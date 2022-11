Il ruolo della vitamina C nell’haircare routine

La vitamina C è fondamentale nel processo di formazione del collagene, di cui i capelli hanno estremo bisogno per restare in salute

Per capelli sani e curati le vitamine sono essenziali. Questo prezioso composto organico, offre un supporto straordinario un po’ in tutte le sue declinazioni.

Quando si parla di vitamine per capelli impossibile non considerare la biotina, meglio conosciuta come vitamina H, parte integrante del gruppo B, e poi ancora la vitamina E, A e D, ma soprattutto la vitamina C, essenziale per il processo di formazione del collagene, di cui i capelli hanno estremo bisogno per restare in salute, perfettamente riparati e rinforzati.

Le vitamine per capelli da applicare sulla chioma, da assumersi con la dieta o con l’uso d’integratori

Il benessere della chioma dipende in larga misura dalla presenza di vitamine. Un buon apporto di vitamine consente ai capelli di presentarsi al massimo dello splendore, contrastare la caduta e poter contare su una folta ricrescita.

Se non si assumono in maniera del tutto naturale, grazie a una dieta equilibrata, non resta che far uso d’integratori alimentari, e ancora meglio organizzare una haircare routine con prodotti per l’igiene e la cura dei capelli, arricchiti dalla presenza di vitamine. In commercio sono disponibili numerosi prodotti a base di vitamina C. Si va dalle tante tipologie di shampoo, balsamo, maschere e trattamenti in siero anticaduta da rottura.

Una completa haircare routine con vitamine, agisce sui problemi di caduta da rottura, salvando anche sino a 1000 capelli in un mese.

Nel caso in cui l’apporto vitaminico dovesse essere insufficiente, gli esperti consigliano di far uso d’integratori specifici che, oltre a regalare benessere a tutto l’organismo, donano vigore e lucentezza anche ai capelli.

La vitamina C, un aiuto a tutto campo per i capelli

Conoscendola un po’ più da vicino, scopriamo che la vitamina C è in grado di tenere a bada la presenza dei radicali liberi, che creano danni ai capelli, invecchiandoli precocemente.

La vitamina C inoltre facilita la circolazione sanguigna nell’area del cuoio capelluto, coinvolgendo i follicoli, e avvantaggiando la ricrescita della chioma.

Interessante anche l’azione di contrasto allo stress, che può incidere in maniera consistente sulla salute dei capelli, alterandone la struttura e il benessere.

Una presenza insufficiente di vitamina C non solo influenza negativamente la crescita dei capelli, ma ne provoca la secchezza e innesca la formazione delle doppie punte.

Amica del cuoio capelluto, la vitamina C dona un effetto lenitivo in caso d’irritazione e stati di prurito, limita l’insorgenza della forfora e, come dimostrano recenti studi di settore, riduce probabilmente anche la comparsa dei capelli bianchi.

La corretta alimentazione per una ricarica di vitamine

Tra i cibi ad alto contenuto di vitamina C non mancano frutta e verdura, fresche e di stagione.

A favorire l’apporto di vitamina C sono soprattutto limoni, arance, kiwi, fragole, mango, papaya e pompelmo.

Chi è propenso al consumo di verdure non può farsi mancare cavolfiore, broccoli, spinaci, peperoni, pomodori, prezzemolo, carote, cavolo, zucca e peperoncino.

La vitamina C è legata a doppia mandata all’assorbimento del ferro, minerale essenziale per la cura e la salute dei capelli.