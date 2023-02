CeramicStore.eu: l'eccellenza dei brand leader dell'arredamento bagno, dai mobili ai sanitari

CeramicStore.eu è l’eCommerce specializzato nella vendita di sanitari per il bagno e accessori, con una selezione di articoli di alta qualità, imballaggi sicuri e offerte competitive. Il catalogo include migliaia di prodotti Made in Italy, accompagnati dalle consulenze di un team di esperti e una garanzia di reso fino a 60 giorni.

Il portale offre un'ampia scelta di oltre 15.000 articoli che uniscono praticità, materiali resistenti e un design moderno. Tra le varie opzioni disponibili ci sono vasi da bagno, cabine doccia, specchi ingranditori, rubinetti per il bagno e la cucina, lavabi da incasso, mobili e centinaia di accessori come portasciugamani, cestini e distributori di sapone.

Disponibili anche termoarredo da bagno e radiatori di design. Si tratta di irresistibili oggetti d’arredo che possono essere installati anche nella zona living, in grado di sorprendere e affascinare grazie a grafiche ad alta definizione.

Quanto ai marchi, sono stati selezionati con cura, tra quelli più autorevoli: Ideal Standard, Thermorossi, Geberit, Ares, RCR Poletti, Bossini, Catalano o Deltacalor.

La quasi totalità dei prodotti è disponibile in pronta consegna. Le spedizioni sono effettuate da corrieri con comprovata esperienza, come Fercam, Susa Trasporti, Bartolini e GLS. Vengono realizzati packaging ad hoc a seconda dell’articolo ed è prevista l’opportunità di richiedere il servizio di consegna al piano. Per farlo basta contattare l’Assistenza Clienti (via WhatsApp, chat online, numero di telefono o e-mail) che effettuerà un preventivo su misura.

Nell’eventualità di un acquisto errato o di merce danneggiata c’è la possibilità di effettuare il reso. Per gli oggetti che presentano l’apposito bollino 60+ fino a 60 giorni dalla ricezione. Per gli altri, entro 14 giorni.

Per ciò che riguarda i pagamenti, le modalità implementate da CeramicStore.eu pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno e soluzioni rateali (con Soisy o Scalapay).

Infine, ad impreziosire ulteriormente l’offerta giungono sconti e promozioni periodiche, che portano ad un concreto risparmio rispetto ai prezzi di listino ufficiali. Invece, nella sezione “Outlet”, si possono scoprire prodotti di arredo bagno e riscaldamento con riduzioni del 70%.

