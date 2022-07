Imprese di pulizie: è boom di ricerche online

Sempre più spesso, le ricerche online si rivelano veloci e mirate e consentono di risolvere problematiche o esigenze davvero nel breve tempo. I servizi che si possono trovare grazie a internet sono molteplici e abbracciano svariate specializzazioni utili: ad esempio ci si può affidare a un'ottima impresa di pulizie sia nell'ambito di una casa privata che in azienda, con interventi continuativi o una tantum per singola sanificazione. In ogni caso, sarà indispensabile trovare il professionista esperto nel settore e, soprattutto, che possa trovarsi in prossimità del luogo dell'intervento. In tal senso, su prontopro.it è possibile individuare l’impresa di pulizie più in linea con le proprie necessità e conoscere i servizi offerti al cliente.

Pulizie per la casa: quale servizio scegliere

Le classiche pulizie di casa, della scuola o dell'ufficio si predispongono, normalmente, una o anche due volte la settimana. Pur apparendo più semplici di base, necessitano di prodotti specifici per intervenire sui pavimenti, sui vetri e in una cucina. Può capitare che il cliente necessiti solo di alcuni di questi aspetti (magari solo le finestre o i pavimenti) oppure di tutte le tipologie assieme al fine di rendere l'abitazione o l'ufficio sempre puliti e accoglienti.

In caso di servizio continuativo, sarà fondamentale indicare la fascia oraria più idonea, il che in una casa privata può essere variabile ma in ufficio rendere necessaria una predisposizione dopo la chiusura o persino prima dell'apertura. Talvolta, si sfruttano i giorni non lavorativi. In ciascuno dei due casi, l'ampiezza dell'area da ripulire avrà un'importanza fondamentale perché il professionista (o i professionisti) incaricato possa intervenire in maniera efficace ma più rapida possibile, con un rapporto qualità-prezzo sempre ottimale.

Le pulizie una tantum si richiedono soprattutto quando si prende possesso di una casa o di un ufficio per la prima volta, magari ancor prima di predisporre il trasloco e specie se lo spazio è stato già abitato prima. In molti, infatti, oltre alla pittura delle pareti, provvedono a una pulizia profonda prima di trasportarvi gli effetti personali.

Disinfezione o sanificazione di ambienti

La disinfezione e la sanificazione di ambienti si richiede alle ditte di pulizie specializzate qualora si vogliano eliminare tutte le potenziali fonti di virus o batteri in ospedali, strutture ricettive o ristoranti, ma anche in aree private. Oltre ai normali detergenti e sgrassatori, quindi, occorrerà anche avere a disposizione prodotti disinfettanti specifici che possano rimuoverli in maniera efficace.

Alle volte, dopo una prima pulizia profonda, si procede a un ulteriore intervento con agenti a base chimica oppure con dispositivi in grado di sanificare attraverso il calore a determinate temperature. Ciò include, ad esempio, anche la pulizia di cantieri a seguito di costruzioni o ristrutturazioni edili, ove possono depositarsi polveri sottili potenzialmente dannose per la salute.

In linea generale, l'intervento di sanificazione e disinfezione è volto a eliminare ogni agente patogeno possa cagionare danno a chi occupa l'area e si svolge in più fasi. Spesso, sui prodotti idonei è riportata la dicitura che indica se sono presidi medico-chirurgici e quindi adatti anche ad ambienti sanitari.

Una buona impresa di pulizie, comunque, sarà in grado di rilevare tracce di sporco in ogni angolo della zona da ripulire, avendo cura di scegliere i prodotti anche in base alla profumazione che rilasciano, la quale non dovrà mai risultare particolarmente forte o comunque sgradevole. In tal senso, se è necessario impiegare ad esempio liquidi 'aggressivi' come la candeggina, il professionista avrà anche cura di lasciar areare l'ambiente prima di dichiararlo abitabile, evitando di miscelarla magari ad altri prodotti come l'ammoniaca.