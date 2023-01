Integratori: quali sono i loro benefici e come assumerli correttamente?

Al giorno d'oggi gli integratori alimentari stanno diventando sempre più popolari, anche in Italia. Ma a cosa servono esattamente, e come assumerli correttamente? In questo articolo discuteremo i benefici degli integratori alimentari, come utilizzarli nella maniera giusta e quali sono i vantaggi concessi da questi supplementi.

A cosa servono gli integratori alimentari?

Gli integratori alimentari sono prodotti consumabili in forma solida o liquida, come nel caso delle pastiglie, delle bevande e delle polveri da sciogliere in acqua. Il loro scopo è fornire al nostro corpo una serie di elementi vitali per il funzionamento dell'organismo, come le vitamine e i minerali, insieme alle fibre.

Per fare qualche esempio concreto, sulle pagine di negozi specializzati in integratori online e cura della persona come FarmaOra, possiamo trovare prodotti come i supplementi a base di aminoacidi, acido palmitico, guaranà e molto altro ancora. Lo scopo dell'assunzione di un integratore alimentare non è difficile da intuire: servono infatti per colmare eventuali lacune nutrizionali nella dieta, dovute ad uno stile di vita non equilibrato o ad una particolare condizione medica, come il diabete o la celiachia.

Quali sono i benefici degli integratori alimentari?

L'assunzione di integratori alimentari comporta numerosi benefici per la salute. Tra questi, l'aumento dei livelli di energia, il miglioramento della lucidità mentale e della concentrazione, e una migliore capacità di assorbire i nutrienti provenienti dagli alimenti. Inoltre, questi supplementi concorrono anche alla riduzione del rischio di malattie cardiache, e consentono di rinforzare ossa e denti, come nel caso degli integratori a base di calcio.

Gli integratori di condroitina e glucosamina, reperibili su FarmaOra ad esempio, sono invece ottimi per la salute delle articolazioni. Non potremmo poi non menzionare gli integratori contenenti vitamina D3, e quelli a base di Omega 3, che agiscono anche a favore dell'umore, combattendo ad esempio stati come la depressione. Ovviamente in questo elenco rientrano anche i supplementi per gli sportivi, a base di proteine e aminoacidi.

Come assumerli correttamente e senza rischi?

È importante notare che gli integratori non dovrebbero mai essere utilizzati in modo incauto. Ciò vuol dire che è necessario assumerli soltanto dopo aver ascoltato il parere del proprio medico, perché potrebbero ad esempio entrare in contrasto con una determinata terapia farmacologica. In secondo luogo, i supplementi non devono e non possono sostituire i pasti, ma fungere semplicemente da forma di integrazione, in caso di carenze alimentari.

Inoltre, una quantità eccessiva di alcune vitamine e minerali può avere effetti negativi sulla salute, se assunta in eccesso. Di conseguenza, bisogna sempre rispettare il dosaggio giornaliero massimo indicato nel libretto di istruzioni del prodotto, per evitare qualsiasi effetto collaterale.

Conclusioni

L'assunzione di integratori alimentari può fornire numerosi benefici per la salute, a seconda delle esigenze individuali, e in base al prodotto che si deciderà di prendere. Tuttavia, è necessario che siano sempre assunti correttamente, sotto la guida e il consiglio di un professionista sanitario qualificato, per non esporsi al rischio di potenziali effetti collaterali o di sintomi da sovradosaggio causati da un consumo eccessivo.