati con robot criptovalute più adoperati dai trader è Bitsgap, di cui ti parleremo a breve.

Il processo non è completamente automatizzato, perché c’è bisogno del tuo intervento per impostare una strategia che il programma poi seguirà senza che tu abbia più bisogno di monitorare il mercato 24/24 ore e 7/7 giorni.

In pratica, tu crei un programma stabilendo la strategia e l’algoritmo pensa poi a piazzare gli ordini.

L’aspetto più interessante del robot criptovalute è che, trattandosi di un processo computerizzato, è in grado di fare delle operazioni molto più velocemente di un essere umano: si parla di migliaia di volte in più!

Queste caratteristiche hanno reso i robot criptovalute molto appetibili e popolari tra gli utenti più attivi nel mondo del trading su tutto il pianeta.

Quali sono le tipologie di robot criptovalute disponibili

Nel mondo del trading ci sono diversi tipi di robot criptovalute e i più popolari sono quelli che riescono a garantire la maggiore automatizzazione del processo.

I robot criptovalute di tendenza sono soprattutto quelli che seguono l’andamento del mercato e indirizzano sulle scelte di acquisto o di vendita. È necessario che tu sappia, però, che nessuno dei robot criptovalute è un meccanismo perfetto. Come ti dicevamo, il sistema ha bisogno di essere “addestrato” per “muoversi” bene, per cui hai un ruolo importante nella sua impostazione, in modo che possa dare il meglio per superare gli altri trader.

Ci sono poi i robot criptovalute di arbitraggio, che monitorano costantemente gli andamenti dei mercati e se il Bitcoin si piazza anche solo leggermente a un prezzo inferiore su uno scambio di moneta, procederà all’acquisto della moneta più economica in modo da realizzare un piccolo profitto.

Tuttavia, quello dei robot criptovalute di arbitraggio è un mercato ormai troppo competitivo, proprio perché scelto da troppi per le possibilità di profitto che dà.

I programmi di scalping hanno poi un funzionamento ottimale nei mercati laterali, quindi seguire una tendenza è in questo caso meno remunerativo.

Gli scalper ottengono maggior profitto, nella vendita e nell’acquisto, seguendo lo spread: comprano al ribasso e vendono al rialzo, spesso con difficoltà della vendita dei centesimi. Con l’automatizzazione dei robot criptovalute, però, si può impostare una strategia che permetta anche in questo caso dei rendimenti significativi.

Uno degli aspetti maggiormente positivi dei robot criptovalute è quello di rendere i mercati più efficienti e portarti liquidità.

Un tempo riservati alle istituzioni, oggi i bot traiding sono accessibili a tutti, permettendoti di trarre grandi profitti, sempre che tu sia in grado di creare la strategia giusta, perché non dimenticare che c’è bisogno della tua esperienza e delle tue capacità nel trading per ottenere i migliori risultati!

Come iniziare a usare i robot criptovalute

Non devi essere un esperto di tecnologia informatica per iniziare a usare i robot criptovalute per il trading. Non hai bisogno infatti bisogno di programmarli, perchè sul mercato esistono robot di criptovalute già pronti per essere utilizzati anche dai principianti.

Tra i migliori ti segnaliamo Bitsgap. Facile e intuitivo, ti permetterà di automizzare il traiding di criptovalute con potenti bot e di guadagnare ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette.

Imposta la tua strategia, scegliendola tra quelle già predefinite su Bitsgap e inizia a investire sulle criptovalute a più livelli di prezzo. Hai anche una prova gratuita di sette giorni, in modo da poter provare realmente quanto puoi trarre profitto da Bitsgap!