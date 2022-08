I trend di bellezza e skincare per l'estate

Le ultime tendenze per la skincare provengono dalla Corea, la patria della cura della pelle. Si parla di protezione dagli agenti esterni, ingredienti fermentati e minimalismo. Per conoscere questi e altri consigli, segui il beauty blog di CBD Secret Lab così da essere sempre aggiornata sui trend più attuali.

Proteggere la pelle a ogni costo

Lo stile di vita frenetico di oggi comporta un grande stress per la pelle sul cui strato superficiale si accumulano smog, tossine, cellule morte e sporcizia varia. La nuova concezione di skincare è quindi legata al concetto di barriera protettiva contro tutto ciò che proviene dall'esterno e che, di conseguenza, ha un riflesso negativo nei confronti del derma. Per fare ciò bisognerà utilizzare dei prodotti con filtro solare e che stimolino il microbioma, ovvero, l'insieme di batteri positivi che si trovano sulla pelle e che hanno il compito di difenderla.

Skinimalism, il minimalismo che piace

Un altro trend è dire basta alle decine di bottigliette e confezioni di creme con cui fare mille passaggi durante la skincare. Questo approccio è controproducente in quanto, alla lunga, impedirà una cura della pelle costante. Il nuovo segreto è la praticità: puntare su pochi prodotti ma dai grandi risultati, così da soddisfare anche chi ha poco tempo e non può passare una mattina in bagno. Lo skinimalims si traduce anche con il minor numero possibile di ingredienti all'interno del prodotto, con l'obiettivo di favorire una cosmetica green e naturale.

Cosmetici fermentati

La fermentazione è un processo innovativo nel settore della cosmetica. Il mood coreano è utilizzare in special modo gli ingredienti derivanti dalla fermentazione del thè in quanto risultano anti-age, delicati anche verso le pelli più sensibili e ricche di sostanze positive per il derma. Utilizzando questa tipologia di prodotti in una skincare si avrà la possibilità di ottenere una pelle pulita, luminosa, tonica e visibilmente più giovane. In commercio è possibile reperire anche cosmetici con vitamina A ed estratti di cipolla, entrambi concorrono all'ottenimento di una pelle priva di inestetismi e libera da tossine.

La lotta alle mascherine

Due anni di mascherine anti-covid hanno provocato una serie di conseguenze - più o meno - disastrose sulla pelle. Un'improvvisa comparsa di brufoletti e macchioline intorno all'area della bocca, dermatiti o rossori causati dal continuo sfregamento non riescono a essere trattati debitamente con i cosmetici della vecchia guardia. Questo fenomeno, denominato "maskne" è al centro di una ricerca dermatologica con il fine di trovare i giusti detergenti per il trattamento localizzato. Dai detergenti che effettuano una pulizia più approfondita ai sieri in grado di lenire specifiche condizioni, chi soffre di maskne può trovare facilmente una serie di nuovi prodotti pensati appositamente per questi casi.