Stampare brochure online: da Stampaprint trovi qualità e convenienza

Che sia per pubblicizzare un evento o l’apertura di un nuovo punto vendita o per illustrare il proprio catalogo di prodotti e servizi o di promozioni, stampare brochure online può rivelarsi di gran lunga la soluzione più conveniente. Proviamo a capire perché e soprattutto a cosa fare attenzione quando si opta per un servizio di stampa pieghevoli online.

Economiche e di qualità: perché conviene stampare brochure online

Il principale vantaggio che assicurano le tipografie online è un costo a copia molto basso, in genere inferiore a quello praticato da copisterie e stamperie: stampare brochure online conviene, così, soprattutto per ordini di grandi quantità e su cui si ha bisogno di risparmiare senza che a risentirne sia la qualità.

I dépliant stampati online non hanno nulla da invidiare a quelli realizzati nelle tipografie o copisterie tradizionali! Anzi, spesso il risultato è migliore, grazie a tecniche di stampa più all'avanguardia e macchine di stampa digitali e offset. Inoltre online è possibile trovare molta più scelta: svariate soluzioni cartacee, diverse tecniche di stampa e soprattutto molte tipologie di formati e di piega.

Se si opta per servizi, come quelli offerti da Stampaprint.net, si ha tra l’altro la possibilità di sfruttare un servizio clienti dedicato e sempre attivo, capace di supportare il cliente in ogni fase della realizzazione di brochure, pieghevoli e dépliant. Altro vantaggio non indifferente è, del resto, quello di poter procedere in completa autonomia, e senza necessariamente rivolgersi a un grafico, usando dei semplici template precompilati e visionando delle anteprime di stampa prima di commissionare l’ordine e aspettare che il materiale stampato arrivi comodamente a casa o nella propria azienda.

Fare da sé richiede certo di prendere una serie di decisioni che altrimenti si sarebbero demandate al grafico di fiducia o a chi si occupa di pubblicità in azienda. Quante ante deve avere il mio dépliant? A questa, come a molte altre domande, non c’è una risposta giusta in assoluto: molto dipende dalla finalità e dal quantitativo di informazioni da mostrare. Qualche volta può bastare semplicemente stampare un pieghevole a due ante, con piega centrale fronte e retro, mentre in altri casi sarebbe meglio optare per formati da tre, quattro o sei facciate.

In ogni caso è bene conoscere alcune regole di composizione grafica, da tenere a mente per impaginare una brochure perfetta: come evitare di creare un muro di testo e suddividere le scritte in blocchi ben distanziati tra di loro in modo da aumentare al massimo la leggibilità. Anche la scelta del font può incidere molto sulla leggibilità di brochure che, va considerato, sono destinate a una fruizione per natura veloce e poco attenta. Anche per questo, perché nella maggior parte dei casi non si tratta di materiale destinato ad avere una vita lunga, ci si può limitare a scegliere una carta leggera, più facile da piegare per altro. Attenzione andrebbe fatta a patinature o finiture lucide che possono interferire con la leggibilità del testo e con la resa dei colori delle immagini. Proprio a proposito di immagini, quando si stampa online meglio sceglierle in alta definizione in modo che non risultino sgranate.