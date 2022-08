Meglio comprare giocattoli online o in negozio?

Se siete genitori, vi sarete sicuramente chiesti almeno una volta nella vita se sia meglio visionare il giocattolo in un negozio fisico e acquistarlo oppure fare tutto comodamente online.

Ebbene, la risposta non è semplice come sembra.

Il costo online vs. quello in negozio

Uno dei primi requisiti a cui si presta attenzione prima di effettuare un acquisto è il prezzo. C'è chi non vuole superare un determinato budget.

E per farlo compara le varie offerte per uno stesso articolo anche attraverso dei siti appositi.

I negozi, solitamente, hanno prezzi più alti per ragioni che comprendono i costi di affitto e gestione del locale o dei locali. Le piattaforme online, operando senza il tramite di un negozio fisico, possono fare a meno di tali spese.

E ciò si traduce con oggetti più competitivi dal punto di vista economico. Se posso offrire ulteriori benefit come buoni sconto, promozioni temporanee e quant'altro, aumentando le probabilità di guadagnarsi dei nuovi clienti.

Quanto conta l'esperienza fisica

Per molti, toccare un oggetto con mano è necessario prima di optare per il suo acquisto.

Toccare un giocattolo con le proprie mani, saggiare la qualità dei materiali, capirne il funzionamento, le dimensioni effettive e tutto ciò che riguarda il design e gli eventuali accessori è un qualcosa difficile da percepire dietro uno schermo. Anche con le guide più dettagliate redatte sulle piattaforme online.

Senza considerare il contatto con il venditore, ovvero la possibilità di fare delle domande dirette.

L'assistenza clienti

Molto spesso l'assistenza è la differenziale in un acquisto. Se un gioco si rompe e lo si porta dal venditore, lui chiederà una garanzia, e se ciò non è inclusa, avverrà un nulla di fatto.

Acquistando un gioco online, questo verrà spedito e se non funziona potrà essere sostituito o rimborsato secondo il regolamento della piattaforma.

Gli articoli tecnologici più complessi possono anche avere una garanzia di lunga durata.

Visionare un catalogo completo in poco tempo

Molto spesso, entrando in un negozio, è difficile trovare il giocattolo perfetto. Vuoi perché ci sono pochi esemplari, vuoi perché i migliori sono finiti. Il risultato è uno solo: si finisce con l'acquistare un articolo mediocre.

Ma le piattaforme online garantiscono ai potenziali clienti di visionare un catalogo molto ampio in relativamente poco tempo, permettendogli di selezionare l'articolo che reputano il migliore.

Negozi online come Mazzeo Giocattoli presentano un sistema intuitivo in cui poter filtrare la varietà disponibile e poter quindi visualizzare ciò che si sta cercando esattamente.

L'obiettivo quindi è velocizzare i tempi e portare a casa il giocattolo più bello.

Semplicità dell'esperienza shopping

Lo shopping in un negozio fisico si tramuta in un'avventura fatta di reparti, scaffali, prezzi mancanti, oggetti non soddisfacenti, a meno che non si abbia la fortuna di reperire rapidamente il gioco preventivato. In un negozio online è tutto più intuitivo.

I giocattoli sono divisi per categorie o fasce d'età. Inoltre, esistono dei filtri da impostare per snellire i risultati e velocizzare i tempi.

Infine, l'acquisto tramite svariate forme di pagamento è una questione di pochi secondi. L'unico intoppo è la spedizione, il che significa che bisogna aspettare un po' prima di ricevere quello che si riceverebbe subito acquistando in un negozio.