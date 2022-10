Recensire datori di lavoro online: come aiuta il mercato del lavoro

Negli ultimi tempi si è evidenziata una nuova tendenza online e sul web, cioè quella di recensire i luoghi di lavoro, imprese, aziende ed enti da parte dei dipendenti, cioè da chi ci lavora. Questa pratica può essere molto utile, soprattutto alle persone che stanno cercando lavoro, ma come? Vediamo di scoprirlo meglio insieme.

Che cosa succede dopo aver recensito negativamente un’impresa

Invece che ricevono commenti sui servizi e sui prodotti, le aziende e i luoghi di lavoro vengono recensiti da chi ci lavora. In pratica, vengono giudicate da un altro punto di vista, cioè quello di chi ci lavora. Alcuni potrebbero pensare che lasciare un commento su un luogo di lavoro non serva a nulla, ma non è affatto così.

Se l’azienda che offre una posizione, non tratta i dipendenti in modo equo e rispettoso, non paga bene e propone pessime condizioni di lavoro, chi cerca lavoro non perderà tempo a inviare il suo cv. In pratica, lasciare un commento su aziende e recensioni sui luoghi di lavoro aiuta a migliorare il mercato del lavoro che in Italia è davvero terribile, impedendo a domanda e offerta qualificata di incontrarsi.

Come evitare di essere sfruttati sul luogo di lavoro

Nei commenti dei dipendenti vengono quindi valutati altri parametri che risultano utili soprattutto a chi è in cerca di un impiego. La maggior parte delle persone in cerca di un impiego, lo fa su internet e sulla rete perciò conoscere la reputazione di un’impresa online gioca un ruolo fondamentale nella ricerca. Al giorno d’oggi nessuno ha intenzione di perdere tempo ed energia per rincorrere un’occupazione per ritrovarsi in un luogo di lavoro negativo dove l’atmosfera è pesante.

Alcuni possono ritrovarsi in un luogo di lavoro dove sono all’ordine del giorno vessazioni, mobbing e altre pratiche scorrente, senza parlare poi di lavoro in nero, straordinari non pagati, condizioni di sicurezza precaria, norme sanitarie non rispettate, turni di lavoro estenuanti e così via, se prima non leggono le recensioni delle aziende.

Chi alla ricerca di lavoro, anche se disperato, non ha alcuna intenzione di restare bloccato in un’azienda dove viene sfruttato perciò farebbe bene prima a controllare le recensioni sul datore di lavoro online. Oggi esistono delle piattaforme dove i dipendenti possono lasciare commenti in modo anonimo e protetto senza il rischio di ritorsioni.

Che cosa succede alle aziende ben recensite

Invece, le imprese e i datori di lavoro che hanno una buona reputazione online e ricevono buone recensioni da parte dei suoi dipendenti, saranno quelle che riceveranno molti curricula nella buca delle lettere e sull’indirizzo di posta elettronica. Grazie a una forte domanda, l’azienda sarà un grado di reperire i profili migliori per le posizioni aperte.

Attirare a sé i migliori, aiuta l’impresa a raggiungere l’eccellenza e perseguire i suoi obiettivi, conquistando un vantaggio non competitivo da poco. In conclusione, tutte quelle imprese che hanno a cuore il benessere dei dipendenti e lo inseriscono tra gli obiettivi strategici, risultano vincenti sul mercato.