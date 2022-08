In ripresa il mercato immobiliare: le città dove acquistare casa nel 2022

Il settore immobiliare ha vissuto un periodo molto particolare, con uno stallo causato dall'arrivo della pandemia, e con un successivo boom che continua ancora oggi. Si parla quindi di un comparto in netta ripresa, con un tempo di permanenza delle case in vendita sul mercato molto più basso rispetto a prima, ma le regole sono cambiate. Ci sono infatti nuove preferenze da parte di chi cerca una nuova casa, sia in termini di caratteristiche, sia per quel che riguarda le città. Vediamo quindi di approfondire questo tema.

I primi passi da compiere dopo aver acquistato casa

I primi passi da compiere dopo l'acquisto di una casa riguardano innanzitutto il comfort, e in questa lista si trovano anche le decisioni da prendere in merito alle forniture energetiche. Se la casa acquistata è stata appena costruita, sarà necessario pensare per tempo alla questione utenze. Su alcuni approfondimenti presenti in rete, come quello di VIVI energia sull’allaccio del gas, è possibile informarsi riguardo i documenti necessari per procedere con il contratto, e le tempistiche di questa operazione.

In secondo luogo, bisogna affrontare una serie di impegni burocratici noiosi ma necessari: si parla nello specifico del cambio di residenza, della denuncia TARI e delle varie comunicazioni ad altri enti, come l'agenzia delle entrate e l'INPS se si possiede la partita IVA. In questo elenco figurano anche altri elementi come l'assicurazione, l'eventuale mutuo, e i pagamenti all'agenzia immobiliare e al notaio. Ovviamente non potremmo non citare le operazioni legate al trasloco, da pianificare per tempo, così da ridurre al minimo il rischio di incidenti di percorso last minute. Infine, se si acquista casa in un condominio bisogna inviare una comunicazione all'amministratore.

Dove conviene acquistare casa nel 2022?

Per individuare le città in cui conviene acquistare una casa nel 2022, è necessario considerare i dati relativi ai prezzi e alle tendenze del mercato. Per il momento Milano è in assoluto una delle mete più ricercate, con tutta probabilità per la ripresa del mercato professionale dopo la pandemia. Anche Bologna rientra nella lista delle città italiane che hanno messo a registro un significativo aumento delle compravendite di case, insieme ad altri centri tricolori come Ancona, Potenza, Napoli e Roma. Per quel che riguarda la Capitale, fra i quartieri in assoluto più apprezzati si trova Trastevere, ma anche le zone periferiche hanno registrato un notevole aumento di richieste, come nel caso di Maglianella e Castelverde, insieme a Infernetto. Bene anche Ostia, e lo stesso discorso vale per Roma Nord, con Balduina e il quartiere Prati grandi protagonisti. Poi è chiaro che la scelta della città e del quartiere dipendono sempre dalle proprie esigenze, oltre che dal budget che si ha a propria disposizione.