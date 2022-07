Accessori per escavatori: ecco le viti spaccalegna più richieste del momento

Può capitare spesso che durante l'esecuzione di alcuni lavori ci sia la necessità di spaccare tronchi o grossi pezzi di legna.

Ovviamente per fare delle operazioni di questo tipo è necessario utilizzare la giusta attrezzatura: solo in questo modo sarà possibile eseguire un lavoro ben fatto ed in piena sicurezza. La soluzione più adatta per fare questo genere di interventi è utilizzare un macchinario edile dotato dei giusti accessori.

In questo caso specifico, la scelta dei professionisti spesso ricade sulla vite spaccalegna che si installa sul braccio del miniescavatore. Questa categoria di mezzi è sempre più utilizzata in campo edile, all'interno dei cantieri, nelle opere di manutenzione delle strade e nel settore dell'agricoltura: tutti ambiti in cui, per motivi diversi, può essere necessario spaccare tronchi.

A cosa serve e come usare la vite spaccalegna per miniescavatore

La vite spaccalegna viene utilizzata per rompere pezzi di legno e tronchi di grandi dimensioni oppure per spostarli o accatastarli in un altro luogo. Il tutto è possibile grazie alla forma conica della vite.

Per prima cosa è necessario posizionare il miniescavatore su una superficie pianeggiante, in modo da assicurare la massima stabilità. A questo punto si porta il braccio del macchinario sopra il tronco e si aziona la vite, che ruotando all'interno del pezzo di legno genera delle incrinature che causano la spaccatura del tronco.

Chi invece intende solo spostare il pezzo di legna deve limitarsi ad inserire la vite facendo qualche giro, in modo da agganciarlo saldamente, sollevarlo e muovendolo nel luogo desiderato.

Come scegliere la vite spaccalegna più adatta

La scelta della vite spaccalegna deve essere fatta in relazione al tipo di lavoro che si deve eseguire. I fattori più rilevanti sono rappresentati dal diametro della vite, che solitamente può essere di 140 o di 170 millimetri, e dalla filettatura, che può essere o non essere presente.

Come detto in precedenza, le operazioni di spacco o spostamento di grossi tronchi devono essere fatte nel massimo della sicurezza: solo i macchinari e gli accessori di elevata qualità consentono di farlo.

Le viti devono essere realizzate con materiali all'altezza della situazione, in modo da resistere per lungo tempo all'usura che i lavori più pesanti possono comportare. Il puntale, per esempio, deve essere in acciaio antiusura per poter garantire prestazioni di alto livello per diversi anni.

Ovviamente si deve tenere conto anche della compatibilità dell'aggancio tra il braccio del miniescavatore e l'accessorio; ad ogni modo, le migliori realtà del settore sono in grado di fornire testate per l'installazione della vite su qualsiasi tipo di escavatore.

Dove trovare viti spaccalegna online

Il mondo dello shopping online si è allargato praticamente a qualsiasi categoria merceologica, motivo per cui al giorno d’oggi gli e-commerce sono diventati un vero e proprio punto di riferimento anche per riguarda l'acquisto di macchinari edili e relativi accessori. In questo particolare ambito, spica per esempio Giffi Market, leader nel campo della vendita di attrezzature professionali.

Navigando all'interno della sezione del sito dedicata al sollevamento e movimento terra è possibile trovare la gamma di viti spaccalegna a cono per macchinari edili. Tutti gli articoli presenti sul catalogo presentano una scheda tecnica con immagini, descrizione e specifiche.

In caso di indecisione sul modello da acquistare, in ogni caso, è possibile mettersi in contatto con lo staff qualificato di Giffi Market, sempre pronto a dare consigli e suggerimenti tramite la chat disponibile sul sito.