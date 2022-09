Arredamento: come valorizzare i pouf in casa

Tra gli oggetti più versatili ed eleganti da usare in casa troviamo lui: il pouf. Si tratta di un elemento di arredo che, da una semplice seduta, ben può essere facilmente trasformato in un complemento di classe per arredare la casa e dare un po' di tocco in più di raffinatezza a qualsiasi ambiente domestico, non solo soggiorno e camere da letto, ma anche ingressi e corridoi. Ma come si possono valorizzare i pouf in casa?

Come valorizzare un pouf

Con i giusti accorgimenti valorizzare i pouf in casa è davvero semplice: questo splendido complemento di arredo ben si adatta infatti a qualsiasi stile di arredamento, dal moderno al classico, fino al vintage e al country, ed è in grado di risaltare la bellezza degli ambienti a prescindere dal colore e materiale. Per prima cosa bisogna tenere conto che solitamente il pouf rappresenta un naturale proseguimento del divano: a prescindere che venga acquistato o meno insieme a quest’ultimo, il pouf è un elemento di arredo che, collocato accanto a un divano o a una poltrona, permette di avere una seduta aggiuntiva o un comodo poggiapiedi. Per valorizzarlo, soprattutto se collocato in un soggiorno, il pouf potrebbe essere acquistato a contrasto rispetto agli altri tessuti della casa, nel senso che non necessariamente i colori devono essere abbinati tra di loro. Ciò significa che, in alternativa a un pouf dello stesso colore del divano o dei mobili, è consigliabile scegliere una tinta a contrasto ma magari di un colore neutro, capace di abbinarsi con il resto dell’arredamento, in modo tale da rendere vivace il soggiorno e valorizzare al contempo il pouf. Quest’ultimo, in fondo, non serve solo come seduta comoda, ma anche per ravvivare la camera.

Usare il pouf come un tavolino per il soggiorno

Come valorizzare un pouf in un soggiorno? Un’idea vincente potrebbe essere quella di sistemarlo proprio al centro della camera, in sostituzione a un tavolino da caffè. In base alla grandezza del soggiorno, infatti, non sempre è possibile inserire un tavolo come complemento di arredo, soprattutto se la stanza è molto piccola. In questi casi il pouf può tornare di aiuto: si può usare per appoggiare altri elementi di arredo come una piccola piantina o delle tazze, l’effetto elegante è assicurato. Usare un pouf come tavolino, inoltre, potrebbe servire anche come semplice poggiapiedi di una seduta, o come base di appoggio per bevande e cibi da consumare in compagnia.

Valorizzare l’ingresso con un pouf

I pouf sono adatti ad essere collocati in qualsiasi stanza: non necessariamente in soggiorno, ma anche in camera da letto e perché no? In corridoio o immediatamente sull’ingresso. Con un po' di fantasia, grazie ai pouf, è possibile creare in queste parti della casa dei veri e propri angoli di relax o benessere: basta immaginare l’effetto elegante di un pouf posizionato accanto a una specchiera, magari con un tavolino accanto con dei fiori sopra.

Se la struttura abitativa dispone di un grande ingresso, quale migliore modo per arredarlo elegantemente se non inserendo un pouf? Quest’ultimo, se collocato in questa parte della casa, può essere valorizzato collocandolo sopra un tappeto, magari con vicino una poltrona e un piccolo tavolino in legno. L’ingresso di casa non è sempre semplice da valorizzare, e non tutti dispongono di tanto spazio in tal senso; un pouf permette di creare questa zona e arredare con eleganza anche se l’ingresso di casa è molto piccolo, basta disporlo in un angolo sopra il tappeto e il gioco è fatto. In alternativa a una panca un pouf è davvero il complemento di arredo adatto per valorizzare le stanze di piccole dimensioni, a dispetto di quanto comunemente si creda. Basta solo scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze di spazio. Un'idea strategica potrebbe essere quella di collocare i pouf su un terrazzo, per creare un arredamento in stile esotico con candele profumate e tappeti in stile etnico. Si tratta di una soluzione di grande impatto estetico, che soprattutto in estate si rivela molto funzionale: invitare amici e parenti per godere di compagnia nella comodità che solo i pouf sanno dare.

Creare un angolo con più pouf e poltrone

I pouf sono dei complementi d'arredo capaci di valorizzare qualsiasi ambiente, soprattutto se si adottano piccoli suggerimenti di arredamento: il colore del pouf non deve essere mai perfettamente abbinato al resto dell’arredamento, ma deve essere scelto di un tono capace di spezzare i colori presenti all’interno della stanza. Le pareti del soggiorno sono grigie? Per valorizzare i pouf si può scegliere un colore che riprenda sì qualche tessuto all’interno della stanza (ad esempio il colore dei tappeti o delle tende) ma che faccia da contrasto al grigio prevalente, ad esempio il bordeaux. Chi vuole dare un tocco di classe e unicità, senza ricorrere ai classici mobili o altri ingombranti accessori di arredo, deve scegliere un pouf di design per valorizzare facilmente i propri ambienti domestici. Un'idea elegante, ad esempio, potrebbe essere quella di creare uno spazio isolato in un angolo di una stanza (ad esempio della camera da letto o del soggiorno) con soli pouf, magari unendo a fianco una o due poltrone, non necessariamente dello stesso colore. In questo caso si possono inserire nell'arredamento anche diverse tipologie di pouf, con forme, materiali, colori e grandezza diverse. Per rendere l'effetto ancora più piacevole dal punto di vista ottico, i pouf si possono raggruppare tutti insieme sopra un grande tappeto, distanziandoli tra di loro di 50-70 cm.

Come sfruttare al meglio un pouf

Come vediamo anche sul sito di Coin.it, di pouf ne esistono davvero tanti modelli: di tutti i colori, forme e rivestimenti. C’è solo l’imbarazzo della scelta, per arredare al meglio la propria casa con questo pratico ed elegante elemento di arredo bisogna solo trovare il modello che più di addice alle proprie esigenze, ma sempre senza trascurare la qualità dei materiali.

Galleria fotografica