Distorsione caviglia: rimedi naturali per ridurre il gonfiore

Storta, slogatura: parole comuni per quella che in linguaggio medico viene definita distorsione, ovvero una lesione traumatica di un’articolazione, che consiste nella perdita temporanea dei contatti tra capi articolari.

Il carattere momentaneo del trauma è ciò che distingue una distorsione da una lussazione, in cui la lesione ai capi articolari è di natura permanente. Questo significa che le diverse lesioni a carico delle articolazioni richiedono strategie differenti di cura e ripristino del contatto tra i capi articolari.

Quando si parla di distorsione, la caviglia è l’articolazione più spesso interessata. Si tratta di una lesione abbastanza comune, che spesso interessa chi pratica sport o in conseguenza di attività quotidiane, come camminare o scendere le scale.

Come riconoscere i sintomi di una distorsione

I primi sintomi della distorsione sono molto riconoscibili ed evidenti: un dolore acuto e improvviso conseguente al trauma, accompagnato da un graduale gonfiore, spesso seguito da un ematoma. Quando si ha a che fare con una distorsione alla caviglia, i primi sintomi sono circoscritti all’area malleolare, ovvero la parte laterale esterna della caviglia, mentre già dopo un giorno possono estendersi alla parte frontale del piede fino alle dita.

In caso di distorsione, è necessario inquadrare correttamente l’entità del danno articolare e intervenire tempestivamente e in maniera appropriata per favorire la completa guarigione del trauma. Il rischio è di sviluppare un’instabilità articolare a lungo termine. Per questa ragione, è consigliato consultare un medico per una prima valutazione e sottoporre la caviglia a tutti gli accertamenti del caso anche dopo 4-5 giorni dal trauma. Per un sollievo immediato in seguito a trauma articolari, si consiglia l’utilizzo di creme per distorsioni naturali. Leonardo Medica possiede nella propria gamma alcuni prodotti che contengono nutrienti con azione specifica nel supportare la funzionalità articolare e che aiutano a contrastare il dolore localizzato.

Cosa fare in caso di distorsione alla caviglia

Subito dopo l’incidente, nelle 24-48 ore successive, esistono delle strategie utili per attenuare il dolore, e ridurre il gonfiore tipici di una distorsione. Si consiglia di ricorrere alla strategia RICE, acronimo di:

● Rest:riposo;

● Ice: ghiaccio;

● Compression: compressione;

● Elevation: sollevamento della parte.

La strategia RICE è un trattamento terapeutico di primo soccorso finalizzato a controllare l’infiammazione e che favorisce un ritorno più rapido alle attività quotidiane. Per trattare una distorsione con il metodo RICE, seguite tutti i passaggi.

Mettere immediatamente a riposo l’area che ha subito il trauma. In caso di distorsione alla caviglia, si consiglia di effettuare per almeno 48 ore attività senza carico.

Per alleviare il dolore acuto, apporre ghiaccio sulla zona interessata 20 minuti per ogni 4 ore. Evitare di tenere il ghiaccio sulla zona per un tempo superiore ai 20 minuti consigliati.

Praticare un bendaggio ben aderente intorno all’arto interessato dal trauma per ridurre il gonfiore e l’edema. Se sopraggiungono alcuni sintomi quali torpore, formicolio e raffreddamento, significa che il bendaggio è troppo stretto.

Sollevare la parte del corpo che ha subito l’infortunio per favorire il fluire dei liquidi dall’area danneggiata.