Traduzioni professionali vs tool gratuiti: quali preferire e perché

Al giorno d’oggi sta diventando sempre più importante tradurre testi e contenuti dall’italiano ad un’altra lingua straniera. Viviamo d’altronde in un mondo ormai globalizzato e le ragioni per cui potrebbe rivelarsi necessario effettuare una traduzione sono molteplici, sia a livello aziendale che privato. Se fino a qualche anno fa però erano i tool gratuiti online i più utilizzati in questo ambito, oggi le cose sono cambiate completamente. Nella maggior parte dei casi, sia privati che aziende preferiscono affidarsi ad agenzie specifiche per ottenere traduzioni professionali di un certo livello e questo dimostra la sostanziale inadeguatezza dei programmi automatici.

Vediamo però nel dettaglio quali sono le effettive differenze tra una traduzione professionale ed una effettuata invece da un tool online, in modo da capire quale opzione preferire e perché.

Traduzioni professionali: cosa sono e come funzionano

Le traduzioni professionali non sono altro che traduzioni effettuate da esperti, generalmente madrelingua dotati di certificazione e dunque in grado di garantire la massima serietà. Il loro compito è quello di traslare il testo fornito dal cliente in una determinata lingua straniera, rimanendo fedeli al contesto ed utilizzando un lessico appropriato. Questo è un dettaglio importante, che fa la differenza tra una traduzione professionale ed una invece effettuata da un tool gratuito. Nel momento in cui un esperto madrelingua si trova a tradurre un contenuto infatti, lo fa attingendo ad un vocabolario ben preciso, scelto in base alla tipologia stessa di registro da utilizzare. Tradurre un testo legale è cosa ben diversa dal traslare una semplice descrizione prodotto e questo è un dettaglio del quale i professionisti esperti tengono sempre conto.

Le traduzioni professionali sono generalmente offerte a pagamento da un’agenzia, che si avvale appunto di esperti madrelingua e garantisce un servizio rapido ed efficiente.

Tool di traduzione online: cosa sono e come funzionano

I tool di traduzione online sono programmi automatici che spesso si possono utilizzare gratuitamente e che permettono di traslare un determinato testo in una lingua differente. In passato, appena usciti, questi tool hanno riscosso un certo successo ma ben presto hanno iniziato a manifestare i propri limiti che sono effettivamente parecchi. È per tale ragione che ormai sono pochi coloro che utilizzano un programma di questo tipo per effettuare una traduzione: è poco attendibile.

Il più grande limite dei tool di traduzione online sta nel fatto che sono automatici e che effettuano traduzioni letterali, senza tenere in considerazione il contesto. Questo porta ad una serie di inevitabili errori, in quanto nella maggior parte delle lingue il vocabolario è composto anche da diverse parole polisemiche, ossia dai molteplici significati. Per individuare la traduzione corretta, diventa fondamentale attingere al contesto nel quale viene inserita la parola e questo per molti tool gratuiti è impossibile.

Non solo: un altro limite dei programmi di traduzione automatici sta nel fatto che le traduzioni effettuate sono eccessivamente letterali ed accademiche. In sostanza, è decisamente semplice riconoscere un testo tradotto utilizzando questi strumenti e di certo non si fa una bella figura con potenziali clienti o partner.