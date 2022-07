NFT una nuova visione della tradizione tutta italiana

Cryptosmart, azienda italiana rinomata nel settore delle criptovalute inserisce sulla propria piattaforma gli NFT, che in questo periodo guadagnano sempre più popolarità, visto il suo molteplice utilizzo nei vari settori tradizionali e quelli dell’arte. In Italia mancava una piattaforma tutta italiana come Cryptosmart, che ha la sede legale a Perugia ed è regolata dalla legge italiana.

Dietro alla società si trovano imprenditori talentuosi che hanno messo a rischio i propri capitali per creare una realtà trasparente, seria e sicura in questo campo dell'innovazione della tecnologia Blockchain.

L'obiettivo di Cryptosmart è quello di consentire sia ai professionisti che alle persone comuni di approcciarsi al mondo delle criptovalute, comprare, vendere e depositare monete virtuali, token e asset digitali in totale sicurezza e autonomia.

Ultimamente è diventato motivo di grande dibattito e discussione il termine NFT e Metaverso, sicuramente per il fatto che ancora sono parole poco conosciute e perché c’è un interesse e una curiosità sempre più crescente da parte di tutti sia in Italia che nel mondo.

Per capire l’importanza degli NFT e del Metaverso, basta guardare al recente avvicinamento della moda attraverso le prestigiose grandi firme come Bulgari e Gucci, solo per citarne alcune.

Gucci, ad esempio, sta presentando il secondo round NFT che rientra nel progetto The next 100 years of Gucci, fedele alla forte innovazione della storica maison.

L’avvicinamento alla tecnologia Blockchain si fa sempre più sentire nel campo della moda e nel mondo dell’arte, ma adesso anche nella tradizione, in particolar modo la recente notizia dell’Università di Bari che ha un catalogo digitale fatto di NFT che riproducono le tradizioni pugliesi, orecchiette, dalla taranta agli sbandieratori, dalle minoranze linguistiche ai noti personaggi del folklore popolare.

Tutto nasce dalla esperienza Apulian Blockchange organizzata dal docente Giosuè Prezioso, in cui gli NFT sono stati battuti all’asta e grazie alla quale c’è una collezione hi-tech a livello accademico.

Nel Metaverso esiste una versione dell’ateneo e rappresenta uno dei primi casi in Italia. In questo palazzo universitario del Metaverso le esperienze di partecipazione e condivisione possono essere tante così come anche i servizi per studenti e docenti che potrebbero essere attivati in futuro.

Nella storia il prodotto Made in Italy si è sempre fatto apprezzare nel mondo per la qualità, bellezza e la bontà (nel caso specifico dei prodotti tipici culinari) e le ultime novità sull’innovazione come NFT e Metaverso .

“All’interno di un panorama che si sta muovendo sempre più verso l’innovazione digitale, i progetti legati alla immersione nel mondo del Metaverso attraverso gli NFT sicuramente aumenteranno in maniera esponenziale.” conclude uno dei co-founder di Cryptosmart Alessandro Frizzoni.