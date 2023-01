Wezzì, l’eCommerce dell’abbigliamento perfetto per ogni uscita lancia i saldi invernali

Store digitale che permette di comporre l’outfit perfetto per ogni occasione per tutti i componenti della famiglia, Wezzì (www.wezzi.it) mette in evidenza i vantaggi di scegliere i brand di punta in ambito fashion, quali abbigliamento donna Liu Jo e abbigliamento Napapijri uomo, con i saldi invernali su capi di abbigliamento, scarpe e accessori. Opportunità di risparmio con sconti anche del 50%.

Si tratta di un'azienda con una solida preparazione professionale, presente sul mercato digitale dal 2015. La piattaforma digitale va oltre il concetto di un semplice eCommerce, essendo un negozio di moda creato da professionisti del settore.

La proposta di Wezzì è strutturata per soddisfare le esigenze di donne, uomini e bambini, con una vasta gamma di modelli, sia quelli più comodi che quelli più eleganti. La cura nella selezione dell'offerta porta alla presentazione, in ogni stagione, di oltre 4.000 articoli della nuova collezione.

Wezzì propone un’articolata selezione di capi d'abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più prestigiosi del mondo della moda italiana e internazionale come Gattinoni, MaxMara, Marella, Geox, Albano, Iblues, Guess, New Balance, Nero Giardini, Manila Grace, solo per citarne alcuni.

Lo store digitale è espressione di un'azienda di famiglia di successo, giunta alla terza generazione, con quattro punti vendita, per un totale di oltre 3000 metri quadrati di spazio espositivo, che la rendono un'autorità nel territorio salentino per la moda di qualità.

Wezzì rispecchia infatti una profonda conoscenza dei prodotti e una consulenza in grado di fare la differenza nell'esperienza di acquisto. Così l’eCommerce diventa anche un vero e proprio Personal Shopper digitale, che aiuta il cliente a trovare l'outfit perfetto per ogni occasione e in linea con il suo stile, offrendo una guida attenta nelle scelte d'acquisto. Una combinazione tra tecnologia avanzata e un approccio naturale alla consulenza personalizzata.

Per fornire una risposta tempestiva alle richieste dei clienti, Wezzì offre un supporto clienti multicanale attivo dal lunedì al venerdì (10:00-18:00), inoltre, consente di restituire i prodotti entro 30 giorni.