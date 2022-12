Come fare una piega perfetta in 5 step

Il pensiero comune di ogni donna è che per avere una piega perfetta bisogna ricorrere alla professionalità degli esperti. Tuttavia, non tutte hanno il tempo e le risorse per recarsi ogni settimana in un salone di parrucchieri. Quindi bisogna rassegnarsi ad essere spettinate e trasandate? Assolutamente no!

Gli esperti di hairstyling hanno rivelato i segreti per una piega perfetta in poche semplici mosse. Vi basterà seguire questi 5 step per uno styling a prova di parrucchiere!

Primo step: scegliere i prodotti giusti

Il primo passo per una piega perfetta consiste nell'analizzare il tipo di capello, le sue necessità e il taglio. A seconda di questi parametri bisogna acquistare i prodotti giusti.

Di certo chi ha capelli grassi non può utilizzare prodotti specifici per capelli secchi, ma dovrà acquistare prodotti adatti alle proprie esigenze.

Nella beauty routine dei capelli non dovranno mai mancare shampoo, balsamo, maschera nutriente, un prodotto termo-protettivo e uno spray lucidante per rifinire la piega.

Per i capelli grassi, consigliamo anche un impacco naturale prima dello shampoo con acqua tiepida, il succo di mezzo limone e due cucchiai di aceto. Il risultato sarà un capello brillante che non si sporcherà facilmente.

Chi soffre invece di capelli secchi troverà un alleato nell'olio di Argan oppure nell'olio di cocco: lasciatelo in posa per quindici minuti prima dello shampoo e il risultato vi sorprenderà!

Secondo step: detergere con attenzione

Detergere accuratamente i capelli è sicuramente lo step fondamentale per una piega perfetta. Bisogna eliminare il sebo e le impurità con attenzione massaggiando la cute senza stressarla.

Occorrerà poi diluire lo shampoo con un po' d'acqua e massaggiarlo prima tra le mani in modo da non avere un effetto troppo aggressivo.

Il balsamo, invece, va applicato pochissimo alla radice e distribuito di più sulle lunghezze e le punte. Utilizzate sempre non più di una noce di balsamo e lasciatelo in posa almeno cinque minuti, stessa cosa vale per la maschera nutriente.

Ricordate che i capelli vanno pettinati delicatamente con una spazzola a setole naturali solo quando è in posa il balsamo.

Un consiglio spassionato è quello di effettuare prima dello shampoo un leggero scrub con i capelli bagnati in modo da eliminare forfora e impurità. In commercio esistono molti scrub specifici ma se volete optare per un rimedio naturale, vi basterà diluire un cucchiaio di bicarbonato con il succo di mezzo limone, per i capelli grassi, oppure un cucchiaio di zucchero con olio di mandorla per i capelli secchi.

Terzo step: dare corpo alla piega

Dopo aver deterso i capelli in modo accurato, è il momento della vera e propria ''messa in piega''.

Una volta sciacquati ed aver eliminato l'acqua in eccesso, i capelli vanno tamponati con un asciugamano in microfibra per evitare lo stress termico. Ricordate che non bisogna mai strofinare altrimenti avrete un effetto crespo.

Prima di utilizzare phon o piastra, è sempre meglio applicare uno spray termo-protettivo per evitare di bruciare il capello. Non utilizzate il phon ad una temperatura troppo alta e non avvicinatelo troppo ai capelli.

Quando la chioma sarà quasi asciutta, sarà il momento di impugnare la spazzola nel modo giusto: dividete la chioma in piccole sezioni e asciugatele una per volta. La spazzola rotonda dovrà essere posizionata sotto ai capelli tirando verso il basso con delicatezza mentre con il phon, posizionato in alto, seguite l'andamento della spazzola.

In questo modo, avrete già una buona base senza dover ricorrere alla piastra.

Quarto step: scegliere strumenti di qualità

Utilizzare strumenti di qualità è indispensabile per ottenere una piega perfetta come dal parrucchiere. Gli strumenti a caldo come phon e piastra dovranno essere controllati rigorosamente per evitare che le temperature alte danneggino i capelli.

Il procedimento di asciugatura deve avvenire quindi in modo lento e naturale: tale procedimento è anche il più fastidioso e spesso causa torcicollo e infiammazione della cervicale.

Per questo motivo, le spazzole rotanti asciugacapelli sono il rimedio ideale per avere una piega perfetta senza stress e fastidi. Segui questo link per saperne di più sulla migliore spazzola asciugacapelli.

Quinto step: ultimare con un finish dedicato

Che tu voglia un effetto lucido, spettinato, satinato o naturale, nella beauty routine non può mancare un finish per capelli. Utilizzate uno spray specifico per l'effetto che desiderate, il consiglio è di optare per spray volumizzante dal profumo delicato.

Non dimenticate una spruzzatina di lacca per prolungare l'effetto della piega e il gioco è fatto, avete una piega perfetta a prova di parrucchiere!