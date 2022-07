Servizi tipografici: le soluzioni online di Sprint24 per la promozione del brand

Il marketing tradizionale ha sempre tanto da offrire a professionisti e aziende che vogliono raggiungere e ampliare il proprio target di riferimento.

È per questo motivo che la tipografia online Sprint24 supporta le aziende che vogliono crescere e farsi conoscere, proponendo loro un servizio di stampa professionale, di alta qualità e personalizzato.

Il tutto mettendo a disposizione un team di esperti altamente qualificati, sempre pronti, laddove necessario, a fornire consigli in merito alla scelta di materiali, supporti e finiture. Il supporto è garantito anche in fase di stampa, senza contare che i tipografi non esitano a intervenire nel caso in cui il file caricato dal cliente presenti qualche problema.

In questo modo si avrà la possibilità di ottenere un prodotto perfetto e qualitativamente impeccabile, in grado di promuovere il brand in modo adeguato.

La mission e i valori di Sprint24

Attiva nel settore da oltre 15 anni, Sprint24 è una tipografia online con cui è possibile creare con facilità ogni genere di prodotto in grado di favorire la crescita delle imprese, beneficiando di prezzi concorrenziali e di un’esperienza d’acquisto curata in ogni dettaglio.

Imprese e professionisti che si rivolgono a questa azienda possono contare non solo su un servizio professionale e rapido, ma anche su una piattaforma user friendly che permette di personalizzare i prodotti e di caricare i file dal proprio computer in modo facile e veloce.

I valori fondamentali di Sprint24 sono l'ascolto delle esigenze del cliente, il rispetto, la coerenza e l'innovazione: quattro colonne che costituiscono le basi di un servizio davvero efficiente.

Il METODO STAMPA SEMPLICE® di Sprint24

La realizzazione di prodotti personalizzati su Sprint24 avviene attraverso il METODO STAMPA SEMPLICE®, con il quale la tipografia online riesce a effettuare stampe ultraveloci, che permettono alle aziende di risparmiare un grande quantitativo di tempo. Inoltre, nel caso dei clienti Business e per determinati tipi di prodotti, le consegne possono avvenire in appena 24 ore.

Infine, tutte le comunicazioni inerenti la stampa e la spedizione dell'ordine vengono effettuate tramite e-mail oppure sms, ma i clienti che necessitano di un supporto professionale immediato hanno a disposizione anche un numero di rete fissa, attivo durante le ore di ufficio.

I prodotti per la promozione del brand di Sprint24

Una promozione efficace del brand deve essere in grado di sfruttare sia le novità e le ultime tendenze del marketing digitale, sia la solidità del marketing tradizionale. I prodotti di Sprint24 si collocano in questa seconda categoria e permettono di promuovere la comunicazione aziendale sul territorio.

Tra gli articoli che è possibile acquistare e personalizzare attraverso la tipografia online vi sono in primo luogo i biglietti da visita. La vasta scelta di carte e di stili rende l'esperienza di progettazione e di acquisto unica.

Per esempio, è possibile scegliere tra biglietti tradizionali su carta bianca o avorio oppure soluzioni eleganti e di classe su carta nera. Su Sprint24 sono disponibili, inoltre, le nobilitazioni con oro e argento colati, la realizzazione di dettagli a rilievo, le rifiniture con vernice lucida e la plastificazione soft touch.

Se il biglietto da visita aiuta ad imprimere nella mente del nuovo cliente o di quello potenziale il nome del brand, associandolo a un'immagine e a uno stile incisivi e accattivanti, i pieghevoli, gli opuscoli e i cataloghi consentono di fornire maggiori informazioni sul brand, sui prodotti o su entrambi.

Sprint24, anche in questo caso proposito, permette di scegliere tra una vasta gamma di formati per tutti i materiali pubblicitari e informativi, i quali vanno dai cataloghi rilegati a libro con filo refe, colla oppure con spirale metallica, fino alle snelle brochure con un minimo di 8 pagine unite con semplici punti metallici.

L'offerta della tipografia online comprende anche altri tipi di prodotti personalizzabili, fondamentali per la crescita aziendale. Tra questi rientrano segnalibri, calendari e sticker utilizzabili come gadget per fidelizzare i clienti, packaging per rendere unici i prodotti dei brand e pannelli di grandi dimensioni per la realizzazione di targhe o pubblicità da appendere in negozi e uffici.