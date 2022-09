Software CRM ideato da vtenext, ecco perché ogni azienda ne ha bisogno

Dotarsi di un software CRM, è un’attività fondamentale, che ogni azienda dovrebbe prendere in considerazione. Si tratta, infatti, di uno strumento essenziale per il successo, in quanto permette di catalogare, con estrema facilità, tutte le informazioni riguardanti gli acquirenti, gestire le campagne di marketing, le pipeline di vendita e semplificare l’organizzazione dei task di ogni team di lavoro.

Oggi, sul mercato, si incontrano centinaia di soluzioni, con prerogative e caratteristiche differenti. Una delle più performanti è stata ideata da vtenext. Ma come funziona? Non è altro che una piattaforma che consente di gestire al meglio i rapporti con la clientela, anche da remoto, incrementando le vendite e abbattendo le barriere comunicative.

Differisce da una piattaforma proprietaria, accessibile soltanto da coloro che sono in possesso dei diritti del codice. Il software CRM di vtenext, infatti, è un sistema pubblico e condivisibile, che può essere modificato a proprio piacimento e integrato con gli altri applicativi già presenti in azienda.

Presenta molteplici funzionalità interessanti. In primo luogo, permette di coltivare le relazioni con ogni singolo utente, creando un’esperienza unica. Lo scopo, infatti, non è esclusivamente quello di acquisire nuovi contatti, ma di fidelizzare quelli già esistenti.

Non solo, la digitalizzazione dei processi aziendali porta con sé ulteriori vantaggi. Offre l’opportunità di creare un flusso di informazioni univoco e condivisibile. Oltre a far risparmiare tempo prezioso alle risorse coinvolte, consente un monitoring accurato delle performance.

I diversi team possono così utilizzare chat, calendari e anagrafiche sempre aggiornate, di modo da restare costantemente allineati ed efficienti nel soddisfare i bisogni dei Lead e dei Clienti.

La CRM Mobile App disponibile (compatibile con iOS e Android), poi, permette di accedere ai dati del CRM Online anche da remoto, offrendo l’opportunità di rispondere alle richieste degli acquirenti, fornire assistenza dedicata e fissare eventuali appuntamenti.

Tantissimi, dunque, sono i vantaggi collegati all’utilizzo del software CRM di vtenext. La software house italiana, infatti, mira a consolidare performance sostenibili, offrire processi interni ed esterni di qualità e trattare ogni informazione con un livello di sicurezza conforme agli standard internazionali.

Il processo decisionale coinvolge ogni membro del team. Così, unendo le forze, è più facile individuare studiare la soluzione migliore in base alle richieste. Tutto, naturalmente, in un’ottica di massimizzazione della Customer Experience.