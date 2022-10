Gli italiani e i casino online AAMS

Gli italiani tra i più attivi in Europa nel gioco d’azzardo come è stato confermato da una relazione dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si occupa di regolamentare e controllare tutte le attività del gambling. La quale ha verificato quali sono le abitudini dei giocatori d’azzardo e cosa ha influito negli ultimi anni.

Sicuramente parliamo di un periodo storico particolare, segnato dalla pandemia globale, un fattore che ha inevitabilmente influito sulla vita di milioni di persone. Prima di questa fase le giocate d'azzardo erano aumentate dell’800% in circa vent’anni. Da record il risultato che si è registrato nel 2019, quando è stata superata la quota di 110 miliardi di euro di volume scommesse in un solo anno.

Per ovvi motivi nel 2020 si è registrato un calo delle bet online e più in generale dei consumi sul gioco d’azzardo. Nonostante questo stop, però, il volume di scommesse generato nel 2020 si è attestato sul valore di 88 miliardi di euro.

Un business che viaggia spedito

Gli 88 miliardi registrati nel 2020 rappresentano sicuramente un calo rispetto al 2019 ma portano anche a una riflessione, soprattutto se pensiamo ai dati dell’anno precedente. In quel periodo le sale da gioco e i casinò fisici avevano subito la chiusura per più di 5 mesi al fine di rispettare le regole previste per contenere la pandemia.

Ma il gioco è rimasto assolutamente vivo e si è semplicemente spostato su centinaia di piattaforme e casino con regolare licenza italiana AAMS (ADM) o quelli senza licenza, a cui approcciare con particolare attenzione innanzitutto per via della citata mancanza di licenza ADM nonché per le diverse e potenziali problematiche in cui possono imbattersi i giocatori ampiamente descritte sul web. Volendo essere ancora più precisi, quasi 50 miliardi del 2020 sono stati scommessi proprio attraverso le piattaforme digitali e questo vuol dire una sola cosa: il settore online è in continuo aumento.

Ma gli italiani giocano praticamente da sempre: pensiamo per esempio al 2010, quando il volume delle scommesse arrivava a 60 miliardi e nel giro di 9 anni si è arrivati alla cifra che abbiamo citato in precedenza. Un trend che ancora oggi sembra essere inarrestabile.

Il gioco legale in Italia: qual è la situazione attuale

Grazie al lavoro che è stato svolto dall’ADM (ex AAMS) in Italia è stata legalizzata ogni forma di gioco d’azzardo secondo una serie di normative. Gli obiettivi erano principalmente due: da un lato tutelare i giocatori, dall’altro frenare il gioco d’azzardo illegale. Quest’ultimo purtroppo è ancora una realtà molto presente sul nostro territorio poiché ci sono gruppi di malintenzionati che si infiltrano attivamente nel settore del gioco e riescono a gestirne ancora una parte.

Risulta difficile riuscire ad avere dati reali, ma ci si basa solo su stime che porterebbero questi gruppi anche a investire consistenti capitale proprio sul gioco legale. Ci sono poi delle realtà di gioco collocate all’estero, che quindi fanno riferimento a una normativa diversa, che permette purtroppo di puntare sull’evasione fiscale attraverso la creazione di sistemi paralleli di operazioni che non sono tracciabili.

Ci sono quindi ancora molte cose da fare per riuscire a controllare e frenare questa pagina infelice del gioco d’azzardo, che è molto più pericolosa di ogni altra scommessa mai piazzata.

ADM e Divieto pubblicità: successo o qualcosa è andato storto?

A partire dal 2019 ogni forma di pubblicità legata al gioco d’azzardo è stata sospesa, un risultato che lo Stato ha da sempre ritenuto fondamentale, anche se le polemiche non sono mancate in particolare da parte del sistema sportivo e soprattutto calcistico che si è schierato contro il divieto per aver perso le collaborazioni con operatori legali italiani.

Nonostante le perdite economiche registrate da molte squadre di serie A, gli esperti sembrano intenzionati a tenere duro e non tornare indietro sulla scelta del decreto pubblicità, anche se potrebbe variare il tipo di approccio. Ma in questi casi il condizionale è d'obbligo perché non ci sono affermazioni o voci confermate ufficialmente.

Una cosa invece è certa: gli italiani e i casinò online sembrano destinati a incontrarsi sempre più spesso nei prossimi anni.

L’importante è che si giochi sempre responsabilmente, nel rispetto della legge e delle regole, consapevoli dei premi potenziali ma anche dei rischi.