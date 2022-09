Il broker Antonio Arbore presenta il suo libro "Il mercato delle polizze donazione”

«Nel mio saggio illustro, in modo semplice e puntuale, l’istituto della “donazione” e apro un dibattito interessante sui problemi che vi gravitano». A dirlo è Antonio Arbore, il massimo esperto di polizze donazioni in Italia.

«Si tratta di un progetto editoriale che nasce dalla passione per il mio lavoro e dall’interesse per una materia che negli anni ho analizzato fino a farne il focus della mia carriera di broker assicurativo». Così Antonio Arbore, il maggior esperto italiano di polizze donazioni, mentre spiega come è nata l’idea del saggio.

«Oggi, il mercato immobiliare offre molteplici soluzioni a chi desidera acquistare una casa. Tuttavia, si è spesso pressati da questioni legali e burocratiche, che possono presentare intoppi o pendenze tali da compromettere il buon esito delle trattative. Quando si intende acquistare un immobile proveniente da donazione, si deve considerare che terze parti potrebbero in qualsiasi momento rivendicare i propri diritti sulla proprietà acquistata. È qui che subentra una polizza assicurativa ad hoc che tutela l’acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi.

Inoltre, la donazione è una prassi consolidata soprattutto al Sud: è, quindi, necessario proteggere il più possibile i nostri investimenti immobiliari. È da qui che sorge prima l’esigenza di aprire una discussione sul tema e poi la necessità di far conoscere a tutti queste tematiche a partire proprio dal mio libro che è una guida essenziale e semplice - non solo appannaggio di chi opera nel settore - per sapere di più su un argomento, per me, mai abbastanza approfondito.

Nel primo capitolo parlo di me e del mio curriculum; poi approfondisco i dettagli tecnici della materia con un linguaggio fluido. Ho voluto spiegare in modo chiaro e puntuale sia gli aspetti legali che quelli pratici dell’argomento. Per questo nel libro ho inserito un capitolo su esempi e casi reali di polizza donazione e un altro capitolo sulle possibilità economiche che essa riserva: vantaggi, opportunità commerciali e la creazione di nuove forme di business sono solo alcuni dei temi affrontati.

Noi broker di assicurazioni ci confrontiamo ogni giorno con la gestione del rischio. I clienti si affidano a noi affinché sulla paura di investire con profitto i loro risparmi prevalga la sicurezza che noi possiamo dare loro. È importante poter avere sotto controllo i propri investimenti: la serenità che noi possiamo trasmettere alle persone con una polizza su misura non ha prezzo.

Dal punto di vista di un broker o di un assicuratore le strategie da seguire e quelle da rafforzare nel proprio background professionale devono tener conto di un aspetto fondamentale di questa attività: la passione. Ci si deve chiedere quanto si è disposti a mettersi in gioco nel momento in cui si sceglie di lavorare in questo settore. Ed è proprio con una lunga serie di domande rivolte ai colleghi-lettori, che ho deciso di concludere il mio libro: sono domande su difficoltà, aspettative, obiettivi da raggiungere e sulla voglia di essere sempre aggiornati, rispetto a una tematica che richiede continuo approfondimento. Con questo libro sarà più facile accostarsi all’argomento e soprattutto sempre più possibile farlo».

Per ricevere una copia gratuita del libro “Il mercato delle polizze donazione” è possibile rivolgersi allo Studio Antonio Arbore srl attraverso l’omonima pagina facebook oppure attraverso il sito https://www.antonioarborebroker.it/ o il numero 080 246 3577.