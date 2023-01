Come risparmiare sui costi dell'auto: consigli pratici per la manutenzione e l'assicurazione

Possedere un’auto comporta l’impegno a sostenere spese che possono essere anche rilevanti. Oltre alla spesa iniziale dell’acquisto, vieppiù lievitata dopo le vicende del Covid-19 e le recenti tensioni internazionali, al costo del mezzo contribuiscono la manutenzione e i costi assicurativi.

Nel caso della manutenzione del mezzo, lo slogan pubblicitario “prevenire è meglio che curare”, si addice senz’altro a questa esigenza. Fare regolari tagliandi presso la casa madre del veicolo è il miglior viatico per mantenerlo efficiente e in buona salute. In generale, per qualsivoglia necessità, conviene sempre rivolgersi alle officine della casa automobilistica o a quelle con essa convenzionate.

Un discorso simile vale anche per i pezzi di ricambio qualora ve ne sia necessità. Se ci si rivolge all’officina convenzionata, solitamente, verranno montati pezzi di ricambio originali e in generale, anche se ci si fa ricorso a meccanici di fiducia, conviene richiedere il pezzo originale senza farsi sedurre dal prezzo più basso del ricambio non originale. Su le scelte da fare in tema di manutenzione influiranno senz’altro anche la vetustà e il valore commerciale del veicolo.

Sui costi assicurazione auto il discorso si fa più complesso, a meno che non si voglia aderire a un’offerta tutto incluso, spesso disponibile, da parte della casa automobilistica, che comprenda anche l’assicurazione auto.

Come per tutte le spese di una certa rilevanza è bene avere a disposizione un certo numero di preventivi, operazione resa più semplice dalla presenza dei “preventivatori” sia privati che pubblici, come quello dell’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, reperibile a questo link. I preventivatori sono dei software online che mediante l’inserimento dei dati essenziali del mezzo e del contraente forniscono in poco tempo un certo numero di preventivi tra i quali selezionare quello più adatto alle proprie esigenze.

Ovviamente si può anche decidere di ricorre, per un preventivo, alle singole compagnie assicurative operanti in Italia. Ve ne sono diverse e sono accessibili anche online. Parliamo di Genertel, ConTe.it, Zurich Connect, Italiana Assicurazioni, Allianz Direct: qui è possibile calcolare un preventivo personalizzato. Ovviamente ce ne sono molte altre che non elencheremo qui per amore di brevità, l’elenco completo è disponibile sul sito ANIA, l’Associazione Nazionale tra Imprese Assicuratrici.

La maggioranza di esse mette a disposizione un’area riservata presso cui richiedere un preventivo personalizzato previa semplice registrazione. Altri consigli su come risparmiare sull’assicurazione auto possono essere così sintetizzati:

· Stipulare una polizza con compagnie che operano online; non dovendo sopportare costi di intermediazione possono praticare tariffe più basse e sono anche più propense al risarcimento diretto.

· Quando possibile ricorrere ai benefici della legge sull’RCA familiare, ereditando una classe di merito vantaggiosa da un familiare convivente in possesso di una polizza attiva.

· Evitare di frazionare il pagamento del premio assicurativo la cui rateazione può comportare un aumento dei costi fino al 7% dell’importo della polizza.

· Attivare solo le garanzie accessorie realmente necessarie, che possono tradursi in importanti benefici in caso di problemi. Una su tutte, a titolo di esempio: l’assistenza stradale gratuita.