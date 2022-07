Investimenti green: occhi puntati sui titoli del settore dell'idrogeno

Il sentiment negativo, che nella prima parte dell'anno ha caratterizzato i mercati azionari, non ha risparmiato proprio nessun benchmark tuttavia, in questa congiuntura, un settore ha ribadito la sua importanza strategica per il futuro: si tratta, come in molti avranno intuito, del comparto legato alle energie rinnovabili. Difatti, sebbene in questa fase le quotazioni degli investimenti green abbiano sofferto tanto quanto quelle di altre tipologie di investimento, è cresciuta la consapevolezza nel fatto che l'iperdipendenza dalle fonti energetiche fossili è estremamente rischiosa non solo da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista economico e pertanto è necessario accelerare il processo di transizione verso le rinnovabili.

Riflettendo bene su ciò che è successo negli ultimi mesi, non si può non rilevare come il petrolio e altre commodities del settore siano fra gli attori principali del deterioramento del quadro macroeconomico: la tensione sui prezzi delle materie prime ha ingigantito il problema inflazione e la crisi geopolitica ha inasprito la situazione ancora di più a causa delle difficoltà di approvvigionamento.

Idrogeno ed energia pulita

Attualmente fra le varie fonti di energia rinnovabile a destare maggior interesse è l'idrogeno green: il motivo del particolare apprezzamento è da ricercarsi nella sua capacità di impiego su larga scala; oggi a ostacolarne l'uso è soprattutto il costo di produzione, che lo rende meno conveniente rispetto alle fonti tradizionali; tuttavia, se si pensa ai passi da gigante fatti negli ultimi tempi da questo tipo di tecnologia, appare evidente come la stessa nel futuro prossimo sia destinata ad assumere un ruolo di primo piano nel settore di riferimento.

Per questo motivo investire in tale nicchia di mercato con orizzonti temporali di lungo periodo rappresenta una scelta sensata. A tal proposito è possibile leggere la guida che analizza i migliori titoli idrogeno presente sul portale Giocareinborsa24.com, pensata per aiutare i risparmiatori a selezionare le società da inserire in portafoglio.

Idrogeno: titoli azionari da monitorare

Hazer Group è una delle aziende più innovative del settore; specializzata nella produzione di idrogeno e grafite di alta qualità, partendo dalla lavorazione del gas naturale, si avvale di un procedimento che consente di mantenere i costi particolarmente bassi: difatti la trasformazione parte dall'uso del ferro come catalizzatore per indurre la produzione di idrogeno, da adoperare sia per le applicazioni stazionarie sia per l'alimentazione dei veicoli. L'aspetto più interessante della tecnologia proposta da Hazer Group è rappresentato dalla produzione di grafite come residuo della lavorazione, un materiale molto utilizzato nella ricerca per lo stoccaggio di energia elettrica: un altro tema molto importante nel campo delle rinnovabili.

Un'altra compagnia con focus nel mercato dell'idrogeno è Bloom Energy: le cellule a combustibile a ossido solido prodotte dalla società possono essere impiegate sia come unica fonte di energia sia come backup di emergenza per aziende. Bloom Energy è la stessa società che con la sua tecnologia ha permesso alla Nasa durante le missioni Apollo di fornire elettricità ai propri astronauti. Il processo di produzione delle celle a combustibile consente di trasformare l'energia chimica di un carburante -anche in questo caso il gas naturale- in energia elettrica, evitando però la combustione che genera il monossido di carbonio, come accade nei tradizionali generatori.

Nel settore delle rinnovabili vi sono naturalmente anche piccole realtà, che portano avanti progetti dalle grandi potenzialità, è il caso di Pure Hydrogen, una compagnia poco conosciuta che si pone l'obiettivo di diventare in Australia un player di assoluto livello nella fornitura di idrogeno. Essendo il modello di business ancora in fase embrionale, la società non può contare su grandi fonti di ricavo, ma la possibilità di operare in sinergia con compagnie di dimensioni decisamente più grandi, paventata dal management dell'azienda, porterebbe notevoli benefici alla redditività della stessa e di conseguenza alla quotazione del titolo.