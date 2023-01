Le arance sono buone e fanno bene alla salute

Che la dieta mediterranea fosse un toccasana per chi vuole vivere bene e, soprattutto a lungo, si sa da molti anni. Non è un caso se l’Italia è tra i primi Paesi al mondo per l’aspettativa di vita.

Studi accurati, però, hanno accertato che tra gli alimenti della dieta mediterranea che fanno veramente bene, spiccano proprio le arance.

Questo tipo di agrumi trova il suo habitat naturale nel Sud Italia, in particolare in Sicilia, dove migliaia di ettari sono ricoperti di aranceti e altri alberi di agrumi, per dar vita a una produzione abbondante e di qualità, oltre che essere ormai radicata nella tradizione contadina isolana.

Le arance rosse di Sicilia, i segreti del loro successo

Quali sono le caratteristiche delle arance di Sicilia e i benefici per la salute della persona? Partiamo proprio dalla composizione delle arance siciliane, cercando di capire quali sono i fattori che le rendono così buone.

Per prima cosa bisogna dire che il territorio, il microclima e le caratteristiche del terreno contribuiscono non poco a fare delle arance di Sicilia davvero di qualità.

Anche se in tutta l’isola possiamo trovare degli aranceti, tra le zone più adatte alla coltivazione delle arance troviamo quella intorno al vulcano Etna. Si tratta di un terreno particolarmente fertile e ricco d’acqua.

Anche il microclima attorno all’Etna, fortemente condizionato dall’attività vulcanica e che genere un’escursione termica nel periodo della maturazione, contribuisce alla qualità delle arance raccolte.

Caratteristiche e utilizzi delle arance

L’insieme di tutti questi fattori contribuisce a rendere le arance della Sicilia particolarmente dolci e succose, quindi assolutamente consigliate per farci delle spremute.

Tra le qualità delle arance siciliane spiccano quelle cosiddette tarocco, con una pezzatura media e grande e un colore rosso intenso sia della polpa che della scorza esterna.

Si possono consumare a pezzi oppure sfruttare l’abbondanza di succo per delle gustose spremute. In realtà la tradizione siciliana insegna che con le arance si possono preparare molte ricette.

Ad esempio il pollo con le arance è un perfetto secondo piatto, da servire caldo oppure freddo come accompagnamento alle verdure.

Le arance trovano largo spazio nei dolci siciliani, tra cui le cassate di cui i principali ingredienti sono proprio le arance sottoforma di canditi. Infine ricordiamo le arance caramellate, piatto facile da preparare e assai gustoso.

Mangiare arance fa bene alla salute

Oltre al piacere del palato, non bisogna dimenticare i benefici per la salute già accennati a proposito della dieta mediterranea, di cui gli agrumi sono parte integrante.

Mangiare regolarmente arance significa assumere tanti sali minerali e vitamine salutari per l’organismo. Due arance al giorno sono più che sufficienti per il fabbisogno quotidiano di vitamina C, mentre la vitamina A in esse contenuta preserva la salute di occhi e pelle.

Tra i sali minerali presenti in questi agrumi spicca il potassio, utile per il cuore e le arterie.

