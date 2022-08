Castellani Shop, dagli ambienti industriali ai negozi: il Made in Italy nell’arredo aziendale

Per quanto riguarda gli ambienti aziendali, l’arredo è uno di quegli aspetti che fa la differenza, sia per gli operatori che per i clienti che vi accedono. Troviamo molteplici aspetti da considerare, dalla funzionalità al design passando per l’ergonomia. Grazie a Castellani Shop l’acquisto degli arredi in grado di dare forma al proprio progetto è più facile, con un rapporto diretto con un produttore italiano con oltre mezzo secolo di esperienza.

La composizione dell’offerta interessa tre ambiti principali: industria, negozio e ufficio. Dal punto di vista dei prodotti sono acquistabili, tra gli altri, scaffalature personalizzabili, banchi vendita, soluzioni d'arredo per l'ufficio, armadietti spogliatoio, scrivanie operative e direzionali, espositori, arredi reception, panche spogliatoio e altri ancora.

Le prerogative esclusive di Castellani Shop hanno conquistato oltre 50mila aziende clienti. E come riscontro della qualità dell’esperienza d’acquisto troviamo diverse attestazioni, come ad esempio il premio “Le Stelle dell’e-commerce”, classifica delle eccellenze del commercio elettronico italiano stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Castellanishop.it è lo store digitale che rende facile da scegliere la professionalità di Castellani Srl, azienda specializzata nel campo dell’arredo da oltre 60 anni. Il cliente approfitta così del rapporto diretto con il produttore: una qualità Made in Italy quindi competitiva sul piano dei prezzi.

L’e-commerce permette di procedere nell’acquisto nello spazio di pochi tap e assicura al cliente un catalogo composto da migliaia di prodotti, con opzioni di personalizzazione e pronta consegna. Gli imballi sono protetti e sicuri. E gli ordini che superano i 1.000 euro (+Iva) approfittano della spedizione gratuita.

Al cliente viene garantito un supporto da parte di un team di professionisti, accessibile anche via telefono, email e chat online. I servizi riguardano inoltre la possibilità di progettazione degli spazi del cliente e gli allestimenti completi dei negozi. All’interno poi della sezione “Outlet” sono raccolte alcune delle offerte più competitive.