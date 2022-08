Serie Cybercrime: cosa dovresti guardare

Tra tutti gli show sugli argomenti più disparati, in questo articolo abbiamo elencato alcune serie TV e film su hacking e tecnologia che potrebbero piacerti e che fanno capire come gli hacker e i tecnici informatici svolgono i loro ruoli in modo intelligente.

Puoi trovare la maggior parte di questi film e serie TV su Netflix. Ecco quali sono:

1. Silicon Valley

Silicon Valley è uno show eccellente in questo settore. Oltre a descrivere come funziona un'azienda tecnologica, le acquisizioni e il lavoro di squadra, questo show ha abbastanza umorismo da far sì che anche i meno interessati lo guardino.

Oltre a mostrare la vita reale nella Silicon Valley, questo show mostra altre questioni aziendali come la gestione di un'impresa, il processo decisionale, pensieri futuristici e creativi sulla tecnologia e molto altro.

2. Mr Robot

Uno dei migliori spettacoli che mostra come funziona l'hacking nelle grandi aziende. Qui, un personaggio di nome Elliot, interpretato da Rami Malek, è un ingegnere della sicurezza informatica di giorno e un hacker di notte.

Mentre lavora legittimamente all'alba, di notte la sua ansia sociale lo ha portato a cercare di far crollare le tecnologie di aziende fraudolente.

Mr.Robot, un miscredente dell'attuale economia autoritaria contatta Elliot per rovinare la sua stessa azienda.

3. Person of interest

Person of Interest è una serie su un ragazzo di nome Harold Finch che progetta un robot, "The Machine", che si offre di rilevare in anticipo piani terroristici. Questa storia ruota principalmente attorno alle ideologie politiche e all'etica delle scelte umane.

4. Halt and Catch Fire

Partendo con l'obiettivo di creare un clone di PC per IBM, questa trama si sposta gradualmente per trasformare l'idea in una start-up e infine competere con i motori di ricerca per batterli. Con oltre 40 ore di streaming, questo è uno dei migliori show da tenere d'occhio per gli appassionati di tecnologia e gli uomini d'affari.

Qui, un ingegnere informatico lavora per costruire la migliore CPU: questa trama riguarda principalmente i progressi mostrati negli anni '80.

5. The IT Crowd

Questa sitcom di origine britannica è famosa per il suo dramma tecnologico ma pieno di umorismo.

I tre personaggi principali sono Maurice, un genio della programmazione, un lavoratore timido, Roy Trenneman e Jen Barber, che dirigono il loro dipartimento IT e non sanno nulla del suo meccanismo. La storia si svolge nell'ala IT di una rinomata azienda.

La loro comicità sulla gestione delle cose e il loro capo Reynholm (anche il nome della loro azienda) rende molto divertente questo show. Con soli 24 episodi, puoi guardarlo in sole 12 ore! Certo, è più divertente se lo fai con i tuoi amici.

6. Almost Human

Questa storia è futuristica: a ogni poliziotto viene assegnato un robot dall'aspetto simile per combattere i crimini. John Kennex, un detective che si è svegliato dopo essere stato in coma, riceve un robot per lavorare ai propri casi. La sua ragionevole antipatia nei confronti del robot e la successiva creazione di un legame costituiscono la trama.

La chiave della storia è la crescita e lo sviluppo della relazione tra Kennex e Dorian (il suo partner robot). Anche se il produttore Fox Productions ha cancellato lo spettacolo dopo una sola stagione, vale la pena guardarlo.

7. Scorpion

Scorpion è la storia vera di Walter O'Brien, un ragazzo che dice di avere un QI maggiore di Albert Einstein ed è un hacker geniale. Hai sentito qualche storia di un ragazzo di 13 anni che ha hackerato i sistemi della NASA in passato?

La vita di Walter O'Brien è rappresentata in questo spettacolo, interpretato da Elyes Gabel. È piuttosto scorrevole e può essere guardato in circa una settimana.

8. Chuck

Interpretato da Zachary Levi (Chuck Bartowski), questo spettacolo è una commedia d'azione in cui Chuck riceve un'e-mail contenente dei segreti della CIA che vengono scaricati nel suo cervello!

9. Intelligence

Potrebbe somigliare a Chuck, dato che anche questo show ha come protagonista un agente segreto con un microchip di supercomputer nel cervello che viene usato dal governo per aiutare con le missioni informatiche.

Diretto da Josh Holloway, Intelligence è valutato 6,9 su IMDb e dovrebbe essere nella tua lista di show da guardare.

10. Betas

Le idee generiche non funzionano e le nuove idee richiedono tempo per guadagnare mercato. A seguire questo pensiero è un gruppo che crea un'app che è un successo immediato in città.

Potresti pensare che sia solo un altro dramma riguardante la Silicon Valley, ma qualsiasi storia con quattro amici che scoprono qualcosa è sempre interessante.