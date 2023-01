Gaming online: come giocare al meglio senza problemi di connessione

Sono sempre di più i giovani che si avvicinano al mondo del gaming. Le scelte, ad oggi, sono diverse, tra le console di ultima generazione e i pc da gaming. Entrambe le soluzioni, infatti, sono in grado di offrire esperienze multi-player interessanti e un’ottima grafica, grazie ai progressi tecnologici costanti e i diversi titoli che vengono rilasciati dalle case produttrici. Tuttavia, l’esperienza di gioco potrebbe risultare non ottimale se vi sono problemi di connessione, che rallentano la giocata e causano errori. Per questa ragione, è fondamentale avere una rete internet performante, ma non bisogna sottovalutare anche l’importanza di un modem apposito.

La connessione

Avere una connessione stabile e veloce, senza lag, è fondamentale per poter godere appieno dell’esperienza del gaming dal pc domestico. Spesso la velocità minima in download richiesta per poter giocare al meglio è di 5 Mbps, e quella in upload è di 1 Mbps, ma non bisogna guardare solo questi parametri per trovare la connessione adatta. Infatti, bisognerebbe controllare la latenza, il ping e la reattività. Il primo termine indica il tempo che intercorre tra l’arrivo dell’imput al sistema e la disponibilità dell’output. Ciò si traduce nella rapidità di risposta durante il gioco, e nella velocità di visualizzazione delle risposte degli altri giocatori. Il ping, invece, misura il tempo impiegato dai dati per spostarsi dal mittente al destinatario: minore è questo lasso di tempo, migliore è l’esperienza di gioco, più fluida e senza lag. Pertanto, è preferibile optare per connessioni con un ping tra 30 e 50 MS. In genere, tali valori sono garantiti dalle connessioni cablate oppure dalla fibra ottica. Quest’ultima è la soluzione più gettonata, poiché non sempre si dispone di un cavo abbastanza lungo per poter collegare pc e modem senza intralci. Per questo motivo, potrebbe essere consigliato confrontare le offerte fibra su ComparaSemplice.it e trovare l’offerta adatta per una connessione adatta al gaming.

Modem da gaming

Per giocare online al meglio non è importante solo la connessione, ma anche il modem per poterla utilizzare al meglio. Infatti, la maggior parte dei dispositivi forniti dagli operatori internet non sono ottimizzati per il gaming, ma sono strutturati per garantire la rete domestica da sfruttare per le esigenze quotidiane. Per questo motivo, potrebbe essere necessario scegliere un modem apposito, capace di gestire più dispositivi connessi contemporaneamente e dare priorità di allocazione del segnale al pc da gaming (o alla console) anche se sono connessi più device allo stesso momento. È importante, pertanto, che tale modem sia dotato di tecnologia MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output), che consente allo stesso di gestire più dispositivi connessi simultaneamente, mantenendo la rete stabile. È possibile trovare in commercio modem con 2 antenne e 2 flussi, oppure 4x4, cioè 4 antenne e 4 flussi. Per quanto concerne la banda, è preferibile optare per modem a 2,4 oppure 5 Ghz, meglio se coadiuvati da una banda supplementare, così da ridurre al minimo le interferenze. Infine, bisogna ricordarsi di scegliere modelli di modem dotati di un firewall ottimale, per proteggere i dati dagli attacchi informatici.