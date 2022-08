Migliori casinò online AAMS sicuri in Italia

Negli ultimi anni i casinò online stanno vivendo un enorme successo e sono sempre di più i giocatori che decidono di aprire un conto di gioco e divertirsi quando e dove vogliono. Chi ancora non lo ha fatto potrebbe essere spiazzato da tutta l’offerta del gaming legale.

Sul web vi sono tantissimi siti di gioco che offrono di tutto e di più ai nuovi utenti. Quindi abbiamo deciso di mettere al lavoro i nostri esperti per valutare i migliori casinò online AAMS. Per farlo sono stati presi in considerazione tutti gli elementi e le caratteristiche che possono garantire agli utenti esperienze di gioco al top.

In questa tabella sono riportati i dieci migliori casinò AAMS attualmente online. Per valutarli sono stati presi in considerazione numerosi fattori, che approfondiremo nel modo più dettagliato nei paragrafi di questa guida. In questo modo avrete a disposizione tutte le informazioni per scegliere, tra i siti casinò online, quello più adatto alle vostre esigenze di gioco e preferenze.

I criteri per valutare i migliori casinò online

Valutare un sito di gioco nell’ambito di un’offerta ampia e variegata non è semplice. Magari si viene attratti da un casinò per un’offerta di bonus allettante, o per la presenza delle slot machine di un determinato produttore. Ma l’esperienza del gioco a distanza comprende molto più di questo e i criteri che rendono un casinò AAMS migliore di molti altri sono tanti. Solo valutandoli tutti insieme è possibile fare una scrematura tra vecchi e nuovi casinò AAMS e individuare quelli che sono al TOP.

Per questi motivi, per stilare la nostra lista, abbiamo passato in rassegna tantissimi siti casinò online, valutandone ogni aspetto che possa contribuire a rendere perfetta l’esperienza del gioco a distanza. Ecco tutti i criteri che abbiamo preso in considerazione della nostra valutazione:

Sicurezza e legalità

Offerta di giochi

Software

Bonus di benvenuto

Casinò live

Casinò mobile

Payout

Bonus per i vecchi utenti

Metodi di pagamento

Servizio assistenza

Gioco responsabile

Premi e riconoscimenti

Innovazione

Certificazioni di enti esterni

Siamo consapevoli del fatto che si tratta di una lunga lista e per un giocatore soppesare ciascuno di questi aspetti per ogni sito di gioco può essere difficoltoso, per non dire noioso. Questo è un lavoro per gli esperti del settore, che conoscono a fondo il mondo dei casinò online italiani e internazionali. Nei paragrafi che seguono proponiamo un’analisi approfondita di tutti questi elementi; in questo modo possiamo offrire ai lettori tutte le informazioni necessarie per scegliere uno dei migliori casinò online AAMS.

Sicurezza e legalità dei casinò con licenza AAMS ADM

Il primo aspetto che abbiamo scelto di prendere in considerazione nella valutazione dei migliori casinò online, è fondamentale e anche obbligatorio. Quando si parla di gioco a distanza, infatti, si fa riferimento a un’attività molto divertente, che al contempo deve anche essere sicura. In tutta la nostra guida facciamo riferimento esclusivamente a siti sicuri AAMS. Cosa vuol dire questa sigla?

“AAMS” è un acronimo che sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ed è l’ente che fino a qualche anno fa gestiva il settore del gioco azzardo.

A partire dal 1° dicembre del 2012, l’AAMS è stata incorporata nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che ne ha assunto tutte le funzioni. L’ADM gestisce il settore dei casinò online italiani e stranieri legali in Italia attraverso il sistema delle licenze. In pratica solo i casinò che hanno una regolare licenza assegnata dall’agenzia sono legali in Italia e quindi possono essere ritenuti sicuri.

Quindi quando si parla di casinò AAMS o ex AAMS si indicano i casinò legali in Italia. Sarebbe più corretto chiamarli casinò ADM, ma la sigla AAMS stenta a scomparire, quindi la useremo anche noi per indicare i siti con licenza. Perché la sicurezza è così importante nel gioco online? I fattori che entrano in gioco nelle attività di gioco a distanza sono diversi e possono esporre a diversi tipi di rischi. Per questo quando si parla di casinò online sicuri AAMS si fa riferimento alla questione della sicurezza su diversi aspetti:

Sicurezza dei dati personali

Sicurezza delle transazioni economiche

Sicurezza dei software di gioco

Sicurezza dei dati personali

Chi decide di giocare online mette in gioco i propri dati personali. Infatti per cominciare a giocare a una slot machine, a un video poker, o a uno dei giochi di carte proposti, è necessario registrarsi al sito di gioco. Bisogna riempire un modulo di iscrizione in cui inserire nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e soprattutto bisogna inviare una copia del proprio documento di identità e del codice fiscale.

I casinò online legali gestiscono tutti questi dati correttamente, nel rispetto delle normative europee sulla privacy, con riferimento al GDPR, e sulla gestione dei cookies. Inoltre i casinò online con licenza devono, per legge, offrire agli utenti connessioni sicure protette da protocolli di crittografia (TLS o SSL), che impediscono l’accesso a terze parti a tutti i dati personali e sensibili.

Sicurezza delle transazioni

Una delle caratteristiche del gioco d’azzardo online è che si pratica con soldi veri. Ciò implica che i giocatori debbano effettuare transazioni economiche in entrata e in uscita sul sito di gioco. Non è difficile capire come questo sia uno degli aspetti che più preoccupano i giocatori che vanno alla ricerca di nuovi casinò AAMS.

Per cominciare a giocare, infatti bisogna effettuare una ricarica sul conto di gioco, inserire i dati della propria carta di credito o collegare il proprio conto bancario. I giocatori fortunati vorranno poi trasferire le vincite sul proprio conto o sulla carta di credito. Per questo tutti gli aspetti della sicurezza garantiti dai siti legali sono fondamentali. I migliori casinò online con licenza AAMS ADM infatti garantiscono l’utilizzo di metodi di transazione sicuri, con connessioni protette, in ambienti che, come abbiamo menzionato nel paragrafo precedente, sono protetti da protocolli di crittografia.

Sicurezza dei software di gioco

Il possesso di una licenza ADM oltre a imporre tutti i requisiti di sicurezza menzionati fino ad ora, pone delle regole anche per quanto riguarda i software di gioco. A tutti i giocatori, sarà capitato, in una giornata storta, di sentirsi ingannati da una slot machine. Nei casinò online legali, tutti i giochi e i loro software funzionano sulla base di algoritmi certificati, gli RNG (Random Numbers Generator) che garantiscono un divertimento equo e sicuro per i giocatori.

Come vedremo più avanti, i controlli dell’ADM sui software di gioco attestano che il funzionamento dei software online avvenga con modalità che ne assicurano la più completa casualità e imprevedibilità dei risultati. Inoltre i casinò devono rendere noti tutti i dati relativi al funzionamento dei giochi, comprese le regole, le tabelle di pagamento e i valori di RTP. Il software di gioco infine, deve garantire oltre al corretto funzionamento anche la stabilità. Ad esempio non deve presentare problemi o blocchi, in altre parole non deve crashare, nel corso di una partita.

L’offerta dei giochi sui siti casinò online legali in Italia

In Italia, come abbiamo già avuto modo di specificare, il gioco d’azzardo è gestito dallo Stato che consente l’offerta online di tantissime tipologie di gioco. Infatti sui siti di casinò online con licenza ex AAMS è possibile trovare: slot machine, video poker, giochi di carte, giochi di dadi, giochi da casinò, giochi di abilità. E ancora, poker in versione cash e torneo, bingo, lotto e lotterie, giochi a estrazione numerica, scommesse. Tutti questi giochi possono essere praticati legalmente dai giocatori iscritti, purché maggiorenni.

Non tutti i siti propongono tutte le tipologie di gioco indicate. Online infatti vi sono siti che dedicano la propria offerta principalmente alle slot machine e ai casinò games, accanto a piattaforme che propongono tutte le tipologie di gioco. Vi sono siti specializzati nel poker, accanto a siti come William Hill casino, partiti dal betting e poi allargatosi ad altre tipologie di giochi.

Insomma il mondo dei casinò con licenza è vario e non bisogna dimenticare che l’offerta dei giochi è il core business delle aziende del gaming. Quindi un fattore primario da valutare, ancor prima dei bonus di benvenuto che spesso attraggono i nuovi giocatori.

I software dei migliori casinò online AAMS ADM

Abbiamo deciso di porre i software dei migliori casinò online in cima alla lista dei fattori da considerare, perché sono un elemento cruciale dell’esperienza di gioco a distanza. I casinò online infatti esistono solo grazie ai software, che dunque non possono essere considerati un elemento di scarso rilievo. I produttori di software entrano in gioco in una doppia veste, infatti creano le piattaforme di gioco dei casinò online e anche i giochi ospitati dalle suddette piattaforme.

I software delle piattaforme di gioco

Oggi è raro trovare casinò online che producono da soli i propri software, sebbene sia possibile trovarne alcuni che lo fanno. La maggior parte dei casinò si affida a provider internazionali specializzati nella creazione di portali dedicati al gioco. Non sempre i giocatori dedicano del tempo a valutare l’aspetto e la funzionalità di una piattaforma, ma questo può rivelarsi un errore. Basta rifletterci e apparirà evidente come un casinò online non esiste senza il proprio sito. Un portale ben progettato determina l'esperienza di gioco dall’inizio alla fine e per questo è un elemento fondamentale.

Il casinò deve essere accessibile a tutti, avere un layout grafico gradevole e funzionale. Tutte le aree devono essere ben organizzate attraverso barre dei link chiare e facili da individuare. Al giocatore dovranno servire pochi click per cominciare a giocare alla propria slot preferita o per effettuare qualsiasi altra azione. Nessuna attività deve diventare una caccia al tesoro. Inoltre come abbiamo evidenziato all’inizio di questa guida, in gioco vi sono dati personali, transazioni economiche, giochi con soldi veri e dunque i siti di gioco devono garantire che tutte le attività possano essere svolte in sicurezza.

I software dei giochi

È ovvio dirlo, ma oltre al portale, anche i giochi si basano su software informatici. L’obiettivo ultimo per cui un giocatore si rivolge al casinò online è proprio quello di divertirsi con i giochi proposti, dunque anche questo aspetto è di primaria importanza. Sul mercato vi sono rari esempi di casinò che producono i propri giochi e li propongono accanto a quelli delle varie software house. 888 propone giochi con software proprietario e anche Eurobet offre titoli in esclusiva con il proprio marchio.

I nuovi casinò online possono ospitare giochi di produttori italiani e internazionali. Vi sono casinò mono software, specializzati nella proposta di giochi di un solo produttore; oppure piattaforme multi software, che ospitano i titoli di diversi fornitori. I giocatori che si avvicinano al gioco per la prima volta, forse non prestano molta attenzione a questo aspetto, in quanto non conoscono i vari produttori e le loro proposte. Invece chi ha già dimestichezza con il mondo del gioco, avrà le proprie preferenze, quindi anche valutare quali fornitori sono nel catalogo di un determinato casinò può aiutare nella scelta del miglior sito.

I migliori software di giochi online

Tra i migliori provider internazionali, possiamo citare nomi di grandi gruppi, come Playtech, Netent, Microgaming, IGT, Novomatic, Nextgen, Play’n go. Accanto a questi vi sono anche piccole software house, italiane e internazionali, che propongono giochi di qualità come Tukopro, Capecod, Yggdrasil, per citare qualche esempio. I giochi prodotti dalle migliori software house oltre al divertimento, offrono garanzie di un funzionamento stabile, equo e corretto. Questo anche grazie agli algoritmi RNG certificati che sono alla base delle architetture informatiche dei giochi.

L’algoritmo RNG, Random Numbers Generator, regola gli esiti delle giocate in modo che siano:

imprevedibili

casuali

non modificabili

In questo modo si garantirà al giocatore la più completa “fatalità” di ogni spin a una slot machine o altro gioco online. Tutti i giochi prodotti dalle migliori software house si basano su algoritmi RNG certificati da agenzie indipendenti, come eCogra, una delle più affidabili.

Bonus di benvenuto dei casinò AAMS

Una delle maggiori attrattive dei casinò online è rappresentata dai bonus di benvenuto. Negli ultimi anni l’offerta dei siti con licenza è diventata sempre più ricca, il numero dei giocatori è aumentato e anche la concorrenza tra i siti AAMS. Questo ha portato ad affilare le armi del marketing, in particolare in seguito all’applicazione della legge 9 agosto 2018, n. 96 che ha sancito il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, in tutte le sue forme.

Non potendosi pubblicizzare in alcun modo, i casinò online legali hanno affilato le armi delle promozioni dedicate ai nuovi potenziali giocatori. Questo ha avuto come effetto la proposta di bonus di benvenuto sempre più accattivanti e generosi.

Cosa sono i bonus di benvenuto

I bonus di benvenuto sono dei regali che i migliori casinò online AAMS fanno esclusivamente ai giocatori che si iscrivono per la prima volta al sito di gioco. Questi regali possono essere di vario tipo, ma i più comuni rientrano in due categorie: bonus di benvenuto sul deposito e bonus gratis senza deposito. Accanto a questi vi sono altre tipologie di bonus di benvenuto, che stanno prendendo piede: i bonus free spin e i bonus cashback.

Il bonus di benvenuto consente ai nuovi giocatori di cominciare a divertirsi sul sito di gioco, con determinati vantaggi. Ogni offerta, prevede un regalo ma anche delle regole da osservare attentamente. Nei paragrafi che seguono, dedichiamo un po’ di spazio alle varie tipologie di bonus e ai termini e condizioni che li caratterizzano.

Come ottenere un bonus di benvenuto

Come suggerisce il nome, i bonus di benvenuto sono un modo per accogliere i nuovi giocatori su un sito di gioco. La principale condizione, infatti che sta dietro queste offerte, è che il giocatore si registri per la prima volta al casinò online che propone il bonus. In nessun caso un giocatore può ottenere due volte il bonus di benvenuto sullo stesso sito. Per ricevere un bonus benvenuto, dunque è necessario registrarsi compilando un apposito form e inviare i propri documenti di identità. Quindi si dovrà attendere la convalida dell’account.

Bonus gratis senza deposito immediato

Il bonus gratis senza deposito immediato è un piccolo regalo da parte del casinò che, al momento della registrazione, accredita sul conto di gioco una piccola somma. Si tratta di denaro non prelevabile, che però può essere utilizzato per giocare alla lista di giochi indicata nel regolamento del bonus. L’importo del bonus gratis varia in base al casinò che lo propone, ma generalmente si tratta di una somma contenuta, che va dai cinque ai trenta euro. Grazie ad essa, il nuovo giocatore può cominciare a giocare senza dover mettere mano al portafogli e farsi un’idea di come funziona il sito.

Bonus di benvenuto sul deposito

Il bonus di benvenuto sul deposito è decisamente l’offerta dei casinò online più diffusa al momento. A differenza dei bonus gratis, il bonus sul deposito può anche essere molto consistente: esso cambia al variare del deposito che il giocatore effettua sul sito di gioco, ed è legato a tale deposito da una percentuale.

A questo punto è bene fare un esempio per far comprendere questa tipologia di welcome bonus: Bonus del 100% fino a 1000 € sul primo deposito: il giocatore riceverà un bonus pari al 100% del suo primo deposito sul sito di gioco. Dunque se deposita 100 €, ne riceverà altri 100 in bonus. La maggior parte dei bonus sul deposito, è caratterizzata da una percentuale del 100%, che dunque garantisce l’accredito sul conto di gioco di un bonus equivalente alla somma versata come prima ricarica. Ma non mancano bonus con la percentuale più alta o più bassa.

Bonus free spin

I bonus free spin sono un’altra forma di promozione che, come i bonus senza deposito immediato, consente di cominciare a giocare gratis. Dopo la registrazione i giocatori riceveranno un certo numero di giri gratis da effettuare su una slot machine in particolare o su una lista di giochi indicata nel regolamento.<br> Di fatto il bonus free spin è molto simile al bonus gratis senza deposito, anche se vi sono delle differenze. Infatti quando il giocatore riceve i giri gratis, questi permettono di effettuare degli spin con un importo precisato, che spesso equivale alla puntata minima e che non può essere variato. Mentre con il bonus gratis il giocatore può stabilire liberamente l’ammontare delle proprie puntate. Il numero di free spin offerti nei vari welcome è variabile, da 30 a 200 o anche più.

Bonus cashback

Il bonus cashback o bonus rimborso, sta prendendo piede ultimamente nei migliori casinò online. Si tratta di una forma di promozione molto utilizzata sui siti di scommesse, ove prevede un rimborso delle giocate perdenti. Anche questa forma di bonus, prevede termini e condizioni che stabiliscono ad esempio i giochi che rientrano nella promozione e altre caratteristiche, come il periodo di tempo in cui il bonus può essere utilizzato. Così come avviene per le scommesse, anche nei giochi da casinò, il bonus cashback generalmente rimborsa solo le giocate perdenti.

Pacchetto di benvenuto

Molti siti di casinò online, attualmente, seguono il trend di proporre ai nuovi iscritti un vero e proprio pacchetto di benvenuto, in luogo di un singolo bonus. Abbiamo già menzionato il fatto che la concorrenza tra i vari operatori diventa sempre più accesa e il pacchetto di benvenuto è un modo molto accattivante di spostare l’ago della bilancia verso il proprio sito. Non è raro trovare online welcome bonus composti da bonus gratis, più bonus sul deposito, più free spin. In questo modo i giocatori avranno non uno, ma più regali al momento dell’iscrizione.

Le regole dei bonus di benvenuto

Concludiamo la sezione dedicata ai bonus di benvenuto parlando delle regole dei bonus, che sono fondamentali per avere un’esperienza positiva quando ci si iscrive a un nuovo sito. Abbiamo già visto come i bonus di benvenuto possono rappresentare un bel vantaggio per i giocatori, ma abbiamo anche menzionato il fatto che ogni promozione sia corredata da termini e condizioni. Si tratta di regole imposte dai casinò, che mirano a tutelare gli operatori del settore garantendo in cambio del regalo, un certo ritorno in giocate. Inoltre servono a evitare che giocatori furbi si iscrivano per prelevare il bonus e andare via.

Prima di approfondire le regole è importante capire una caratteristica di tutti i bonus: non sono direttamente prelevabili, né lo sono le vincite ottenute utilizzandoli. Ogni bonus viene accreditato sul conto di gioco come fun bonus, per poterlo prelevare bisogna sbloccarlo, ossia trasformarlo in real bonus, e per farlo bisogna soddisfare diversi requisiti. Ecco le regole a cui prestare attenzione quando si valuta un bonus:

Requisiti di puntata (o playthrough) – Indicano il volume di giocata da effettuare per poter sbloccare il bonus. I requisiti di puntata sono espressi da un numero, ad esempio 20X, 30X etc. Questo numero indica appunto il totale di volte in cui un bonus va ri-giocato, per poter essere sbloccato. In altre parole il playthrough indica il volume di giocata da effettuare per trasformare un bonus in denaro prelevabile.

– Indicano il volume di giocata da effettuare per poter sbloccare il bonus. I requisiti di puntata sono espressi da un numero, ad esempio 20X, 30X etc. Questo numero indica appunto il totale di volte in cui un bonus va ri-giocato, per poter essere sbloccato. In altre parole il playthrough indica il volume di giocata da effettuare per trasformare un bonus in denaro prelevabile. Validità del bonus – Ogni bonus ha una data di scadenza che indica il periodo di tempo che si ha a disposizione per soddisfare il playthrough.

– Ogni bonus ha una data di scadenza che indica il periodo di tempo che si ha a disposizione per soddisfare il playthrough. Percentuale del bonus (solo per bonus sul deposito) – Indica che percentuale del deposito che viene accreditata sul conto di gioco sotto forma di bonus.

– Indica che percentuale del deposito che viene accreditata sul conto di gioco sotto forma di bonus. Tetto massimo (solo per bonus sul deposito) – La somma massima che si può ottenere in bonus indipendentemente dalla ricarica effettuata.

– La somma massima che si può ottenere in bonus indipendentemente dalla ricarica effettuata. Lista di giochi – La lista di titoli su cui può essere speso il bonus per il soddisfacimento dei requisiti di puntata.

– La lista di titoli su cui può essere speso il bonus per il soddisfacimento dei requisiti di puntata. Percentuale di contribuzione dei giochi – Indica quanto contribuiscono i giochi nel soddisfacimento dei requisiti di puntata. Ad esempio, una slot machine può contribuire al 100%, per cui cinque euro giocati nella slot, vengono conteggiati come cinque euro nel raggiungimento nel playthrough.

Casinò mobile, la sala giochi in tasca

Fino a qualche anno fa il casinò mobile era una divertente opzione che poteva rappresentare un valore aggiunto a un sito di gioco online. Oggi, offrire la possibilità di giocare a tutti i giochi proposti attraverso smartphone e tablet, non è più considerato un optional, ma è una necessità. Con l’avvento dei dispositivi sempre più performanti, con schermo grande e touch e la diffusione di connessioni veloci 4G e 5G e con abbonamenti dati alla portata di tutti, la maggior parte delle attività che un tempo venivano svolte da computer desktop o di persona, vengono effettuate dal telefono.

L’utilizzo dello smartphone per oltre la metà degli italiani è un qualcosa di indispensabile, che quasi rasenta la dipendenza. Tra tutte le attività quotidiane svolte da dispositivi mobili vi è anche quella del gioco. Offrire l’accessibilità da smartphone e tablet è ormai un obbligo per i nuovi casinò AAMS. Non solo slot machine e roulette online devono essere a portata di smartphone, ma anche il casinò live, le scommesse live e tutti gli altri giochi. Inoltre deve essere possibile effettuare da mobile i pagamenti: tutti i metodi, tradizionali e innovativi, devono poter essere utilizzati in sicurezza.

Il bisogno di giocare ovunque ci si trovi può essere soddisfatto in due modi: con applicazioni da scaricare o con siti ottimizzati per dispositivi mobili, le cosiddette web app.

Le applicazioni da scaricare

L’incremento della domanda di gioco in movimento, ha portato quasi tutti gli operatori a creare applicazioni da scaricare sui dispositivi mobili. Queste app consentono di utilizzare tutti i giochi proposti dal casinò e anche di divertirsi con il casinò live. Sul versante delle applicazioni, i casinò possono agire in modo diverso. Vi sono quelli che propongono più applicazioni, ciascuna per ogni tipologia di gioco: ad esempio vi sarà l’app per le slot machine, per i giochi di carte, quella per la roulette, quella per le scommesse sportive. Altri siti invece creano un’applicazione che consente di divertirsi con tutte le specialità.

Le app da scaricare, vengono programmate appositamente per i diversi sistemi operativi, devono essere semplici da usare, sicure e garantire tutte le possibilità offerte dal sito desktop. Essendo programmate appositamente, generalmente offrono una modalità di gioco comoda e completa. Il problema sta nella loro compatibilità con i sistemi operativi utilizzati dai vari dispositivi. La maggior parte degli operatori infatti sviluppa applicazioni per dispositivi con sistema operativo Android e iOS, tralasciando quelli meno diffusi. Il motivo sta nel fatto che la creazione di queste app rappresenta un costo non indifferente.

Le varie applicazioni possono essere scaricate direttamente dal sito del casinò, tramite link o QR Code, oppure possono essere scaricate dall’App Store del proprio S.O.

Le web app

L’alternativa all’applicazione da scaricare è la web app, ossia un sito Internet ottimizzato per la visualizzazione da schermi piccoli con orientamento verticale. In questo caso i giocatori non dovranno scaricare, né installare, alcuna applicazione sul proprio dispositivo. Tutto ciò che dovranno fare è digitare l’indirizzo Internet del casinò sul proprio browser e accederanno direttamente alla pagina ottimizzata per i dispositivi mobili.

Il vantaggio della web app, rispetto all’applicazione da scaricare, sta nel fatto che è accessibile a dispositivi di ogni tipo, con qualsiasi sistema operativo. Non essendo progettata appositamente per un determinato dispositivo, la web app può risultare meno comoda da utilizzare.

Casinò live, l’esperienza più coinvolgente sui siti di casinò

Tutti i nuovi casinò AAMS propongono una sezione di casinò live, che offre ai giocatori un’esperienza a metà tra il gioco online solitario e il casinò tradizionale. Il casinò live oggi è reso possibile dall’evoluzione di diverse tecnologie, che permettono di trasmettere senza problemi contenuti in diretta streaming. Questi vengono fruiti da una normale postazione desktop, oppure da smartphone e tablet, dai giocatori comodamente seduti a casa propria, che possono interagire e giocare a piacimento.

Le sale del casinò live sono in effetti un mix tra una sala da gioco e uno studio di registrazione televisivo. Qui croupier professionali conducono le attività ludiche interfacciandosi con i giocatori collegati in tempo reale.

La nascita e l’evoluzione del casinò live

I primi esperimenti casinò live risalgono al 2006, quando furono fatti i primi tentativi in questo campo. Allora però non esistevano le tecnologie necessarie per rendere fruibile ai giocatori questa modalità di gioco. Tra i primi provider a puntare sul casinò live c’è Evolution Gaming, tuttora leader del settore.

Inizialmente venivano proposti nella versione live i classici giochi da casinò: roulette, blackjack, baccarat, giochi di poker. Poi è nata l’idea di proporre altre tipologie di gioco, come i game show, giochi ispirati a programmi tv, da riproporre al pubblico dei casinò. Nel 2017 Evolution Gaming ha lanciato Dream Catcher, il primo game show ispirato alla popolare Ruota della Fortuna. Quello dei game show è un filone di successo. Si pensi a titoli come Chi vuol esser Milionario? Deal or no deal?

Oggi i casinò online propongono un’ampia varietà di giochi molto popolari, come Monopoly Live, giochi dal vivo ispirati a slot machine di successo e classici casinò game arricchiti da effetti e funzioni speciali. Accanto ad Evolution Gaming, vi sono produttori come Playtech Live e Pragmatic Play che offrono divertenti titoli dal vivo.

Caratteristiche del casinò live

Le sale del casinò live sono proposte in una sezione interamente dedicata al gioco dal vivo. Spesso i casinò dedicano a questa modalità di gioco anche un bonus specifico, che invita i giocatori che non l’hanno mai fatto a provarla. Le sale live non sono tutte uguali, queste vengono proposte grazie ad accattivanti anteprime che mostrano le caratteristiche principali, come ad esempio la lingua, la puntata minima e massima del tavolo, orari di apertura e chiusura. In questo modo il giocatore avrà la possibilità di scegliere il tavolo più adatto al proprio budget e alle proprie esigenze.

Una volta dentro, il giocatore avrà la possibilità di interagire via chat con il croupier e con gli altri giocatori, come se fosse in una vera sala da gioco. Potrà giocare piazzando le proprie puntate e utilizzando i tool tecnologici messi a disposizione dal software di gioco. Sempre grazie al software avrà la possibilità di cambiare la visualizzazione del tavolo e visionare tutta una serie di dati, come risultati e statistiche di gioco.

Payout: quanto paga il casinò?

Uno dei dubbi maggiori per chi si avvicina al mondo del gioco online per la prima volta è se sia effettivamente possibile vincere al casinò. La risposta a questa domanda è sì, ma necessita di un approfondimento. Tendenzialmente, anche in base a quanto imposto dalla legge italiana, i giochi da casinò sono più generosi rispetto a quelli proposti nelle sale sul territorio e nei casinò tradizionali. Il payout, ossia quanto paga un gioco, infatti è stabilito dalla legge, o almeno la legge stabilisce quale è il payout minimo che un gioco deve avere.

Quando si valuta una nuova slot machine, è facile imbattersi nel concetto di RTP, sigla che sta per Return to Player, un altro modo per indicare il payout. Il ritorno al giocatore indica quanta parte del totale puntato in un gioco, viene restituito ai giocatori sotto forma di vincite. Ebbene, in base a quanto previsto dalla legge italiana in materia di giochi con vincita in denaro, le slot machine presenti sui siti di casinò online devono avere un RTP minimo del 90%.

Questo vuol dire che una slot machine presente in un casinò online, su una media di 100 € giocati, ne restituisce almeno 90 ai giocatori. Gli stessi giochi, ospitati nelle sale sul territorio invece devono avere RTP minimo del 68%. Dunque è facile capire come le slot machine online siano potenzialmente più generose rispetto a quelle sul territorio.

I migliori casinò in base ai valori di RTP

Ogni gioco presente su un sito di casinò online è corredato dalle informazioni sul valore di RTP teorico. Questo viene calcolato sulla simulazione di migliaia di giocate e per i migliori software viene anche certificato da agenzie indipendenti. Inoltre, i migliori siti di casinò online legali, pubblicano mensilmente i resoconti relativi alle vincite assegnate dai vari giochi proposti, con i valori di RTP reali. In questo modo i giocatori possono avere informazioni chiare e trasparenti sui propri giochi preferiti.

Anche se il valore minimo di RTP è fissato al 90%, online è possibile trovare giochi molto più generosi. Ma non bisogna dimenticare che sebbene un valore di payout più elevato offra maggiori possibilità di vincita, non rappresenta una garanzia. Nella tabella seguente proponiamo i migliori casinò in base al valore medio degli RTP totale di tutti i giochi, con un focus su determinate categorie.

Bonus e offerte per i vecchi utenti

Nella parte iniziale di questa guida abbiamo dedicato ampio spazio ai bonus di benvenuto, dato che sono un elemento decisivo nella valutazione dei nuovi siti casinò online. I bonus di benvenuto rappresentano senza dubbio un grosso vantaggio, ma comunque sono un beneficio che viene assegnato al giocatore una tantum. Chi ama divertirsi con il gioco online, probabilmente lo farà in maniera costante nel tempo, dunque è bene dedicare un po’ di tempo anche alla valutazione dei bonus dedicati ai giocatori già iscritti.

I migliori casinò online hanno una sezione dedicata a tutte le promozioni e offerte disponibili. La pagina delle offerte mette in evidenza tutti i bonus proposti in un determinato periodo, dedicati alle varie tipologie di gioco. Ad esempio vi saranno bonus per le slot machine, bonus dedicati a eventi speciali, bonus per chi gioca in un determinato giorno della settimana e così via.

I nuovi casinò AAMS cercano di rendere le attività di gioco più interessanti per i giocatori e per questo promuovono anche tornei e gare con classifiche e premi. Così il livello di coinvolgimento aumenta e gli appassionati di un determinato gioco si trovano a confrontarsi con altri giocatori. Come accennato all’inizio del paragrafo, mentre i bonus di benvenuto sono assegnati una sola volta e non sono ripetibili, le offerte per i vecchi utenti accompagnano sempre il giocatore. Queste rappresentano una coccola costante nel tempo per chi resta fedele a un determinato casinò.

Le offerte e i bonus per i giocatori già iscritti

Per quanto riguarda i bonus destinati ai vecchi giocatori i casinò online legali propongono di tutto e di più. Elencare tutte le varietà di bonus proposte sulle pagine delle promozioni dei vari siti è complicato, ma tendenzialmente questi bonus rientrano in una delle seguenti categorie:

Bonus su determinate slot machine o altri giochi – I casinò propongono promozioni per chi gioca a un nuovo titolo o altro gioco da promuovere. Può trattarsi di giri gratis da spendere su quel gioco.

– I casinò propongono promozioni per chi gioca a un nuovo titolo o altro gioco da promuovere. Può trattarsi di giri gratis da spendere su quel gioco. Bonus cashback – Si tratta di un bonus rimborso su determinate giocate. In genere vengono rimborsate solo le giocate perdenti.

– Si tratta di un bonus rimborso su determinate giocate. In genere vengono rimborsate solo le giocate perdenti. Bonus ricarica – Bonus assegnati a chi effettua una ricarica di un certo importo in un determinato momento. Possono anche esserci casi di bonus ricarica per chi effettua per la prima volta un deposito da applicazione mobile. Può trattarsi di un bonus una tantum, oppure un bonus ricorrente.

– Bonus assegnati a chi effettua una ricarica di un certo importo in un determinato momento. Possono anche esserci casi di bonus ricarica per chi effettua per la prima volta un deposito da applicazione mobile. Può trattarsi di un bonus una tantum, oppure un bonus ricorrente. Codici bonus – Si tratta di stringhe alfanumeriche che permettono di attivare una determinata promozione. Questo bonus richiede un’azione precisa da parte del giocatore; chi non è in possesso del codice non può beneficiarne. I casinò possono comunicare i codici bonus solo a determinati giocatori, via email, tramite messaggi o notifiche sul sito, oppure a tutti i giocatori iscritti.

– Si tratta di stringhe alfanumeriche che permettono di attivare una determinata promozione. Questo bonus richiede un’azione precisa da parte del giocatore; chi non è in possesso del codice non può beneficiarne. I casinò possono comunicare i codici bonus solo a determinati giocatori, via email, tramite messaggi o notifiche sul sito, oppure a tutti i giocatori iscritti. Promozioni per eventi o occasioni speciali – Feste e avvenimenti speciali, nel corso dell’anno, vengono festeggiati anche dai siti di casinò online. Non mancheranno promozioni per il Natale, per Halloween, per l’estate, per la festa del papà e per ogni altra ricorrenza.

– Feste e avvenimenti speciali, nel corso dell’anno, vengono festeggiati anche dai siti di casinò online. Non mancheranno promozioni per il Natale, per Halloween, per l’estate, per la festa del papà e per ogni altra ricorrenza. Bonus ricorrenti – Tutte quelle promozioni che ricorrono a cadenza regolare: quotidiana, settimanale, mensile, e che premiano un determinato aspetto. Ad esempio i bonus ricarica del martedì, oppure bonus per chi gioca la domenica mattina e così via.

– Tutte quelle promozioni che ricorrono a cadenza regolare: quotidiana, settimanale, mensile, e che premiano un determinato aspetto. Ad esempio i bonus ricarica del martedì, oppure bonus per chi gioca la domenica mattina e così via. Tornei con classifiche e premi – Un trend che riscuote sempre maggior successo. I giocatori amanti delle slot machine o di altri giochi partecipano a gare organizzate dal casinò, con classifica e premio finale.

– Un trend che riscuote sempre maggior successo. I giocatori amanti delle slot machine o di altri giochi partecipano a gare organizzate dal casinò, con classifica e premio finale. Bonus sui metodi di pagamento – Si tratta di promozioni che spingono su determinati strumenti di pagamento. Ad esempio bonus per chi ricarica con Paypal, bonus per chi lo fa da mobile, pagamento metodi innovativi , voucher e così via.

– Si tratta di promozioni che spingono su determinati strumenti di pagamento. Ad esempio bonus per chi ricarica con Paypal, bonus per chi lo fa da mobile, pagamento metodi innovativi , voucher e così via. Bonus per specifiche tipologie di gioco – Questi bonus promuovono una determinata modalità di gioco, ad esempio i bonus mobile per chi ricarica o gioca da app; i bonus live per chi prova per la prima volta il gioco dal vivo. O ancora il bonus bingo, per chi è appassionato di slot machine e non ha mai tentato la fortuna con le cartelle.

Raccolte punti e vip club

Tra i modi per coccolare i vecchi utenti e favorire il gioco costante, vi sono le raccolte punti e i vip club. Se diamo un’occhiata al nostro portafogli, troveremo senz’altro carte del supermercato e di vari brand, che consentono di raccogliere punti ad ogni acquisto e in cambio regalano vantaggi o sconti. La raccolta punti offerta da un sito di gioco online funziona allo stesso modo. Ricaricando il conto di gioco, oppure giocando, si accumulano punti che consentono di raggiungere determinati obiettivi e riscuotere i premi relativi. Questi possono essere bonus, o altri vantaggi da utilizzare sul sito di gioco.

Gli operatori del gaming tengono a coccolare in modo particolare i giocatori forti, a questi sono dedicati i VIP club. A differenza delle raccolte punti, che spesso partono in automatico al momento dell’iscrizione, i VIP club richiedono l’iscrizione o un invito. I VIP club sono strutturati su livelli da superare, a cui corrispondono benefit e vantaggi crescenti. Questi possono andare dall’assistenza dedicata, a bonus ideati appositamente per incontrare le preferenze del giocatore. I VIP club possono offrire, oltre al trattamento esclusivo, anche premi da riscuotere nel mondo reale.

Metodi di pagamento dei casinò online sicuri

Difficilmente chi va alla ricerca di un nuovo casinò online si focalizza sui metodi di pagamento consentiti per effettuare ricariche e prelievi. In realtà si tratta di un fattore tutt’altro che secondario, dato che le attività di gioco con soldi veri, richiedono necessariamente delle transazioni economiche. I casinò online sicuri AAMS offrono a giocatori la possibilità di effettuare queste transazioni con i propri metodi preferiti. Questi generalmente vengono elencati nella parte bassa della home page, dove sono riportati i loghi dei vari strumenti accettati.

I migliori casinò accettano metodi di pagamento tradizionali accanto a quelli più innovativi. Sulla maggior parte dei siti sarà possibile effettuare ricariche e prelievi con:

Bonifico bancario

Carte di credito/debito (Visa, Maestro, Mastercard)

Carte prepagate (con o senza Iban)

Portafogli elettronici (Skrill, Neteller, Paypal)

Mobile Pay (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay)

Contanti (Voucher, Paysafecard)

Al momento sono davvero rari i casinò online italiani che consentono di effettuare transazioni con criptovalute digitali come Bitcoin, Litecoin, Ethereum e così via. Questa tendenza ha già preso piede su molti siti di gioco internazionali e probabilmente sarà accolta anche nel nostro paese nei prossimi anni.

Caratteristiche dei vari metodi di pagamento nei casinò online

Scegliere uno strumento di pagamento piuttosto che un altro nei casinò online può influenzare l’esperienza di gioco. Il primo fattore da considerare è quello della sicurezza. Quando si effettua un deposito o prelievo sul web, anche se nei casinò online sicuri, ci si espone sempre a dei rischi. Sarà bene quindi selezionare metodi di pagamento che riducono al minimo tali rischi in caso di problemi. Ad esempio voucher ricariche o carte prepagate non collegate al conto in banca.

Inoltre tutti gli strumenti di pagamento impongono tempi di addebito e accredito, alcuni però sono più lenti, come ad esempio i bonifici bancari. Altri più rapidi, con movimenti che avvengono in maniera quasi istantanea, come ad esempio i trasferimenti tramite Paypal o altri e-wallet. Nella tabella che segue illustriamo le caratteristiche dei metodi di transazione più diffusi nei casinò online legali:

Accanto alle caratteristiche dei vari metodi, vi sono le regole dei casinò che possono stabilire limiti di ricarica e prelievo diversi. Per quanto riguarda le tempistiche di prelievo, inoltre è bene precisare che sebbene alcuni metodi consentano transazioni immediate, i siti di gioco si riservano del tempo per effettuare controlli di regolarità sui prelievi. Dunque, in parte, i tempi di attesa sono imputabili al casinò e non al metodo prescelto per la propria transazione.

Servizio assistenza dei casinò online legali

Tra i fattori meno considerati nella scelta di un casinò online vi è il servizio assistenza. Chi si iscrive a un nuovo sito di gioco, viene attratto da fattori ben più divertenti e vistosi, e raramente si ferma a pensare all’eventualità in cui qualcosa vada storto. Molti giocatori si accorgono dell’efficacia ed efficienza del servizio assistenza solo quando si trovano a fronteggiare dei problemi. In realtà, chi non è avvezzo a effettuare attività online, o comunque qualsiasi giocatore, può trovarsi in difficoltà e necessitare di aiuto.

I casinò online italiani o stranieri con licenza AAMS, sono tenuti a offrire ai propri iscritti un servizio assistenza in lingua italiana. Questa deve essere accessibile a tutti gli utenti, in maniera semplice e immediata. Ciò vuol dire che l’area dedicata al supporto deve essere ben visibile su tutte le pagine del sito. Inoltre gli operatori del customer service devono poter essere contattati con diversi metodi, dal numero di telefono, all’indirizzo e-mail, alla live chat. <br> Il servizio clienti ideale, è accessibile tutti i giorni, 24 ore al giorno. Questo spesso non è possibile, ma è sufficiente che gli addetti all’assistenza siano disponibili almeno otto ore al giorno. Un’altra caratteristica di un buon servizio clienti è la capacità di prendere in carico le richieste degli utenti e di riuscire a risolverle, o almeno indirizzare gli utenti stessi verso la soluzione del problema.

Gioco responsabile nei casinò legali

Altra caratteristica dei casinò online sicuri AAMS, prevista dalla legge italiana in merito al gioco a distanza, è quella relativa al concetto di gioco responsabile. In Italia, come nella maggior parte dei paesi europei, il gioco d’azzardo è vietato ai minori di 18 anni. Per questo i siti di gioco devono effettuare tutte le verifiche del caso nel momento in cui l’utente decide di registrarsi alla piattaforma. Dopo aver inserito i dati personali nel form di registrazione, il nuovo utente deve inviare una copia dei propri documenti d’identità e codice fiscale.

Il casinò è tenuto a effettuare tutte le verifiche del caso, prima di convalidare il conto di gioco. Oltre a proteggere i minori dal gioco, i casinò online con licenza sono tenuti a offrire ai giocatori ambienti che favoriscono il gioco sicuro e responsabile e limitino le dipendenze. Per farlo provvedono alla creazione di sezioni informative sui rischi del gioco, strumenti di autovalutazione, domande e risposte ai problemi più frequenti. Anche il servizio assistenza clienti deve essere formato per fronteggiare queste problematiche.

Gli strumenti offerti dai casinò per il gioco responsabile

Tra gli strumenti offerti dai casinò online sicuri per favorire una modalità di gioco responsabile vi sono, come accennato, sezioni informative, link utili, test di auto valutazione. Inoltre i migliori siti permettono ai giocatori di auto regolamentare la propria modalità di gioco con l’impostazione di diversi limiti. Questi possono essere:

Limiti di ricarica – Possono riguardare le ricariche singole, oppure l’importo massimo che viene depositato settimanalmente o mensilmente.

– Possono riguardare le ricariche singole, oppure l’importo massimo che viene depositato settimanalmente o mensilmente. Limiti di tempo – In questo caso si stabilisce la durata massima di una sessione di gioco.

– In questo caso si stabilisce la durata massima di una sessione di gioco. Limiti di gioco – Questo limite rappresenta l’importo massimo che un giocatore può utilizzare nel corso di una giornata o a un tavolo da gioco.

L’autoesclusione dal gioco

In Italia i casinò online AAMS ADM sono tutti collegati al Registro Unico delle Autoesclusioni dal gioco, anche detto RUA. Ogni giocatore, che sperimenta problemi di dipendenza patologica dal gioco, può decidere di autoescludersi dalle attività di gioco su tutti i siti legali in Italia. Per farlo gli basterà compilare un apposito modulo, selezionare il periodo di autoesclusione, che può essere di 30, 60, 90 giorni o anche a tempo indeterminato.

Una volta inviato il modulo al proprio operatore, l’auto esclusione sarà automaticamente estesa a tutti i siti di gioco legali. Questo impedirà all’utente di registrarsi a un nuovo sito di casinò legale, e di utilizzare i conti di gioco già aperti su qualsiasi sito di gioco a distanza, titolare di una regolare concessione per l’Italia.

Premi e riconoscimenti, the winner is...

I premi e i riconoscimenti per i casinò AAMS sono molto importanti dato che rappresentano l’approvazione da parte degli esperti del settore. Inoltre, mettono in evidenza i punti forti degli operatori che li ricevono. Esistono diverse manifestazioni che si svolgono ogni anno, dedicate al settore del gaming, di rilievo internazionale, ma vi sono anche versioni dedicate ai migliori casinò online in Italia. Ecco la lista dei principali premi assegnati nel mondo del gaming:

EGR Awards

EGR Italy Awards

Global Gaming Awards

IGA Awards

Global Regulatory Awards

Trattandosi perlopiù di riconoscimenti di tipo B2B, i premi rappresentano una chiara attestazione di stima per i migliori siti casinò online, da parte di chi opera nel settore o lo conosce bene. Per questo i casinò ci tengono a mostrare gli awards ricevuti in una sorta di bacheca virtuale. <br> Generalmente i loghi dei vari premi, sono inseriti nella parte bassa della homepage. In questo modo sarà facile individuarli e desumere che, su questo o quell’aspetto, quel determinato sito di gioco è il top.

I premi possono evidenziare diversi punti di eccellenza di un casinò, dalla sicurezza, alla tendenza a innovare, dal casinò live alle applicazioni mobili, o per il miglior sito di scommesse sportive. Per questo sono un punto di vanto per i siti che li ricevono e un buon elemento di valutazione per i giocatori alla ricerca dei migliori casinò online AAMS.

Innovazione: l’evoluzione dei nuovi casinò AAMS

Le tecnologie che sono alla base di un sito di gioco si evolvono rapidamente, questo determina anche il continuo cambiamento dei casinò online. A differenza dei casinò sul territorio, che portano avanti una tradizione con radici nella storia, a cui è legato anche il loro prestigio, i siti di casinò AAMS fanno dell’innovazione la loro bandiera. Per questo, la tendenza a proporre novità non va considerata un fattore di poco conto.

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’affermarsi di diverse tendenze che ormai sono la normalità e rappresentano la base della proposta dei migliori casinò AAMS. Solo fino a pochi anni fa, giocare da dispositivi mobili era una cosa rara, oggi il casinò che non offre applicazioni da scaricare o web app è destinato ad estinguersi. Stesso discorso vale per il casinò live, che presenta una nuova modalità di vivere il gioco a distanza, coinvolgente e appassionante.

Il casinò dal vivo, con veri croupier va nella direzione in cui devono muoversi tutte le attività di gioco online: quella del maggiore coinvolgimento dei giocatori. Infatti questa modalità di gioco risolve il problema di isolamento del giocatore di fronte allo schermo, che rappresenta una delle pecche del gioco a distanza. Quindi stare al passo con i tempi, anticipare le nuove tendenze, e portarle per primi sul mercato italiano, è la carta che tutti i migliori siti di casinò online devono giocare.

I trend in atto nei migliori casinò AAMS

Parlando della capacità di innovare e di proporre sul nostro mercato tendenze già accolte dai migliori siti internazionali, possiamo individuare alcuni filoni che rappresentano già il presente e che caratterizzeranno il futuro dei migliori siti.

Gioco social – Tutte le esperienze della vita quotidiana che vengono svolte attraverso Internet con smartphone e computer, prevedono una componente social. Questa si sta affermando anche nei migliori casinò online. Ad esempio attraverso tornei e gare e con le sale dei casinò live. In futuro è destinata a caratterizzare sempre di più ogni modalità di gioco.

– Tutte le esperienze della vita quotidiana che vengono svolte attraverso Internet con smartphone e computer, prevedono una componente social. Questa si sta affermando anche nei migliori casinò online. Ad esempio attraverso tornei e gare e con le sale dei casinò live. In futuro è destinata a caratterizzare sempre di più ogni modalità di gioco. Intelligenza artificiale – Il ruolo dell’intelligenza artificiale diventerà sempre più importante nel settore del gaming, determinando nuove modalità di accesso, di personalizzazione e di interazione con la piattaforma e con i software di gioco.

– Il ruolo dell’intelligenza artificiale diventerà sempre più importante nel settore del gaming, determinando nuove modalità di accesso, di personalizzazione e di interazione con la piattaforma e con i software di gioco. Realtà Virtuale e realtà aumentata – Il coinvolgimento dei giocatori sarà sempre maggiore anche grazie all’utilizzo delle tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata. I casinò saranno anche luoghi del metaverso in cui i giocatori potranno immergersi e divertirsi con i propri avatar.

Certificazioni di enti e aziende indipendenti

Abbiamo già parlato ampiamente del tema della sicurezza nei casinò online, sottolineando come il possesso di una licenza AAMS sia di per sé una garanzia per i giocatori. Molti operatori attribuiscono alla questione sicurezza un peso maggiore e investono su di essa più risorse. Nel mondo del gaming esistono associazioni, aziende e organizzazioni indipendenti che si occupano di certificare la sicurezza dei casinò su diversi aspetti. I migliori casinò AAMS utilizzano i loro servizi o si sottopongono a test che fanno guadagnare certificazioni, attestati che rappresentano ulteriori garanzie di sicurezza per i giocatori.

Anche in questo caso, l’utente che volesse saperne di più può cercare queste informazioni tra quelle che riguardano l’azienda. Oppure andare in fondo alla home page dove generalmente sono riportati i vari loghi di collaborazioni e attestati ottenuti. Nella tabella sono indicati i vari tipi di certificazioni collegati alla sicurezza nel mondo del gioco a distanza.

Nuovi casinò AAMS

Quando si parla di nuovi casinò AAMS si fa riferimento ai nuovi operatori presenti sul mercato del gioco legale in Italia. Bisogna precisare che l’ingresso sul nostro mercato non è libero, ma viene gestito dall’ADM attraverso il sistema delle licenze. Cerchiamo di chiarire come funziona questo sistema. <br> Gli unici operatori che possono entrare nel settore del gioco a distanza sono quelli che hanno una concessione dell’ADM, detta anche licenza per il Gioco a distanza (GAD).



Tale licenza viene assegnata tramite un bando pubblico, l’ultimo risale al 2018. All’interno del bando sono indicati tutti i requisiti che gli operatori interessati ad aprire un casinò online legale devono avere. L’ADM effettua tutti i controlli del caso e attribuisce le licenze di gioco agli operatori che soddisfano i vari requisiti imposti. Inoltre l’Agenzia effettua anche controlli periodici per verificare il rispetto di tutte le imposizioni di legge nel corso degli anni. Ove vengano riscontrate delle violazioni si procede con una sanzione e, nei casi più gravi, con il ritiro della licenza.

In base a questo sistema, è chiaro che i nuovi casinò AAMS possono proporre il loro sito solo nel momento in cui viene pubblicato un nuovo bando. Fino ad allora il mercato resta chiuso. Ciononostante, può capitare di imbattersi in nuovi siti di gioco. Molto probabilmente si tratta di nuovi portali che fanno capo a un operatore in possesso di una concessione, che magari lancia il proprio sito in ritardo, oppure sta effettuando un’operazione di re-branding.

Ecco i migliori casinò online

In questa lunga guida abbiamo preso in esame e approfondito tutti i fattori da considerare nella scelta di un casinò online, evidenziando come oltre al bonus casinò vi sia molto altro da valutare. Prendendosi un po’ di tempo si può soppesare ogni elemento per effettuare una scelta, oppure basterà affidarsi alla nostra selezione dei migliori casinò AAMS attualmente online. Si tratta di una scelta importante anche se non è definitiva.

In Italia la legge consente di registrarsi a più di un casinò AAMS, non vi sono limiti in merito. Però, come spiegato nel corso dell’articolo, può essere più vantaggioso registrarsi a un sito ed essere fedele che cambiare ogni mese il proprio casinò. Nella tabella che segue sono indicati i migliori casinò con i certificati di sicurezza, gli attestati e i premi ricevuti.

La scelta del giocatore

Nel mondo del gaming legale esistono tante possibilità per divertirsi online in sicurezza. Con la nostra guida abbiamo ristretto il campo a un numero di opzioni più ridotto, che rappresenta il top dei siti di gioco attualmente online. Si tratta di vecchi e nuovi casinò AAMS che spiccano per le loro caratteristiche in merito a tutti i fattori considerati. A questo punto bisogna anche prendere in considerazione chi sta dall’altra parte dello schermo: il giocatore. Come gli operatori del gaming sanno, il giocatore è un individuo con le proprie preferenze, esigenze, budget.

Ogni utente ha caratteristiche peculiari e i migliori casinò online cercano di andare incontro a tutte le esigenze diverse. I giocatori differiscono per le preferenze sui giochi, ad esempio c’è chi online cerca solo slot machine e chi invece vuole partecipare ai tornei di poker. Un’altra importante caratteristica dei giocatori è il budget. Vi sono gli high-roller ossia i giocatori forti che hanno un grosso budget da dedicare al gioco, e quelli che invece si accontentano di una puntata di tanto in tanto. Ciascun utente dunque ha le proprie preferenze e abitudini di gioco.

Tutto ciò deve avere un ruolo nella valutazione e nella scelta del casinò. Si tratta di un processo molto personale che, tra tutti i top casinò online AAMS indicati, porterà a quello che più si adatta a ogni singolo utente. Come gli esperti del settore amano ripetere, non esiste un casinò perfetto per tutti, ma esiste quello perfetto per ciascun giocatore.

Divertirsi in modo sicuro sui casinò AAMS

Alla sicurezza dei casinò online abbiamo già dedicato diversi paragrafi all’inizio di questa guida. Qui vogliamo focalizzarci sui pericoli generici del web e su come limitarli quando si decide di divertirsi con il gioco con soldi veri. Alcuni dei seguenti consigli possono essere utili anche per attività di altro tipo:

Scelta della password – Si raccomanda di scegliere una password sicura e di non comunicarla ad altri.

– Si raccomanda di scegliere una password sicura e di non comunicarla ad altri. Accesso da computer condivisi – Evitare di accedere a siti di gioco online da computer condivisi, se non lo si può evitare, effettuare sempre il log out alla fine della sessione di gioco e non memorizzare mai i dati di accesso.

– Evitare di accedere a siti di gioco online da computer condivisi, se non lo si può evitare, effettuare sempre il log out alla fine della sessione di gioco e non memorizzare mai i dati di accesso. Metodi di pagamento – Sebbene i siti di casinò AAMS siano sicuri è preferibile usare metodi di pagamento che riducono i danni in caso di problemi. Come e-wallet, prepagate, voucher.

– Sebbene i siti di casinò AAMS siano sicuri è preferibile usare metodi di pagamento che riducono i danni in caso di problemi. Come e-wallet, prepagate, voucher. Durata delle sessioni di gioco – Il gioco online può coinvolgere e far perdere la cognizione del tempo, meglio stabilire la durata della propria sessione di gioco prima di cominciare.

– Il gioco online può coinvolgere e far perdere la cognizione del tempo, meglio stabilire la durata della propria sessione di gioco prima di cominciare. Gestione del bankroll – Una corretta gestione del budget è alla base del gioco sicuro e responsabile. Stabilire in anticipo il proprio budget e rispettarlo, sia se si vince, sia se si perde, è fondamentale per una modalità di divertimento sana e consapevole.

È ora di divertirsi sui casinò online migliori

Siamo giunti alla fine di questa guida che ci ha portato ad addentrarci nel mondo dei siti casinò online AAMS. Un lungo viaggio che ha portato a scoprire i numerosi aspetti che sono alla base di quella che in fin dei conti è un’attività di entertainment. Non bisogna dimenticare, infatti, che il gioco online con soldi veri deve essere un divertimento, e non deve mai trasformarsi in qualcosa di diverso.

Chi ha effettuato la scelta e ha deciso di provare uno dei migliori casinò AAMS, non dovrà fare altro che registrarsi e inviare la copia del proprio documento. Potrà così cominciare a divertirsi approfittando del bonus di benvenuto e testare il sito di gioco. Invitiamo ancora una volta tutti gli appassionati di online gaming a dedicarsi alle attività di gioco, che siano slot machine o cartelle del bingo, in modo responsabile.

I nostri esperti di gaming sono sempre al lavoro e dunque questa guida viene continuamente aggiornata con i dati e le promozioni più recenti. Quindi chi ha voglia di provare più di un sito può fare riferimento a questa pagina per le ultime news sul mondo dei casinò online.

FAQ

Quali sono i migliori siti di casinò online AAMS?

Il mondo dei casinò online offre ai giocatori tante possibilità di divertimento. Nella nostra guida abbiamo indicato i top casinò AAMS del momento. Questi si differenziano dagli altri per i bonus, l’offerta di giochi, la sicurezza e tutti gli altri elementi fondamentali per esperienze di gioco positive.

Cosa sono i welcome bonus dei casinò online?

Tutti i siti di gioco accolgono i giocatori che si iscrivono per la prima volta con un bonus di benvenuto. Si tratta di un regalo che permette di cominciare a giocare gratis. I bonus possono essere di vario tipo, con o senza deposito, e possono essere utilizzati sulle slot machine e sugli altri giochi, come indicato nel regolamento.

Giocare online sui siti AAMS è sicuro?

Il possesso della licenza AAMS è di per sé una garanzia di sicurezza nel gioco online. Questi siti, infatti, garantiscono la corretta gestione dei dati, connessioni protette, giochi certificati. I migliori casinò online inoltre hanno ulteriori certificazioni che attestano una maggiore attenzione ai vari aspetti del gioco sicuro.

Quali sono i casinò che pagano di più?

I giochi presenti nei casinò online possono essere molto generosi, grazie al fatto che la legge stabilisce un payout minimo. Nondimeno non tutte le slot machine e software di gaming sono uguali e online ce ne sono di molto generosi. Ad esempio, titoli con RTP superiore al 97,7%. I migliori casinò indicano regolarmente i payout reali dei vari giochi proposti.

Cosa sono i casinò live e quali sono i migliori?

Il casinò live è una nuova modalità di gioco che permette al giocatore di partecipare ai giochi gestiti da veri croupier in tempo reale. I giocatori possono puntare e interagire anche con gli altri partecipanti. Nel mondo del casinò live vi è un leader di settore: Evolution Gaming che produce giochi di alta qualità. Ma si stanno facendo largo anche Playtech Live e Pragmatic Play.