Spribe conquista consensi

Spribe, azienda iGaming nata in Ucraina nel 2018 sta ottenendo consensi tra gli operatori di gioco legale, in particolare BetFlag, grazie alle sue proposte innovative. Tra queste spicca Aviator, gioco multiplayer.

Da sempre gli appassionati manifestano attenzione per le novità presenti nei casinò online in Italia, così come gli stessi casinò in Italia sono molto interessati a tutto ciò che di nuovo e giocabile viene prodotto da aziende come Spribe che, negli ultimi anni, si stanno sviluppando in tutto il mondo mostrando particolare interesse verso il gioco e le scommesse online.

Che cos’è Aviator

Tra i casinò online c’è sempre richiesta di nuovi giochi. L’esperienza dell’utente, infatti, è legata al divertimento e alla voglia di scoprire cose nuove da fare, ma tutti questi giochi, si sa, comportano anche il concreto rischio di perdite a livello economico. Tra essi negli ultimi tre anni si è affermato Aviator, un gioco multiplayer basato su una curva crescente che, però, si può interrompere in qualsiasi momento: quando inizia il round il moltiplicatore cresce fino a quando il giocatore non decide di incassare il premio, premio che, però, viene incassato solo se l’aereo è ancora in volo e non voli via prima che la vincita sia stata richiesta.

Tra bonus e chiusure di attività le abitudini degli italiani sono cambiate

Non solo nuovi giochi ma anche bonus. D’altronde, dopo l’addio di una parte dell’utenza alle sale da gioco fisiche, molti hanno approcciato al mondo delle piattaforme online, soprattutto durante la pandemia. Questo nuovo approccio ha modificato le abitudini degli italiani che si sono imbattuti nella velocità e nell’affidabilità dei mobile casinò. La diversificazione del palinsesto (questo vale anche per gli sport e il settore scommesse) permette di poter avere tanta scelta, molta più di quanto non ce ne sia stata in passato nelle sale fisiche. La novità dei tavoli live, poi, permette ai giocatori di vivere un’esperienza simile a quella che si vive nei casinò “in mattoni” a cui siamo sempre stati abituati.

Come funzionano i tavoli live?

Se i lavoratori del settore fisico si trovano ancora in crisi dopo la chiusura forzata delle sale durante la pandemia, non si può dire che le piattaforme online non abbiano pensato a quanti giocatori si siano potuti sentire un po’ limitati giocando solo online. Per questa ragione, e anche grazie a una tecnologia sempre più avanzata, hanno preso sempre più spazio i tavoli live. Si tratta di tavoli in cui si può giocare a giochi molto conosciuti come il poker, la roulette e il blackjack e sono così organizzati: c’è una videocamera che riprende un croupier in carne ed ossa che si trova su un tavolo reale con carte o roulette vere.

Attraverso una chat il giocatore può fare le proprie puntate e chiacchierare con gli altri componenti del tavolo scelto proprio come se ci si trovasse in un tavolo reale. Questo comporta, ovviamente, un’interazione molto più diretta e inclusiva per il player che può vivere un’esperienza simile a quella vera. Certo, come in un casinò fisico, anche su una piattaforma online c’è bisogno di buona educazione e infatti dalle maggiori piattaforme italiane è stata pensata una vera e propria “netiquette” per contenere esuberanze poco gradite: nessun giocatore può insultare in nessun mondo un altro giocatore, così come non si può ritardare il gioco. Nel caso di comportamenti del genere il giocatore verrebbe immediatamente bannato.

Giocare responsabilmente e, anche, educatamente si può?

Se tanto è stato fatto dal Governo Italiano per agevolare il gioco responsabile con la possibilità di autoescludersi dal gioco a distanza, tanto si può fare anche sulle piattaforme online per contenere comportamenti molesti da parte dei player più “scatenati”. Una buona assistenza clienti, infatti, può aiutare a moderare situazioni poco piacevoli e a mantenere un clima educato che giova all’operatore ma anche alla user experience, che può e deve essere sempre un divertimento e non un accanimento.