Natale con Fernet-Branca: ecco i cocktail più amati dai bartender

Il Fernet-Branca, oggi amato e conosciuto in tutto il mondo come amaro da gustare da soli o in compagnia, trovò originariamente diffusione grazie alle sue proprietà benefiche e digestive che ne facevano un potente elisir nella cura di malattie e favorirono la sua diffusione anche all’estero in anni difficili, come quelli del proibizionismo.

Oggi il liquore alle erbe nato dall’ingegno di Bernardino Branca, e la cui ricetta si tramanda segretamente tra gli eredi alla guida dell’azienda, è famoso sì per il suo sapore forte e deciso, ma ancor più per la versatilità che lo rende uno degli ingredienti prediletti dai bartender di tutto il mondo per la creazione di cocktail e long drinks capaci di far incontrare i gusti più diversi e mettere tutti d’accordo.

Che si tratti di un aperitivo, di un dopo cena con gli amici o di serate speciali, come quelle delle feste, Fernet-Branca riesce ad essere protagonista assoluto dei momenti più significativi e importanti. Ma non è solo attraverso la determinazione di chi l’azienda l’ha vissuta e fondata, o il gradimento dei clienti, che il Fernet trova la sua gloria: la passione per questo amaro coinvolge tutti coloro che per lavoro si avvicinano al suo sapore inimitabile, come ad esempio i Bartender, e che ne fanno poi l’ingrediente principale per cocktail e long drink dal sapore unico.

E sono proprio loro, che prima ancora di lavorarlo questo distillato l’hanno conosciuto e amato in prima persona, che oggi raccontano le loro esperienze con il Fernet-Branca e spiegano come amano gustarlo e cosa rievoca in loro il gusto di questo distillato.

Parliamo ad esempio di Eddy Yang, proprietario del Tailor Bar di Shangai che racconta di aver provato per la prima volta Fernet-Branca nel 2004 quando, vedendo uno chef italiano utilizzarlo quotidianamente per realizzare svariate ricette, ne comprese la sua versatilità. Oggi preferisce gustare il Fernet nel gusto inconfondibile del Fernet Sour cui dà vita: un cocktail di erbe dolce-amaro, Black Negroni, Fernet Ginger Ale e molti altri.

Esperienza simile viene raccontata da Warren Pang, proprietario dello Janes & Hooch di Pechino, che ricorda quando lavorando a Milano vedeva il suo capo bere l’amaro alla fine di ogni pasto insieme ad un caffè espresso: è nata da lì l’abitudine di consumare il Fernet puro, anche se riconosce l’abbinamento perfetto che forma nel Toronto o in un Branca Colada.

Steve Schneider, da Singapore, riconosce nel Fernet-Branca Mojito preparato da Rodrigo Delpech, 16 volte barista campione del mondo al Fuel Bar di Las Vegas, il miglior drink con Fernet-Branca mai assaggiato: Zucchero, menta, lime e soda, per un incontro grandioso di sapori. Steve ama consumare il Fernet anche puro, a temperatura ambiente, e dichiara di amare il primo sorso, ma ancor di più quello che viene subito dopo: mentolato, terroso, allo zafferano, alla genziana.

Ulteriore testimonianza viene da Dario Gentile, capo barista nel locale Ceresio 7 di Milano. Assaggiò per la prima volta Fernet-Branca vedendolo gelosamente custodito nella credenza dei liquori di suo nonno, ma al tempo era troppo piccolo per apprezzarne realmente le potenzialità. Certo è che il suo gusto amaro e deciso rimase scolpito nella sua memoria e decise di riprovarlo in età più adulta per capirne la vera essenza. Oggi, il suo consumo preferito è liscio, con ghiaccio, con un po’ di soda o di acqua tonica.

Da ogni racconto, e questi sono solo alcuni degli innumerevoli raccolti, emerge una storia, un’esperienza che rende tutti ancor più curiosi di conoscere e gustare questo liquore che attrae per il suo carattere deciso, per la sua storia ultracentenaria, per la sua capacità di diventare protagonista di drink unici sposando sapori diversi senza mai entrare in contrasto, ma soprattutto per la community coesa e appassionata che, nel tempo e grazie alla sapiente maestria delle distillerie Branca, gli si è formata attorno con affetto.

