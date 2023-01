Vantaggi e svantaggi della polizza auto con satellitare

È sempre più frequente sentir parlare di polizze satellitari, un tipo di assicurazione a proposito della quale – però – non è sempre semplice trovare informazioni precise e affidabili. Nel momento in cui ci si trova nella condizione di dover individuare l’opzione ideale in ambito assicurativo, ci sono diversi aspetti che è opportuno valutare: ecco perché per chi non ha esperienza può capitare di sentirsi disorientato. Di certo un’assicurazione satellitare offre numerosi vantaggi, ma è anche caratterizzata da alcuni aspetti che possono rappresentare una criticità e dei quali è bene essere consapevoli.

Assicurazione satellitare: che cos’è

Prima di fare un preventivo assicurazione auto con targa, pro e contro sono da valutare molto attentamente. Stiamo parlando di una polizza per veicoli che comporta l’installazione della cosiddetta scatola nera, un dispositivo satellitare che deve essere necessariamente montato. Si tratta di un apparecchio munito di gps che è in grado di memorizzare e di tenere traccia di moltissimi dati che riguardano il comportamento al volante del conducente, fra cui, ad esempio, le accelerazioni compiute, le marce che vengono usate, la percorrenza e i sistemi di sicurezza che vengono attivati. Con la scatola nera, poi, è possibile tenere traccia degli incidenti che dovessero eventualmente capitare e raccogliere informazioni preziose in modo da arrivare a una ricostruzione attendibile della dinamica del sinistro. In genere le Compagnie assicurative prediligono tale polizza assicurativa in quanto consente loro di tutelarsi rispetto a denunce di incidenti falsi o comunque da frodi.

Quali vantaggi offrono le assicurazioni satellitari

Grazie al costante monitoraggio del veicolo, pertanto, è possibile giungere alla ricostruzione della dinamica di eventuali incidenti. Visto che le Compagnie assicurative sono più tutelate, gli utenti possono beneficiare in molti casi di un prezzo scontato e più vantaggioso in confronto a una polizza non satellitare. Ma non è tutto! Installare la scatola nera permette di ridurre in maniera significativa i tempi relativi alle pratiche per il risarcimento del danno perchè vengono evitate o ridotte le varie operazioni che sono mirate a definire la responsabilità del conducente.

In caso di furto

In più, la scatola nera si può rivelare preziosa nel caso di un furto, dal momento che permetta di localizzare subito la vettura. Insomma, per il cliente tutto questo comporta una maggiore sicurezza e dunque più tranquillità. Non c’è bisogno di affittare o di acquistare il dispositivo gps, dal momento che esso viene fornito dalla compagnia in comodato d’uso. Anche la procedura di installazione è gratuita, e può essere eseguita in un centro convenzionato con la Compagnia assicurativa.

Conviene la polizza satellitare?

La polizza satellitare è un contratto assicurativo sempre più diffuso e riguarda ormai quasi il 25% dei contratti che vengono stipulati. Di certo si tratta di un’opzione che, come abbiamo visto, offre un risparmio consistente. E il risparmio in sede di stipula spesso aumenta se lo stile di guida deo conducente monitorato attraverso la black box è virtuoso.