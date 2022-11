Curiosità sui casinò e sulla storia del gioco

La storia del gioco fonda le sue radici molto prima della nascita dei Casino Online, i primi reperti archeologici risalgono a circa 5000 anni fa.

Per entrare nella prima sala da gioco vera e propria bisognerà attendere il 1638 ed è evidente che non è stata Las Vegas la madre di tutti i casinò, ma una città italiana molto famosa che presto scopriremo. Oggi, è possibile giocare a poker online in qualsiasi luogo, fare una puntatina alla roulette al mare, cogliendo la possibilità di mettersi al riparo dal sole quando si è in spiaggia, oppure giocare comodamente da casa, ma in passato non era così. Ecco tutte le curiosità sui casinò e sulla storia del gioco.

Mangiare le fiches non è un pasto dietetico

Nei casinò tradizionali ne accadono di tutti i colori e immaginate cosa poteva succedere nelle bische clandestine medievali o americane, durante il proibizionismo.

Negli anni ’30 in USA, spesso la polizia improvvisava delle retate per scoprire i locali dove si beveva alcol e si giocava, pare che oltre a nascondere le bevande, molti giocatori mangiassero le proprie fiches onde evitare di essere arrestati. È proprio il caso di dirlo: mangiare le fiches non è un pasto dietetico.

Il primo casinò in assoluto: l’Europa Campione del Gioco

La madre di tutti i casinò è Venezia, infatti, il primo casinò in assoluto fu aperto presso il Ridotto di San Moisé nella Serenissima, durante l’anno 1638, per entrare era necessario un outfit che comprendeva mantello e maschera a tricorno. Per oltre 200 anni, questo rimase l’unico casinò dove poter giocare, seguirono nel XIX secolo le aperture del Casinò di Baden in Germania e del Casinò di Montecarlo nel Principato di Monaco.

Qual è stato il primo casinò di Las Vegas?

Soltanto nel 1946 è stato regolamentato il gioco a Las Vegas, il primo casinò aperto, che ancora oggi è meta degli appassionati, è stato quello nel Flamingo Hotel, struttura apparsa in numerose pellicole hollywoodiane come Paura e Delirio a Las Vegas.

L’origine delle parole Casinò e Azzardo

Anche la parola Casinò è Made in Italy al 100% e fu coniata nel 1744 da Giacomo Casanova, appassionato frequentatore del Casinò di Venezia. Differente è l’etimologia della parola Azzardo, che risale al XVII secolo e deriva dalla radice di due parole, az -zahr che in arabo significa dado e il termine francese hasard.

Il Conte di Sandwich

In Conte John Montagu amava tantissimo i casinò, tanto da trascorrere in questi templi ludici intere giornate, senza fare altro, dimenticandosi persino di mangiare. Un giorno mentre giocava a poker, chiese al suo maggiordomo di preparare due fette di pane con in mezzo la carne: da quel giorno fu conosciuto come il Conte di Sandwich.

La partita di poker più lunga della storia: 8 anni

Nel sottoscala del Bird Cage Theatre, in Arizona, è stata giocata la partita di poker più lunga della storia che è durata oltre 8 anni. Ancora oggi è possibile ammirare i cimeli nel piccolo museo allestito all’entrata, in alcuni momenti questa partita superò addirittura le 100 ore di gioco consecutive.

La nascita della slot machine

Era il 1887 quando un meccanico a New York, creò un apparecchio meccanico con 3 rulli che contenevano 5 file di simboli, con lo scopo di intrattenere i suoi clienti mentre riparava i veicoli. Qualche anno dopo, la slot machine divenne uno dei giochi più popolari al mondo, nel primo modello di Charles Fey (il meccanico inventore) si vincevano caramelle alla frutta, ecco spiegato anche il motivo dei simboli come ciliegie, banane, arance, mele e così via.