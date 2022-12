Assicurazione Auto: come fare per pagare la rata semestrale

In un periodo storico come quello che attualmente ci troviamo a vivere, dove i rincari sono all’ordine del giorno e molte famiglie sono in difficoltà a far quadrare i conti, ogni soluzione per risparmiare è bene accetta. Molto spesso, però, anche trovare il prezzo più conveniente non è sufficiente e ci si trova a dover rateizzare le spese.

Il caso dell’Assicurazione Auto, in questo senso, è esemplificativo. Trattandosi di un costo impattante sul bilancio familiare, e obbligatorio per legge, rappresenta spesso un pensiero per i contraenti che, ogni anno, cercano il preventivo migliore per un premio che bilanci al meglio la qualità del servizio e il prezzo.

L’ampia offerta che è possibile trovare online, la facilità nell’ottenere preventivi e poi nello stipulare la polizza, lascia però spesso insoddisfatti molti utenti che, attratti da prezzi vantaggiosi, rischiano di non comprendere a pieno tutte le clausole della polizza che vanno a sottoscrivere.

Ecco perché anche nel ricercare la convenienza è così importante scegliere sempre la qualità: in questo ConTe.it rappresenta una garanzia. In grado di offrire ai propri clienti un’assistenza degna di nota dalle prime fasi informative, alla stipula del contratto e poi per tutta la sua durata, ma anche prezzi vantaggiosi, nonché chiarezza e trasparenza: i professionisti di ConTe.it si confermano anno dopo anno specialisti del settore.

Ma non è tutto: ConTe.it affianca a esperienza, qualità e prezzi vantaggiosi anche la possibilità di dilazionare il pagamento della polizza e quindi di provvedere al pagamento con due rate semestrali anziché un’unica annuale. In questo caso al contraente sarà concesso di pagare metà importo subito alla stipula della polizza e l’altra metà sei mesi dopo: ovviamente, a causa della rateizzazione, il premio viene maggiorato con dei costi che vengono comunemente chiamati “diritti di frazionamento”.

La convenienza di un premio pagato semestralmente, dunque, è nella possibilità di dilazionare una spesa che in alcuni casi può essere difficile o onerosa da affrontare in una sola rata, specie se si paga un premio di una certa entità. In caso contrario il pagamento annuale è da preferirsi in quanto il premio versato al momento della stipula o del rinnovo è praticamente sempre, a parità di polizza, più conveniente.

Nel caso comunque la scelta ricada su una polizza con pagamento semestrale, ricordiamo che questa è in tutto e per tutto corrispondente alla classica polizza annuale e che, in caso di ritardo con il pagamento di una rata, si usufruisce anche qui dei 15 giorni di tolleranza.