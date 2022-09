Dove trovare un convertitore seriale ethernet Moxa

Il convertitore ethernet-seriale è un dispositivo elettronico di grande supporto all’interno di una realtà industriale, con doppia funzione: è in grado di convertire un dispositivo seriale RS-232/485/422 in pacchetti IP/TCP e viceversa, effettuando una trasmissione dei dati bidirezionale.

Grazie a questo dispositivo è possibile controllare, monitorare e comunicare con dispositivi come stampanti seriali, scanner di codici a barre, sensori e altre macchine industriali seriali da remoto, utilizzando il computer principale dell’azienda.

Il convertitore ethernet seriale sono realizzati con diverse tecnologie e sono di uso comune, per questo motivo è molto semplice trovarli sul mercato. Tuttavia, i marchi leader di settore come Moxa, hanno realizzato numerose partnership con rivenditori che godono di certificazioni e competenze utili per poter offrire alle realtà aziendali il supporto necessario prima, durante e dopo l’acquisto di questi strumenti tecnologici.

Principi e tecnologie del convertitore ethernet-seriale

Il convertitore ethernet to serial è un dispositivo elettronico in grado di collegare le macchine seriali, elaborando il flusso dei dati e convertirlo in pacchetti TPC/IP Ethernet, con lo scopo di inviare nell’immediato i dati seriali tradizionali e migliorare la comunicazione tra le macchine presenti in azienda, risparmiando sull’investimento in altri strumenti e semplificando il cablaggio.

Il convertitore da seriale a Ethernet effettua un processo di archiviazione ed elaborazione dei dati di comunicazione tra la porta seriale e la Ethernet. Il sistema elabora i flussi e li converte in pacchetti di dati che possono essere trasmessi in Ethernet. Successivamente, i dati vengono convertiti in dati seriali e inviati ai dispositivi della porta seriale, permettendo così una comunicazione tra macchine immediata e funzionale.

Alcune delle tecnologie più comuni che caratterizzano i convertitori ethernet to serial sono:

Server TCP e Client TCP;

UDP;

Server HTTP e Client HTTP;

DNS;

Indirizzo MAC personalizzato;

Conversione del protocollo Modbus;

Funzione IO;

Comando AT;

Campionamento ADC.

Dove acquistare un convertitore seriale-ethernet?

Il principale utilizzo del convertitore etheret-seriale si svolge all’interno di un contesto aziendale, per questo motivo è fondamentale scegliere i migliori prodotti sul mercato e acquistarli direttamente dai distributori autorizzati, che svolgono l’attività di rivenditori da molti anni e possiedono le giuste certificazioni e competenze per la distribuzione di dispositivi tecnologici in ambito industriale.

I prodotti MOXA, ad esempio, sono facilmente reperibili da distributori autorizzati presenti sul mercato da decenni, con una lunga esperienza comprovata e competenze relative all’utilizzo di tecnologie e macchine industriali.

Inoltre, è fondamentale il possesso di certificazioni come Sistema di Qualità ISO 9002 o ISO 9001:2000 e altre che garantiscono l’affidabilità e le competenze dei rivenditori.

La scelta del giusto distributore autorizzato è fondamentale per un’azienda che necessita di investire in strumenti tecnologici per il miglioramento o la costruzione di un sistema di rete aziendale efficiente. A prescindere dall’investimento da effettuare, all’interno di un contesto industriale è necessario installare prodotti funzionali e al tempo stesso sicuri, che non causano blocchi del sistema, fughe di dati o altre problematiche che potrebbero interrompere la produzione e quindi causare una perdita di fatturato.