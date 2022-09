Mondo crypto: facciamo il punto sul bonus Bitcoin

Negli ultimi anni, le criptovalute, e in particolare il Bitcoin, hanno ottenuto un notevole successo tra gli investitori, e sono sempre più numerose le persone che si orientano verso questo tipo di prodotto finanziario.

Uno dei motivi per cui il Bitcoin ha ottenuto successo, è la possibilità di acquistare questa valuta piuttosto facilmente e senza ricorrere ad intermediari, avvalendosi di un sito di exchange o di una piattaforma di trading online.

Inoltre, un’altra particolarità che ha contribuito ad attirare l’attenzione riguarda i bonus bitcoin, che consentono di acquistare la celebre criptovaluta ad una quotazione notevolmente ridotta.

Questo non significa che con i bonus si possano ottenere le criptovalute gratuitamente o quasi: il Bitcoin, così come tutte le valute di questo tipo, richiede non solo esperienza e competenze, ma anche molte precauzioni poiché, così come può accadere di guadagnare, allo stesso modo possono verificarsi perdite anche considerevoli.

Che cosa è il bonus Bitcoin?

I bonus bitcoin consentono di ottenere un piccolo riscontro economico a seguito di una determinata operazione. È possibile ottenere i bonus depositando un importo di denaro presso un broker online o un sito di exchange, oppure tramite un vincolo, o ancora effettuando una specifica azione, ad esempio rispondendo alle domande di un sondaggio o visionando uno spot pubblicitario.

In realtà si tratta di introiti ridotti, poche decine di euro, che possono comunque molto essere utili per chi sta iniziando a conoscere il Bitcoin e le valute virtuali in genere. I bonus non sono infatti da considerarsi la soluzione ideale per chi desidera incrementare il proprio capitale: per ottenere questo risultato è necessario investire e, di conseguenza, apprendere le tecniche del trading online e conoscere a fondo la natura delle criptovalute.

Dove si comprano i Bitcoin e le criptovalute

Il metodo più semplice per acquistare le criptovalute è quello di registrarsi ad una piattaforma di trading online e imparare le tecniche necessarie per operare. L’elemento fondamentale naturalmente è l’affidabilità: occorre scegliere un broker CFD autorizzato, regolamentare e possibilmente operativo da tempo.

Un altro metodo è quello di usufruire del servizio offerto da un exchange di criptovalute, ovvero un sito dove è possibile effettuare la compravendita di Bitcoin e altre valute direttamente tra privati. Tuttavia, gli exchange non sono da considerarsi la scelta migliore, poiché non è raro che si verifichino furti e truffe: qualora si decidesse di utilizzare questo strumento, si raccomanda di trasferire immediatamente le proprie monete virtuali in un wallet digitale esterno.

Come individuare un broker affidabile

Come si è detto, la soluzione migliore per l’acquisto di Bitcoin e altre criptovalute è quella di ricorrere ad un broker online, orientandosi verso le piattaforme più note e affidabili. I criteri di scelta sono, appunto, la presenza di una licenza regolare, rilasciata da un’istituzione ufficiale, come la Consob o altri enti internazionali.

Un elemento indispensabile per una piattaforma di trading online è la presenza di un conto Demo, ovvero di un capitale virtuale che consenta, soprattutto a chi sta iniziando a muoversi nel mondo delle criptovalute e degli investimenti in generale, di testare le funzioni del broker e di studiare la propria strategia personale.

Anche la possibilità di usufruire di strumenti di formazione e apprendimento è da considerarsi di fondamentale importanza. Avere a disposizione corsi di formazione, ebook, videolezioni e altri prodotti utili a capire le tecniche di investimento è un vantaggio considerevole, sia per i neofiti, sia per chi desidera approfondire le proprie conoscenze.

Investire in Bitcoin è vantaggioso?

Le opinioni riguardanti il Bitcoin e le altre criptovalute sono piuttosto contrastanti. Molti pensano che sia facile guadagnare cifre elevate in breve tempo, altri sono più cauti o addirittura diffidenti.

In realtà, l’estrema volatilità delle criptovalute richiede prima di tutto la capacità di analizzare il mercato e comprenderne gli sviluppi, inoltre è necessario tenere sempre conto del livello di rischio che queste valute comportano. Ciò significa che guadagnare con il Bitcoin non è impossibile, ma non è neanche così facile come molti pensano: la soluzione migliore è quella di diversificare al massimo il proprio portafoglio con azioni e altri prodotti.