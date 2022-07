Voli low cost da Roma Fiumicino: mete top a prezzi popolari

Quest’anno non c’è desiderio più grande di quello di una bella vacanza. Moltissimi hanno atteso questa bramata estate per concedersi un po’ di relax e quale modo migliore se non scegliendo delle mete accessibili dall’aeroporto di Roma Fiumicino?

Qualunque sia la tua destinazione, in Italia o in Europa, non puoi assolutamente perderti questa guida ricca di consigli e trucchi per una vacanza conveniente e di qualità.

Roma Fiumicino è immenso e non sarà difficile assicurarti un posto aereo all'aeroporto più grande d’Italia. Continua a leggere se vuoi scoprirne di più.

Vacanze intelligenti grazie ad internet

Grazie alla diffusione di internet è diventato sempre più facile trovare voli economici con un semplice click. I motori di ricerca più famosi dispongono di siti web in prima pagina che ti aiuteranno in questa impresa ed uno di questi siti è proprio Skyscanner.

Skyscanner infatti è un famoso comparatore di prezzi per voli low cost e non solo! Ti basta inserire il tuo aeroporto di partenza e la tua destinazione, specificando le date di andata e ritorno, e con un semplice click avrai a tua disposizione i voli più economici in tempo reale.

Se non ti è mai capitato di usare questo sito non preoccuparti, c’è una prima volta per tutti perciò buttati e comincia ad effettuare delle semplici ricerche per prendere familiarità con questo strumento e scopri come bloccare il prezzo più vantaggioso per te.

Tips and tricks: quali trucchi per una vacanza low cost

Una vacanza è ricca di esperienze e soprattutto di cose da pagare! Ma niente paura, non avrai bisogno di spendere tutti i tuoi risparmi per goderti il tuo viaggio.

Vuoi una vacanza a prova di budget? Esistono infatti molti modi di risparmiare in questa estate 2022 e noi vogliamo raccontarteli tutti con questa serie di trucchi e consigli.

Per esempio, puoi iscriverti alle newsletter dei principali operatori turistici, e aspettare l’arrivo di qualche codice sconto.

Quindi, se ti iscriverai alla newsletter di Skyscanner, Ryanair, di hotel e villaggi turistici, oppure anche delle terme o spa sai che ti sarà riservato qualche codice che puoi utilizzare sui loro siti ufficiali.

Un altro modo è essere coerenti e rivolgersi sempre allo stesso fornitore. Se sei un automobilista che deve parcheggiare a Fiumicino aeroporto l’opzione migliore è consultare un comparatore di parcheggi online, come Vologio, che ti mostra nel tempo la variazione dell’offerta e dei prezzi. E non potresti avere la stessa panoramica, se ogni volta prenoti da un sito diverso!

Oppure, hai pensato di aiutare i ristoranti a smaltire il cibo invenduto? Con l’app Too Good To Go puoi acquistare prodotti freschi della giornata a prezzi ridotti (circa €5), e mangiare da re.

La curiosità ti ha portato fino a qui? Allora preparati perché ti parleremo delle mete più gettonate dell’estate 2022 e di come acquistare il tuo biglietto aereo da aeroporto Roma Fiumicino.

Volare sotto i 100€ da Roma Fiumicino aeroporto

Le possibilità su Skyscanner sono infinite, dai un’occhiata a queste offerte per questa estate e scegli quale potrebbe piacerti di più, magari troverai una delle tue destinazioni che hai sempre tenuto nel cassetto!

Qua sotto troverai una lista delle principali mete turistiche italiane ed europee sotto i 100 euro, ricordati che le tariffe aeree sono soggette a costanti variazioni e anche molto rapide!

Italia sotto i €100:

Cuneo €15

Sicilia €20

Sardegna €30

Germania sotto i €100:

Colonia €49

Berlino €69

Belgio sotto i €100:

Bruxelles €47

Spagna sotto i €100:

Valencia € 35

Barcellona €71

Croatia sotto i €100:

Zadar €83

Irlanda sotto i €100:

Dublino €96

Prezzi top con scalo da Fiumicino aeroporto

Per non spendere troppi soldi per il biglietto aereo è possibile scegliere di utilizzare un volo con scalo, lo svantaggio è che il viaggio sarà più lungo ma si possono veramente risparmiare tantissimi soldi

Skyscanner suggerisce i seguenti voli con scalo partendo da Roma Fiumicino:

Italia:

Olbia €136

Alghero €158

Verona €164

Pantelleria €170

Croazia:

Zadar €86

Zagreb €86

Grecia:

Skiathos €172

Mykonos €154

Santorini €172

Spagna:

Valencia €191

Barcelona €204

Siviglia €236

Austria:

Innsbruck €188

Regno Unito:

Edimburgo €202

Londra €212

Belfast €292

Stati Uniti:

Miami €701

New York €703

Canada:

Montreal €698

Giappone:

Tokyo €749

Maldive:

Malé €785

Tailandia:

Koh Samui €934

Viaggi di bassa stagione, ecco perché convengono

Alcune persone potrebbero preferire la bassa stagione, ovvero quella che intercorre tra i mesi di novembre e febbraio, perché i prezzi sono più bassi per quanto riguarda i biglietti aerei, le camere d’albergo, i parcheggi e molto altro ancora.

Se anche tu puoi andare in ferie durante questi mesi potresti approfittarne per garantirti un volo dai costi ridotti e viaggiare senza lo stressante afflusso di turisti.

Su Skyscanner puoi scegliere il periodo meno turistico per comprare il tuo biglietto e sarà il comparatore stesso a presentarti tutti i voli più economici. Se ci tieni tanto a viaggiare d’estate allora scegli mete molto calde anche nei mesi come maggio o settembre, così che tu possa goderti la spiaggia e il sole senza rinunciare alla convenienza.

Qualunque siano i tuoi piani per l’estate del 2022 ora sai che puoi viaggiare low cost grazie alle tantissime possibilità che ti abbiamo elencato!