Rendi unico il tuo bagno con Bagnity, la boutique e-commerce di accessori e arredi dal design italiano

Con una raffinata selezione di prodotti, espressione dei migliori brand del settore, Bagnity è l’e-commerce di accessori bagno con l’anima di una boutique di design italiano, che permette di comporre l’arredo del proprio bagno dei sogni online. L’esperienza d’acquisto sul portale è rapida e semplice. Inoltre, vengono forniti preziosi consigli su come completare il progetto d’arredo, dando forma ad un ambiente che interpreta al meglio la propria idea di stile, vanità e relax.

La piattaforma digitale www.bagnity.com consente di arredare il proprio bagno coniugando facilità, stile e la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. I valori che guidano l’azienda, del resto, sono cura, creatività e bellezza, italianità e positività.

I marchi che costituiscono la proposta presentano un design in cui fascino e utilità si uniscono. Quanto ai prodotti, sono contraddistinti da eleganza e contemporaneità e sono concepiti per comporre spazi di relax e raffinatezza.

Per ciò che riguarda le soluzioni d’arredo si incontrano mobili bagno, specchi, lavabi, illuminazione, dispenser portasapone, piantane bagno, porta teli da bagno, maniglioni di sicurezza, bicchieri porta spazzolini, dispenser di sapone e tante altre soluzioni di arredo bagno design.

Per quanti desiderano approfittare di vantaggiose riduzioni, il negozio digitale ha implementato la sezione Outlet, dove si possono scoprire articoli con sconti che tagliano i prezzi di listino ufficiali anche del 90%.

Invece, coloro che cercano suggerimenti e consigli per l’arredo del proprio bagno possono consultare il Magazine ufficiale di Bagnity. Qui, si trovano spunti per vivere al meglio benessere e bellezza.

Le spedizioni diventano gratuite per ordini a partire da 149 euro. Il reso è facile da effettuare e per ogni tipo di necessità è attivo un preparato servizio di assistenza, raggiungibile telefonicamente, via e-mail o WhatsApp.

Allo store digitale www.bagnity.com si affianca anche il negozio fisico di Soave, in cui è possibile toccare con mano la qualità degli arredi nonché ricevere consigli e consulenze su misura. A concludere la shopping experience online, infine, giungono diverse modalità di pagamento: PayPal, carte di credito e bonifico bancario. Garantiscono la totale sicurezza e la massima trasparenza.

