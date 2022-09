Ufficio: idee e consigli per arredare al meglio l'ambiente di lavoro

Ogni ufficio dovrebbe essere arredato in modo da risultare comodo e funzionale per i dipendenti, ma al contempo essere in grado di valorizzare l’identità aziendale e ricevere in modo appropriato clienti e fornitori.

L’ambiente di lavoro, quindi, deve presentare in modo adeguato l’azienda, garantire un luogo accogliente e produttivo per i collaboratori e assicurare la massima sostenibilità ambientale.

In fase di allestimento, quindi, deve essere posta grande cura nella scelta di tutti quegli elementi che concorrono a creare la giusta atmosfera all’interno di ogni ambiente di lavoro: dai serramenti all’illuminazione, passando per i mobili e i complementi d’arredo.

Porte interne: le soluzioni migliori per l’ufficio

Le porte da interno continuano a giocare un ruolo fondamentale, anche se in parte rivisitato, all’interno degli uffici.

Al giorno d’oggi, infatti, esse assolvono la funzione di veri e propri arredi, poiché non si limitano a creare una separazione tra gli spazi, ma anche a valorizzare lo stile degli ambienti in cui vengono inserite.

Naturalmente, per ottenere questi risultati è importante orientarsi verso porte di design di qualità. A questo proposito, tra le migliori proposte attualmente disponibili sul mercato ci sono le porte interne realizzate da Cocif, realtà leader nella produzione di serramenti dallo stile Made in Italy. L’azienda propone un’ampia gamma di modelli, con la possibilità di scegliere tra diversi stili, materiali e meccanismi di apertura.

In particolare, com’è possibile vedere anche sul sito di Cocif, attualmente in catalogo sono disponibili porte interne moderne e classiche, in legno così come in vetro e alluminio, scorrevoli, a filo muro oppure a battente.

L’importanza dell’arredo della sala d’aspetto per i clienti

Un ambiente fondamentale nell’ufficio è la sala d’aspetto, ovvero il luogo dove ricevere i clienti e i fornitori.

Questo spazio deve essere confortevole e rappresentare un ponte tra l’esterno e i locali aziendali interni, mantenendo un carattere distintivo ma interconnesso con gli altri ambienti dell’ufficio. Il consiglio, allora, è quello di optare per colori chiari e neutri, prediligendo strutture in vetro e sedie comode, così da restituire uno stile in linea con l’immagine aziendale.

Naturalmente, è necessario scegliere con attenzione anche il tipo di illuminazione, assicurandosi di soddisfare ogni necessità tanto dal punto di vista estetico che funzionale.

Senza dubbio, in una sala d’attesa è fondamentale illuminare bene l’ambiente adibito alla ricezione di clienti e fornitori, ricorrendo per esempio a lampade da pavimento di design dallo stile moderno, da integrare con lampadari da soffitto e plafoniere da parete con bracci orientabili.

Come arredare gli ambienti interni dell’ufficio

Gli spazi di lavoro dell’ufficio devono essere arredati con cura, trovando il giusto compromesso tra stile ed efficienza.

Per quanto riguarda le postazioni, grande attenzione deve essere riposta innanzitutto nella scelta delle scrivanie. Il consiglio è di orientarsi verso modelli pratici, dalle dimensioni in linea con quelle dello spazio circostante e un’altezza adeguata, così da favorire l’adozione di una postura corretta da parte dei dipendenti.

Naturalmente, è altrettanto importante optare per delle sedie ergonomiche e confortevoli, come per esempio i modelli regolabili, che consentono a ogni lavoratore di creare un setup personalizzato della seduta e dello schienale.

I mobili invece, secondo le ultime tendenze in fatto d’arredamento d’ufficio, dovrebbero avere un design moderno e una struttura funzionale: spazio, quindi, ad arredi con le linee pulite e le forme arrotondante, naturalmente realizzati con materiali di qualità così da assicurare resistenza e durevolezza.

Tra gli accessori è possibile valutare l’installazione di pareti divisorie, elementi che permettono di configurare lo spazio interno come più si preferisce, nonché di garantire un’adeguata riservatezza ai collaboratori nelle varie postazioni di lavoro.

Per quanto riguarda l’illuminazione, il consiglio è quello di fornire un’intensità luminosa ottimale ma non eccessiva, prediligendo le luci a LED per il risparmio energetico e sfruttando per quanto possibile la luce naturale.

Infine, bisogna dedicare particolare attenzione nell’arredamento delle zone comuni, come l’area relax o la cucina, ambienti che devono infondere ancora più tranquillità rispetto agli spazi lavorativi.

In questi ambienti è opportuno essere creativi e prediligere il comfort, ad esempio utilizzando arredi colorati, accessori originali e poltrone comode dove i collaboratori possono trascorrere momenti piacevoli e rilassanti durante la pausa pranzo.