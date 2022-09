I vantaggi del montascale usato

Acquistare un montascale può essere una decisione difficile per molte persone, soprattutto per via dei costi collegati all'acquisto e all'installazione. Oltre ad essere infatti una soluzione che richiede una fase di adattamento psicologico, il montascale è un vero e proprio investimento perché si tratta di un dispositivo che deve garantire sicurezza e durata nel tempo. Se l'acquisto di un montascale nuovo è un onere eccessivo, è possibile dare un'occhiata online alle diverse aziende e privati che vendono dei montascale usati. Ma l'acquisto di un montascale usato è davvero vantaggioso?

Le parti di recupero di un montascale usato

Un montascale è composto da una serie di parti che possono essere ricondizionate in caso di acquisto di un modello usato. Ne sono un esempio la seduta e la pedana, che dopo un'accurata pulizia possono tornare ad essere come nuove, o talvolta le guide a seconda del modello di montascale preso in esame. Esistono infatti due tipologie di montascale, quelli rettilinei e quelli curvilinei. Nel caso di un modello rettilineo, le guide possono essere ricondizionate con facilità, a patto che vi sia una corrispondenza tra il numero dei gradini della vecchia scala su cui era installato e il numero di gradini della scala nuova. Un discorso diverso va invece fatto per i modelli curvilinei, i quali generalmente vengono progettati su misura della scala alla quale verranno applicati e che perciò sono dotati di guide non ricondizionabili. In questo caso quindi si rende necessario acquistare delle nuove guide che potrebbero far aumentare anche esponenzialmente il prezzo.

Attenzione ai costi extra dei montascale usati

Un fattore che spesso chi acquista dei montascale usati ignora è che oltre alla spesa iniziale per l'acquisto del prodotto possono presentarsi anche dei costi aggiuntivi. Questo capita soprattutto quando si acquista un montascale usato da privati ed è quindi necessario sostenere anche i costi relativi alla rimozione del dispositivo dalla scala e alla sua installazione sulla scala nuova. A volte poi la seduta o la pedana possono aver risentito del passare del tempo e aver perso anche solo parzialmente la loro funzionalità e comodità, costringendo chi acquista un modello usato a procedere con la sostituzione di una o entrambe le parti. Per questo motivo, nel caso in cui si voglia acquistare un prodotto è preferibile rivolgersi ad aziende e dispositivi specializzati, come i montascale Handicare che attraverso una rete di rivenditori propongono anche un'ampia scelta di modelli usati.