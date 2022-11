Da Trussardi a Morellato, su Bluespirit.com i gioielli dei top brand del settore sono in offerta

Quella di Bluespirit.com, una delle gioiellerie più celebri del panorama italiano, è una proposta concepita per rispondere alle esigenze di uomini e donne che desiderano acquistare raffinate collezioni di bijou, espressione dei top brand del settore. Perfette da indossare in qualsiasi occasione, sono accompagnate da promozioni vantaggiose, senza dimenticare le riduzioni attive per il Black Friday, che arrivano fino al 70%.

Passando in rassegna l’offerta dell’e-commerce si possono scoprire tantissimi gioielli, dai bracciali alle collane, passando per orologio uomo, anelli, orecchini e cavigliere. Sono realizzati con materiali di prima scelta, quali oro, argento, diamanti, perle e gemme.

Si tratta di collezioni raffinate e alla moda, capaci di donare un tocco di stile in più a qualsiasi look. Ideali anche per i budget più contenuti, sono inoltre corredate da diverse riduzioni, che portano ad un concreto risparmio sui costi di listino ufficiali. Un esempio? Sulle creazioni in diamanti gli sconti raggiungono il 30%.

Morellato, Chiara Ferragni Brand, Cluse, Citizen, Trussardi, 10 Buoni Propositi, Philip Watch e Sector No Limits sono solo alcuni dei marchi disponibili in catalogo. Sono stati selezionati tra quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento del pubblico.

Su Bluespirit.com la fedeltà premia. Con l’iscrizione al Club Momenti Preziosi, il cliente riceve la Bluespirit Card, che riserva un regalo di benvenuto e offerte personalizzate. E più si compra più vantaggi si ottengono.

Visitando la sezione “Idee regalo” del portale si incontrano decine di monili, perfetti da donare ad un battesimo, un compleanno, una laurea o in occasione di qualunque evento speciale. In alternativa, nel caso in cui non si conoscessero nei dettagli le preferenze del destinatario, il consiglio è quello di puntare su una gift card da 20 a 500 euro.

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile scegliere tra carta di credito, PayPal, bonifico bancario, GooglePay e ApplePay. Sono completamente sicure e prive di ogni rischio, poiché lo store si avvale del circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema delle transazioni online.

Le spedizioni si realizzano rapidamente e diventano gratuite per importi di oltre 39 euro. Infine, qualora l’acquirente avesse domande, dubbi o bisogno di un consiglio può fare affidamento sul servizio di customer care multi-canale, fruibile tramite numero telefonico (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00) o indirizzo e-mail.

Digita www.bluespirit.com e regala un orologio uomo dei migliori marchi del settore. Con l’iscrizione alla newsletter ti aspetta un extra sconto del 10%!