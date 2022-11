Latuta: divise da lavoro da 3 generazioni in un’esperienza online a misura d’impresa

Affrontando molte ore di lavoro ogni giorno, professionisti e quanti operano in ambito aziendale hanno bisogno di abbigliamenti adeguati alle esigenze produttive e in grado di rispettare elevati standard qualitativi. Latuta è l’azienda che permette di acquistare capi performanti, capaci di adattarsi a ogni necessità lavorativa, sfruttando una preparazione conseguita in 90 anni di attività, abbinata alla praticità dell’esperienza di shopping online. Lo store digitale https://latuta.com è caratterizzato da una profonda specializzazione nel campo dell’abbigliamento da lavoro.

Il catalogo è composto dai migliori marchi di abbigliamento professionale e divise da lavoro, quali ad esempio Giblor's, Creyconfe, Egochef, Isacco, Payper, Pukka, Rossini, U-Power. Sono quindi presentati articoli per i principali contesti operativi: wellness, ristorazione, sanitario, domestico, edilizia e industria, DPI e abbigliamento promozionale.

All’interno della categoria Chef & Horeca, in particolare, figurano:

· Abbigliamento da cucina: dai cappelli da cuoco alle giacche ai pantaloni. Quello che serve per comporre delle divise da cucina perfette.

· Abbigliamento sala e bar. Divise da cameriere e da barman, di cui fanno parte magliette per barman, grembiuli per barman e camerieri, solo per citare alcuni articoli.

· Abbigliamento hotelleria. Gilet da lavoro, camicie da lavoro, gonne, pantaloni e moltissimi accessori, quali papillon e cravatte. Tante proposte per rinnovare i set di divise per il personale dell’hotel.

Del catalogo fanno parte set di divise per la ristorazione che consentono di vestire da capo a piedi ogni professionista, includendo accessori, calzature e copricapo.

Per ciò che riguarda l’abbigliamento medico sanitario, invece, incontriamo casacche sanitarie (con scollo a v oppure alla coreana, con chiusura a zip o con bottoni, con maniche lunghe o corte), pantaloni sanitari (un’ampia selezione di modelli da abbinare alle casacche, in tinta unita o spezzato. Non c'è limite alla fantasia), camici medici (eccellenti soluzioni per dottori e dentisti, con possibilità di avere il nome ricamato e ben visibile per trasmettere maggiore fiducia), zoccoli sanitari e cuffie chirurgiche (tinta unita o fantasia, ce ne sono davvero moltissime).

Un altro punto chiave della proposta è il settore dell’edilizia, di cui fanno parte abbigliamento da lavoro generico (magliette da lavoro, pantaloni da lavoro, gilet, giubbotti da lavoro, pile e felpe da lavoro), abbigliamento termico (capi con speciali tessuti che termoregolano il calore corporeo) e quello ad alta visibilità (giacca da lavoro alta visibilità, pantaloni da lavoro alta visibilità, magliette, gilet, felpe alta visibilità). A ciò vanno ad aggiungersi scarpe antinfortunistiche e stivali antinfortunistici.

Lo store digitale contribuisce concretamente a semplificare i processi di acquisto, grazie a una piattaforma che permette di trovare, in pochi istanti, esattamente quei capi che rispondono alle esigenze lavorative. Un’esperienza sviluppata per rivelarsi semplice.

Ed è grazie all’attenzione verso accessibilità e completezza della proposta che vengono gestiti oltre 25.000 ordini all’anno. A conquistare i clienti è anche la presenza di sconti quantità su taglie e colori, anche assortiti.

Gli sconti possono essere consultati online in tempo reale. Aumentando o diminuendo le quantità di un prodotto viene aggiornato il prezzo unitario effettivo: al crescere dei quantitativi, ovviamente, aumenta il risparmio. In ogni caso, non sono applicati quantitativi minimi sull’ordine. Per approfittare degli sconti quantità è sufficiente selezionare anche solo due prodotti.

È quasi un secolo di lavoro nel settore ad aver condotto alla costruzione di una navigazione digitale che taglia i tempi e permette, allo stesso tempo, di personalizzare le divise con ricami e serigrafie.

Su https://latuta.com/ sono presentati diversi canali di contatto, dalla chat online al form sul portale, per la richiesta di preventivi personalizzati.