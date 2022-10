Servizi di raccolta: come funziona il ritiro pfu e perché è importante

I cosiddetti PFU, ovvero gli pneumatici arrivati alla fine del proprio ciclo vitale, risultando di fatto inutilizzabili, vanno ritirati tenendo conto di determinati parametri, al fine di non inquinare l’ambiente e favorire un processo che possa portare a uno smaltimento corretto, nonché all’eventuale recupero o riciclo.

Attualmente, le regole legate al ritiro fanno riferimento alla legge 152 del 2006, con Ecopneus che è la società consortile che si occupa di tutta la gestione del processo, delegando nel concreto l’attività ad apposite aziende partner.

Tra queste, spicca per esempio Valli Gestioni Ambientali, azienda di riferimento del settore da oltre 50 anni, che mette a disposizione il servizio di ritiro pfu presso Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte.

Come avviene il ritiro degli pneumatici fuori uso?

Il ritiro PFU avviene presso tutte quelle realtà che, secondo il codice ATECO di riferimento, si collocano tra i rivenditori di pneumatici per vetture. Per il servizio non sono previsti oneri, occorre solo prenotarsi per essere inseriti in lista.

Gli pneumatici dovranno essere posizionati in modo da agevolare la presa in carico da parte delle aziende preposte. In particolare, piccoli quantitativi di dimensioni contenute possono essere riposti presso la sede della propria attività, mentre carichi ingenti devono essere collocati all’esterno.

Oltre ad accertare che ogni singolo pneumatico sia ben ripulito da acqua e contaminanti di ogni genere, nonché privo del cerchione, sarà necessario riportarne anche le caratteristiche e lo stato fisico: se di consistenza piuttosto dura o fangosa, se presenta odori penetranti da contatto con agenti esterni e se comunque può risultare nocivo manovrarlo senza le dovute accortezze.

La quantità che può essere ritirata dipende innanzitutto dalle dimensioni dello pneumatico, che se molto grandi non possono superare le 10 unità, mentre se piccoli si arriva anche a 100. Per quanto riguarda il ritiro manuale, farà testo anche la densità di popolazione della città di ritiro. In linea generale, mezzi e contenitori di carico non possono essere riempiti per più dell'80% della loro capacità totale.

La nuova vita degli PFU

Quando gli pneumatici fuori uso raggiungono gli impianti di raccolta possono essere sottoposti a riciclo oppure recuperati per la produzione di energia.

In ogni caso, la prima fase del trattamento prevede una frantumazione grossolana del PFU in frammenti non più piccoli di 5 centimetri, denominati ciabatte. Proprio queste ultime, essendo dotate di un potere calorifico superiore a quello del carbone, possono essere successivamente impiegate dal punto di vista energetico.

Nel caso in cui si abbia invece la necessità di riciclare il PFU, così da ricavarne nuovi materiali, il trattamento prosegue separando e rimpicciolendo ulteriormente i frammenti con una seconda macinazione, che avviene a freddo.

Questa fase del processo permette di ottenere gomma, ma anche acciaio e fibre tessili. Le applicazioni dei materiali ricavati dai PFU sono quindi molteplici: possono essere impiegati per dare vita a prodotti drenanti e insonorizzati dal punto di vista acustico nei fondi stradali, a mobili e complementi d’arredo, così come all’erba artificiale.

Inoltre, come evidenziato da Ecopneus mescolando la gomma ricavata dai PFU con altri elementi termoplastici è possibile ottenere un materiale green denominato Tyreplast, contraddistinto da grandi proprietà fonoassorbenti e da un’elevata resistenza alle vibrazioni.

Proprio per favorire la nuova vita dei PFU lo smaltimento corretto si rivela fondamentale. Motivo per cui è fondamentale evitare di agire autonomamente – un’azione che rischia di impattare negativamente sull’ambiente – affidandosi sempre a realtà specializzate, così da permettere il riciclo o il recupero degli pneumatici anche se presentano condizioni di usura avanzate.

L'obiettivo, regolamentato a norma di legge, è di recuperare ogni anno il medesimo quantitativo di pneumatici immessi sul mercato dalle aziende consociate.