Noleggio veicoli commerciali: tra i più richiesti online i furgoni frigorifero

Negli ultimi tempi, il noleggio di furgoni risulta essere molto in voga tra i potenziali consumatori in quanto le ditte specializzate, assicurando un trattamento completo a 360 gradi, consente a costoro di scegliere in autonomia il servizio di cui hanno bisogno.

Grazie alla sua versatilità, il noleggio è in grado di soddisfare le esigenze di chiunque dall’impresa al singolo privato.

Da tali premesse risulta di solare evidenza il perché abbia riscosso così tanto successo, in particolar modo quello dei furgoni refrigerati, i cosiddetti furgoni frigo.

Molte aziende, infatti, al fine di abbattere i costi di acquisto o di manutenzione, prediligono noleggiare piuttosto che acquistare il succitato mezzo finalizzato sia ad appagare che accrescere i partner commerciali o la clientela.

Per trovare il veicolo più adatto alle proprie esigenze è opportuno rivolgersi a realtà specializzate nel settore, come per esempio Giffi Noleggi, che propone un servizio di noleggio furgoni frigorifero personalizzabile in base alle proprie, specifiche necessità professionali.









Il noleggio furgoni frigo: tutto quello che c’è da sapere





Le ditte specializzate nel noleggio fanno sì che i clienti abbiano mezzi di trasporto all’avanguardia e un’ampia gamma di tipologie adatte a portare a compimento ogni obiettivo professionale.

Nel catalogo, infatti, vi sono quelli caratterizzati da più dimensioni – mini, medio e maxi – i quali, nonostante si distinguono tra loro per metri cubi e portata, hanno gli abitacoli predisposti per accogliere tre persone, a eccezione del minivan che è progettato per due.

In alternativa, le aziende possono sceglierli anche in base alla temperatura, tenendo conto del tipo di trasporto che sono tenute ad effettuare - da 0°C a 4°C fino a - 20°C - al fine di assicurare la conservazione di ogni genere alimentare.

Oltre a ciò che è stato detto sino ad ora, è giusto specificare ulteriori elementi che sottolineano il loro aspetto moderno, dal vivavoce bluetooth all'autoradio Hi-Fi con lettore CD Mp3, come anche il navigatore satellitare e la chiusura centralizzata con apertura a distanza.

In conclusione, al di là degli accessori sopra menzionati, non si può non sottolineare il fatto che i conducenti hanno la certezza di guidare in tranquillità dal momento che i suddetti furgoni sono muniti di airbag, di ESC (controllo elettronico di stabilità) e di cruise control.









Come noleggiare un furgone frigo online





Grazie ai progressi tecnologici, gli utenti hanno la possibilità di individuare in pochi minuti il veicolo che faccia al caso loro direttamente dalle loro apparecchiature elettroniche (pc, tablet o smartphone) in ogni momento e luogo.

Per giunta, trattandosi di un’operazione veloce e semplice, gli stessi noleggiano con un click ciò di cui hanno bisogno per motivi lavorativi. A tal proposito, Giffi Noleggi non si limita a operare in numerose città, ma mette altresì a disposizione dei suoi clienti diversi servizi.

Per esempio, prima di sottoscrivere il contratto, i consumatori hanno l'opportunità di scaricare le schede tecniche dei veicoli e di contattare per telefono o posta elettronica ordinaria l’operatore tecnico il quale è in grado sia di rispondere ad ogni quesito che di fornire utili informazioni, consigli e offerte.

Naturalmente, tutto ciò consente a costoro di concludere il noleggio con consapevolezza e, al contempo, di godere di prezzi vantaggiosi. Tra l’altro, una volta scelto il furgone, possono prenderne possesso senza perder tempo dato che il suddetto è posizionato in modo da essere pronto all’uso.

Da ultimo, ma non per minore importanza, è bene precisare che l’azienda in questione assicura sicurezza e comfort in quanto i veicoli, oltre ad essere innovativi e di ultima generazione, sono sottoposti a regolari controlli eseguiti da professionisti altamente qualificati.