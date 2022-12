Come spedire un pacco regalo a Natale

I giorni che precedono l’arrivo del Natale per molte persone sono fonte di ansie, a causa dei regali da preparare per parenti e amici. La faccenda si complica ancor di più se i destinatari dei doni si trovano a migliaia di chilometri, per motivi di studio o lavoro.

Se vivi a Termoli o nel resto del Molise certamente conoscerai il fenomeno dell’emigrazione. Da anni la nostra terra e le altre regioni del Sud vedono migliaia di ragazzi partire per cercar fortuna e lavoro al Nord o all’estero.

Proprio in questi giorni è forte il bisogno di far arrivare ai nostri cari un pacco con i prodotti tipici del periodo o i regali natalizi.

Per tutte le persone alle prese con i regali, ma anche per le aziende che vogliono spedire i cesti natalizi ai propri dipendenti e collaboratori, ecco un’utile guida su come spedire un pacco regalo di Natale, spendendo poco e avendo la certezza che il pacco arriverà a destinazione in tempo.

Caratteristiche delle spedizioni natalizie

Le spedizioni che vengono effettuate durante le festività natalizie non cambiano molto rispetto a quelle negli altri periodi dell’anno. Se non per qualche differenza: in genere nei pacchi spediti dai corrieri espresso ci sono oggetti fragili quali bottiglie di olio e vino, oltre che i prodotti della terra.

A Termoli, in Molise e nel resto del Sud Italia in generale c’è un’usanza consolidata, cioè quella di spedire il cosiddetto “pacco da giù”, vale a dire un pacco contenente tutte le specialità gastronomiche del luogo. Un modo per far sentire meno solo chi vive lontano e non può tornare nella terra natìa durante il Natale.

Prima di scoprire come spedire un pacco natalizio e risparmiare, vogliamo rispondere a una semplice domanda: cosa spediscono gli italiani a Natale?

Nei pacchi spediti in quest’ultimi giorni dell’anno spiccano senza dubbio i tradizionali cesti natalizi. Del resto ci troviamo nel Belpaese, in cui a farla da padrone sono le prelibatezze gastronomiche locali. Da nord a sud dell’Italia, e in particolar modo in Molise, le idee per creare delle ceste natalizie allettanti certamente non mancano.

Tra i regali natalizi spediti ci sono anche i capi d’abbigliamento e qualsiasi oggetto che può rappresentare anche un valido regalo.

Come spedire un pacco natalizio online

Arrivati quasi al 2023, ci sono vari modi per spedire un pacco a tariffe convenienti e con la certezza che la consegna avverrà prima di Natale.

Oltre ai già conosciuti metodi di spedizione, come Poste Italiane o i tradizionali corrieri espresso, da qualche anno molti italiani si affidano ai portali che offrono servizi di spedizione online. Si tratta di siti che consentono in pochi click di effettuare una spedizione, sempre a tariffe convenienti. Vediamo come è possibile effettuare una spedizione natalizia in cinque semplici step.

Il primo passo lo abbiamo appena visto e consiste nello scegliere la tipologia di regalo che si vuole fare alla persona cui teniamo molto ma che vive in un’altra città.

Il secondo step, altrettanto importante, riguarda la scelta dell’imballaggio. In genere viene preferita una scatola di cartone adeguatamente grande e soprattutto priva di buchi. Per proteggere gli oggetti dagli urti durante il trasporto, poi, dentro la scatola viene inserito del pluriball o del polistirolo sottoforma di patatine o fogli.

In genere i servizi di spedizione online chiedono la compilazione di un modulo in cui inserire l’indirizzo di mittente e destinatario, oltre che le caratteristiche del pacco stesso.

Gli ultimi due passi riguardano il ritiro del pacco a domicilio da parte del corriere e il controllo dello stato di spedizione direttamente online.

Se sei in ritardo con la spedizione dei pacchi natalizi segui i consigli che ti abbiamo appena dato: scegli un servizio di spedizione online e invia un regalo alle persone a cui vuoi davvero bene!