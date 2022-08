Impianti di riscaldamento: la scelta della caldaia oggi passa per il web

Cresce l’impatto positivo dell’accelerazione della trasformazione digitale sulla vita quotidiana, in quanto permette agli utenti di svolgere direttamente online un gran numero di operazioni.

Al giorno d’oggi, è possibile usufruire delle risorse del web anche per effettuare la scelta della caldaia da installare nella propria abitazione, andando così a ottimizzare una ricerca che in passato poteva richiedere dei tempi piuttosto lunghi.

Naturalmente, in questi casi è fondamentale affidarsi a realtà altamente qualificate, come per esempio InGrado, che mette a disposizione un servizio di configurazione dell'impianto di riscaldamento che permette di trovare la caldaia più indicata per le proprie necessità in modo semplice e veloce.

Caldaia: quali elementi valutare online in fase di scelta?

Nella scelta di una caldaia intervengono svariati fattori e più informazioni si hanno sull'eventuale modello da sostituire, più la procedura online si rivelerà attinente alle proprie esigenze.

Innanzitutto, occorre distinguere tra le caldaie murali, che di fatto sono installate proprio a muro, e quelle con basamento che spesso constano di sistemi di alimentazione ibrida – ovvero con fonti alternative al gas, ad esempio il pellet.

Sarà determinante anche decidere la potenza che dovrà sprigionare il nuovo dispositivo, così da adeguarsi sia alla produzione di acqua calda sanitaria che per eventuale impianto di riscaldamento: di solito, per appartamenti da piccoli a medio-grandi, si installano caldaie tra i 25 e i 35 Kw/h.

A determinare modello e montaggio sarà anche la tipologia di abitazione o ufficio: può trattarsi sia di un appartamento in condominio che di villa mono o plurifamiliare. Anche il posizionamento è un altro aspetto determinante: di solito, le caldaie si trovano in luoghi vicini all'uscita d'acqua, in bagno o in cucina, ma non mancano locali di servizio, garage o luoghi interrati. Qualora la caldaia venga posizionata all'esterno, sarà importante che sia creata una nicchia o una copertura per evitare che possa danneggiarsi a causa degli agenti atmosferici.

In caso di spostamento rispetto alla vecchia caldaia, occorrerà comunicare al venditore la nuova sede, specialmente se su parete diametralmente opposta o comunque lontana da quella originaria. Esistono inoltre caldaie con scarico dei fumi a parete, ovvero con tubazione che esce esternamente in orizzontale, o a tetto, ove occorre avere un allaccio fin su tetti e terrazze nella canna fumaria.

Quali sono le caldaie più richieste online oggi?

Tra le caldaie maggiormente acquistate sul web è possibile annoverare senza dubbio quelle con sistema inverter, una tecnologia che permette al dispositivo di raggiungere la temperatura desiderata continuando poi a regime minimo al fine di risparmiare corrente elettrica.

Di sicuro, tra gli optional risultano molto apprezzati i termostati, con cui è possibile controllare automaticamente le temperature degli ambienti, nonché programmare l’accensione e lo spegnimento del dispositivo, sia a livello quotidiano che settimanale.

Si tratta di elemento molto utile specie se in casa sono presenti termosifoni oppure impianti a pavimento, in cui delle serpentine dedicate si riscaldano a temperature più basse distribuendo il calore in modo omogeneo.

Ovviamente, durante l'installazione della nuova caldaia i migliori professionisti prevedono anche la pulizia del vecchio impianto, se presente, con prodotti specifici per la sanificazione e il defangamento, nonché la sostituzione di allacci consunti o posa in opera dei nuovi.

Le caldaie di ultima generazione, infine, presentano sia telecomandi che comandi touch direttamente a schermo, con sistemi integrati alla domotica per procedere alle varie regolazioni anche da remoto con i dispositivi mobili.