Dove e come comprare criptovalute in Italia e online: Guida pratica

Negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato ad interessarsi al mondo delle criptovalute ma non tutti sanno come acquistarle.

Esistono diverse criptovalute sul mercato, ma gli esperti consigliano di iniziare evitando la maggior parte di esse. I prezzi delle criptovalute oscillano continuamente, e questo è spesso il caso delle valute digitali meno conosciute. Anche le criptovalute più affermate, come Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), presentano una certa volatilità, ma per lo meno hanno un migliore track record di crescita del valore nel tempo.

In questa guida, vi mostreremo nel dettaglio come comprare criptovalute online. Vi mostreremo anche quello che secondo noi è il miglior sito per comprare crypto in Italia; stiamo parlando di un exchange regolamentato e che rispetta standard di sicurezza elevati.

Come comprare criptovalute online

Comprare criptovalute online è più facile di quanto si possa pensare. Ecco i passaggi da seguire:

Confrontare gli exchange di criptovalute: Il modo più semplice per acquistare valute digitali è quello di registrarsi ad un exchange di criptovalute. Il confronto tra le varie piattaforme vi permette di trovarne una con le caratteristiche che cercate, come facilità d’uso, commissioni basse o un'assistenza clienti efficiente. Creare un conto: Una volta scelto un exchange, in genere è necessario creare un account. Questo comporta l'inserimento e la verifica di un indirizzo e-mail, la scelta di una password e la verifica della propria identità. Di solito è necessario avere a portata di mano il telefono e alcuni documenti di identità per completare il processo di verifica. Effettuare un deposito: Una volta verificata l'identità, è possibile depositare i fondi dal proprio conto bancario al proprio conto sull’exchange.. Anche le carte di credito e di debito sono ampiamente accettate e alcuni exchange consentono addirittura i pagamenti in contanti, ma spesso questi metodi di pagamento comportano commissioni più elevate. Acquistare le proprie criptovalute preferite: Una volta effettuato il deposito, è possibile scambiare i fondi in valuta fiat con la criptovaluta che si preferisce. Potrete anche comprare frazioni di criptovaluta e dunque accedere a criptovalute molto costose come il Bitcoin. Sugli exchange più facili da usare, basterà inserire l'importo che si desidera acquistare e fare clic su "acquista".

In seguito, potrete poi prelevare le vostre criptovalute dal vostro wallet personale o venderle.

Dove comprare criptovalute in Italia

In Italia, ci sono molti exchange che è possibile utilizzare per comprare criptovalute online, il più noto è senza dubbio Binance. Binance è un exchange ricco di funzionalità ma che potrebbe risultare troppo complesso per gli utenti alle prime armi.

Una piattaforma altrettanto valida ma più semplice da utilizzare è invece l’exchange italiano Young Platform. Young Platform fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire liberamente gli asset digitali attraverso i suoi prodotti, tra cui un'app per imparare tutto ciò che c'è da sapere sulle criptovalute, una piattaforma facile da usare ideale per i neofiti ed una piattaforma con indicatori e API per utenti professionisti.

Young Platform è un exchange centralizzato con una buona reputazione e che offre elevati standard di sicurezza ai suoi clienti. La registrazione al sito è davvero semplicissima e per acquistare le vostre criptovalute preferite dovrete depositare un importo minimo di soli 20 euro.

La scelta dell’exchange giusto non sempre è facile ma ciò che è davvero importante è affidarsi esclusivamente a piattaforme affidabili al fine di non cadere in qualche truffa.