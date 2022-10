Nomadi digitali: chi sono e che cosa fanno

Forse ne hai già sentito parlare o forse è la prima volta che senti questo termine “nomadi digitali”. Sia come sia, il numero dei nomadi digitali negli ultimi anni è notevolmente aumentato, portando alla ribalta questo particolare stile di vita. Per capire meglio di che cosa si tratta, ecco allora una breve guida che spiega nel dettaglio chi sono i nomadi digitali, di che cosa si occupano e soprattutto come puoi diventarlo anche tu. Se anche tu vuoi intraprendere questa strada, questo è il vademecum che stavi cercando da tempo per reperire tutte le informazioni necessarie.

Chi sono i nomadi digitali

Diventare un nomade digitale significa vivere e lavorare in ogni parte del mondo senza alcun vincolo e orario. Per farlo lo devi attuare una scelta lavorativa ben precisa assecondando il tuo desiderio di libertà, autonomia e viaggiare vedendo diversi luoghi del mondo. Sfrutti le potenzialità della tecnologia e del web per lavorare e portare avanti uno stile di vita nomade. Invece di lavorare da casa in smartworking, puoi decidere di viaggiare lavorando direttamente dal tuo van camperizzato, dal bar in spiaggia o in una biblioteca qualsiasi da qualche parte in giro per il mondo. È un vero e proprio stile di vita che prende il nome di Vanlife se decidi di viaggiare in van; trovi moltissime guide, tutorial e consigli per trasformare un furgone in un camper per viaggiare dove desideri online.

Che cosa fanno i nomadi digitali

Ovviamente, i nomadi digitali non sono dei fannulloni ma persone che lavorano attivamente. Sotto il profilo lavorativo, un nomade digitale è spesso un freelance o un libero professionista che lavora in un campo del web, delle tecnologie e del digitale. Può trattarsi di un’influencer, un esperto di web marketing, un programmatore, un realizzatore di siti web. Insomma, qualsiasi lavoro che può essere svolto da remoto può rientrare nella categoria adatta per diventare nomadi digitali. L’elenco completo è davvero molto ampio per tale motivo e si potrebbe riassumere dicendo che è una persona con una qualsiasi professione che si svolge utilizzando semplicemente un computer e una connessione Internet. Non ti occorre altro per lavorare perciò puoi svolgere questa attività da qualsiasi posto nel mondo che abbia queste caratteristiche. Puoi decidere di spostarti in automobile o con i mezzi pubblici ma, la maggior parte delle volte, i nomadi digitali utilizzano un mezzo come un furgoncino oppure un van camperizzato con all’interno tutto quello che serve, compresa l’energia l’elettricità grazie a un pannello solare portatile da collegare a prese elettriche varie e luci.

Senza aprire il capitolo camperizzazione per cui occorre un’altra guida, sappi comunque che è un’idea ottima che spesso va di pari passo con lo stile di vita dei nomadi digitali. Ci sono persone che hanno questo tipo di progetto e prima di partire, allestiscono un minivan con tutto ciò che serve per viaggiare in lungo e in largo sempre senza vincoli, nemmeno abitativi, compreso l’impianto elettrico alimentato in modo ecologico con pennelli solari e idraulico.

Come diventare nomadi digitali

Per diventare un nomade digitale devi ovviamente avere delle competenze spendibili sul mondo del lavoro. Di solito, i nomadi digitali hanno una partita Iva, anche con regimi agevolati come il forfettario, per proporsi come freelance. Detto ciò, la scelta dell’ambito lavorativo dipende solo da te e dalle tue inclinazioni. Dipende tutto da quello che hai studiato e sai fare meglio. Prima di partire all’avventura, devi sempre assicurarti di avere un lavoro che ti permetta di avere un’entrata economica sicura. C’è chi parte, infatti, avendo già un’occupazione e contatti sicuri per viaggiare senza preoccupazioni in merito al denaro. Ciononostante, in genere, sono le persone più giovani che intraprendono questa strada e scelgono questo stile di vita perciò possono iniziare a stabilire un percorso formativo in base a questo obiettivo.

Solitamente i nomadi digitali conoscono bene anche le lingue a partire dall’inglese. Oltre a una conoscenza del tuo settore e della lingua, non dovrebbe servire molto altro. Tuttavia, ricorda che le competenze informatiche sono piuttosto fondamentali per diventare un vero nomade digitale. Forse la lingua non è strettamente funzionale al lavoro che svolgi, ma piuttosto è utile per viaggiare in luoghi diversi e poter comunicare ovunque nel mondo.

Vantaggi e svantaggi nel diventare nomadi digitali

Per prendere seriamente in considerazione l’idea di diventare nomade digitale, devi per forza fare un bilancio evidenziando quali sono i pro e i contro di questa scelta. Come tutto, i vantaggi e gli svantaggi fanno parte del gioco e sono spesso le facce di una stessa medaglia. Ovviamente, il vantaggio principale è quello di vivere davvero in modo libero seguendo solo ed esclusivamente i tuoi desideri senza dover rendere conto praticamente a nessuno. Dall’altra parte, devi comunque lavorare perciò avere molta autodisciplina e una buona organizzazione per portare a termine il lavoro senza procrastinarlo troppo. Proprio in merito al lavoro, dovrai mettere in conto che durante le ore lavorative sarai prettamente da solo. È vero che con il computer e la connessione Internet hai la possibilità di collegarti con colleghi e partner in tutto il mondo, tuttavia non è esattamente la stessa cosa che avere un contatto quotidiano faccia a faccia.

Lavorando in proprio puoi diventare davvero padrone del tuo tempo, organizzando il lavoro secondo le tue necessità. Significa che puoi alzarti e andare a dormire quando desideri oppure lavorare tutta la notte per avere il giorno dopo libero. Puoi davvero ampliare i tuoi orizzonti avvicinandoti a culture molto diverse dalla tua collezionando dei ricordi e delle esperienze davvero uniche che tanti al mondo sognano soltanto. Tuttavia, devi comunque tenere presente che è uno stile di vita che ti porta lontano dai tuoi affetti familiari. Ciononostante, non significa che si tratti di un viaggio solitario poiché puoi farlo in coppia o con un amico. Se invece viaggi da solo, potrai comunque condividere le tue esperienze e le tue avventure tramite social e incontrare a ogni tappa tante persone diverse e molto ospitali con cui condividere un pezzo del tuo viaggio di vita.