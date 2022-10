Come i casinò AAMS (ADM) possono evolvere secondo il Ministero dell'Economia

Sembra che il Governo si sia dimenticato del settore del gambling italiano, poiché non ha inserito alcun riferimento circa una possibile riforma nella legge di bilancio 2022.

Si tratta di un fattore abbastanza sorprendente visto che è sempre opportuno massimizzare la sicurezza dei giocatori, così come era stato stabilito con un accordo tra i partiti alla fine del 2021. Spesso si incentivano i giocatori ad utilizzare piattaforme di gioco online affidabili e certificate, ma è bene ricordare che, purtroppo, ci si può imbattere in casino e piattaforme illegali. E come si evita tutto questo? Bisogna introdurre nuove regolamentazioni che sappiano far fronte alle problematiche più recenti.

A controllare l’andamento del settore del gioco d’azzardo in Italia è l’ADM che ha già rilevato un aumento del volume di scommessa nell’ultimo anno, ma ora più che mai è richiesto l’intervento del Governo e, nello specifico, del Ministero dell’Economia. Vediamo i diversi punti sui quali lo stesso Ministero ha fatto chiarezza per migliorare il settore d’azzardo in Italia.

Ottimizzare la tassazione dei casinò AAMS

Il settore del gioco d’azzardo dovrebbe rispondere a uno dei più grossi problemi inerenti sia ai casino AAMS di CasinoDeps, ma anche alle attività svolte nelle strutture che troviamo sul territorio. Parliamo della tassazione.

Secondo l'indirizzo del Ministero è fondamentale modificare le leggi a carico degli operatori per riuscire ad aumentare l’efficienza della tassazione, anche semplificandola. Questo perché l’obiettivo primario è quello di eliminare la problematica dell’evasione fiscale.

Le problematiche legate alle licenze

Recentemente il Tar del Lazio aveva proposto un’estensione della durata delle licenze. Lo ha fatto per i concessionari del gioco online per un totale di 90 giorni oltre il limite previsto al termine dello stato di emergenza. A partire dal 1° luglio, però, le licenze dovevano essere nuovamente assegnate o confermate, e questo atteggiamento è un chiaro motivo di stravolgimento del mercato italiano. Ma anche su questo argomento sono mancate risposte precise e definite.

Tutela dei giocatori a rischio

Argomento centrale, per quanto riguarda il controllo del settore di gioco, è legato alla tutela degli utenti. Il Ministero ha spiegato che si vuole ridurre al minimo il rischio di dipendenza da gioco, andando a riorganizzare anche a livello territoriale i luoghi in cui è possibile scommettere. L’idea proposta è incentrata sul diminuire il numero dei luoghi e massimizzare la sicurezza e il controllo sulle strutture dove si potrà giocare.

Questa operazione chiama in causa le sale bingo, le tabaccherie che permettono le scommesse, le sale slot e più in generale le sale da gioco. Inoltre non è stata abbandonata l’idea di prevedere un registro centrale con l’indicazione dei nomi dei giocatori d’azzardo, così da tenere traccia degli individui considerati problematici e delle piattaforme che dovrebbero allontanarli.

Duro stop all’illegalità

Purtroppo ancora oggi le scommesse illegali sono una realtà estremamente diffusa nel nostro Paese, non solo per quanto riguarda i casinò online ma anche per le sale terrestri, o "fisiche", in cui è possibile scommettere. Secondo un report pubblicato da Sportradar pare che nel mondo siano stati raggiunti 1.450 miliardi di euro solo nel 2021, una somma che si riferisce sia alle scommesse illegali che alle partite truccate.

Il dato è spaventoso ed è fondamentale intervenire in modo repentino per riuscire a fermare questa macchina che non sembra subire alcuno stop. Per farlo saranno previste nuove leggi, sanzioni e un maggior numero di controlli che chiameranno in causa attivamente proprio l’Adm. l’Agenzia infatti, che ha anche il compito di assegnare o revocare le licenze, vedrà aumentato il suo potere di controllo.

In ogni caso quello che conta è che si giochi sempre responsabilmente, nel rispetto della legge e delle regole, consapevoli dei premi potenziali ma anche dei rischi.