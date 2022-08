Super Smash Bros.: quando i videogiochi se le danno

Non è raro che, tra gli appassionati ed i frequentatori di siti scommesse sportive, ci siano coloro che apprezzino delle discipline molto più “fisiche” rispetto ai ben più tradizionali calcio, pallavolo, nuoto, equitazione, golf e così via. Con “fisiche” intendiamo dunque chi preferisce sport come il karate, il pugilato, il wrestling, la MMA e simili.

Fino a qui ce li abbiamo tutti, bene o male, ben presenti in mente. Un ring dove due avversari si affrontano a suon di colpi e punti per aggiudicarsi la cintura, ed il titolo, di campione alla fine di un torneo. Ma che succede se, al posto di esseri umani, ci mettiamo dei personaggi tridimensionali che se le suonano di santa ragione?

A questo punto si potrebbe pensare a titoli classici del videogioco, come la saga di Street Fighter, quella di Mortal Kombat, quella di Tekken e così via, ma c'è un'altra serie di titoli, tutta targata Nintendo, che oramai da più di 20 anni ha inserito un nuovo genere nella mischia.

Stiamo dunque parlando di Super Smash Bros., un brand che negli anni ha saputo evolversi oltre che far appassionare e divertire tutti gli appassionati. Compresi chi, fino ad allora, non avevano mai messo le mani o gradito eccessivamente i vari “picchiaduro”. Ma andiamo avanti con un po' di ordine e cerchiamo di capire le sue origini ed il motivo del suo successo.

Uscito sugli scaffali dei negozi nipponici nel 1999, Super Smash Bros. (per Nintendo 64) era il frutto dell'ingegno del duo composto dal compianto Satoru Iwata (all'epoca CEO della Nintendo) ed il fantasioso Masahiro Sakurai (cioè il creatore del simpaticissimo Kirby) che pensarono bene di progettare un picchiaduro dal titolo Dragon King: The Fighting Game.

Il problema, però, era che per il padre di Kirby tale gioco sapeva di “già visto” oltre che di “troppo standard” quindi pensò bene di inserire due variazioni fondamentali. La prima consisteva nell'inserire un dannometro a percentuale invece della classica barra della vita mentre, la seconda, di inserire un roster di personaggi già conosciuti ed amati dai fan.

Nonostante fossero relativamente pochi, ed il gioco non avesse ricevuto chissà quali fondi, i giocatori apprezzarono molto il fatto di comandare i loro eroi videoludici preferiti (Mario, Luigi, Pikachu, Donkey Kong, Link, Yoshi, Kirby e così via) in scontri ambientati in arene già piuttosto famigliari. Un esempio? La piana di Hyrule ed il castello della Principessa Peach possono andare bene?

Si era poi pensato di inserire altri personaggi di tutto rispetto, come Bowser, la Principessa Peach, Ganondorf e così via, ma all'epoca c'erano comunque dei limiti tecnici di cui tenere conto. Per fortuna il brand si è evoluto con il passare degli anni e delle console ed il capitolo Ultimate, per Switch, è in costante espansione tra mondi e personaggi giocabili.

Oltre al chiaro effetto “nostalgia” e “completismo” dato dai trofei, dai personaggi, dalle musiche e dalle arene, la saga si appoggia anche su colonne quali l'umorismo, la diversificazione dei combattimenti (maggiore è la percentuale minore è la forza di gravità) ed i tanti minigiochi al suo interno. Che KO!